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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8526) изменения (149) Интерпол (376) Янукович (32426) Енин (34)

 Решение Интерпола о снятии с розыска Януковича связано с резолюцией ПАСЕ и несовершенством законодательства Украины, - Енин

Суд начнет рассматривать дело о госизмене Януковича 4 мая.

Решение Интерпола о снятии с розыска бывшего президента Виктора Януковича не повлияет на судебный процесс по делу о госизмене. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, есть две главные причины такого решения Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд сегодня проведет подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича

"Первое, скорее, связано с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в Украине... Второй аспект имеет международный разрез и связан с недавно принятой резолюцией ПАСЕ, которая весьма критически оценивает деятельность Интерпола в последние годы, в частности, критикует резкое увеличение количества красных сообщений используются отдельными странами-членами для осуществления политических преследований... Прежде всего, хотел бы отметить, что никакого влияния на процесс о государственной измене президента беглого Януковича решение интерпола не будет иметь значения ", - сказал он.

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Енин отметил, что ГПУ обратилась к руководству Интерпола, чтобы найти возможность обжаловать данное решение.

"Регулирование подобных ситуаций в Интерполе тоже имеет определенные пробелы и противоречия. Пока только подозреваемая сторона имеет возможность обжаловать действия страны-члена Интерпола в комиссии по контролю за файлами. Тем не менее мы подняли эту проблему перед руководством Интерпола и рассматриваем возможность обжалования таких решений. Указанные процессы достаточно длительными ", - добавил он.


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віримо...не забудьте у кабінетах прибратися перед тим як ХАМ повернеться в Межигірья...
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Ваши пуки в воду, в виде заочного суда, для Януковоща до лампочки. Можете ему хоть пожизненный срок впаять - насрать.
НО теперь, когда он не в розыске запросто может поехать в теплые края, зачем ему теперь задницу морозить на паРашке.
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без сомнения не влияет. что так толку ноль с этого шоу уродов, что эдак.
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"Госизмена" Януковича - преступление из одного логического ряда с преступлениями по которым шили дела и в отношении Луценко, и в отношении Тимошенко. Т.е. - мыльный пузырь, профанация. Ворюг нужно садить за воровство, убийц - за убийства. А если на это не хватает ума или желания, то скоро такие же дела будут возбуждать в отношении нынешней власти. Там фактажа на госизмену выше крыши (Илловайск, Дебальцево, ДАП и т.д.).
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Яка ще госізмена? До цього часу навіть так званого листа в ООН про прохання вводу військ путіна не оприлюднили, мабуть його і немає, ще компенсацію йому платити будете за незаконне захоплення влади.
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-- Абрам Моисеевич, пока Вас не было дома, приходили какие-то люди и сильно на Вас ругались!
-- Давид Авраамович, когда меня не будет дома, то пусть хоть побьют меня
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Интерпол рискует попасть полным составом на сайт "Миротворец"...
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Ключевые слова: ... не повлияет ... на януковича... никоим образом...
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ни суд ООН, ни снятие папиредника с розыска на предателей Украины никак не влияет...
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Що вони вважают держзрадою? Те, що він втік до росії? Або те, що війська пуйла закликав ввести? Так, він вже не був у той час президентом. Шуфрича, Бойко, Вілкула, Новинського, Мураєва, Кернеса та інших їх ще багато, теж потрібно в державній зраді звинуватити, затримати і судити. А також Турчинова, який не віддав команди обороняти Крим і Порошенко, який веде весь час переговори з терористами, створил зніми контактні групи і не дає завдати попереджувальних ударів ВСУ по базах бойовиків.
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честно говоря пофиг,шо с ним будет...надо просто отобрать бабло.
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Мне кажется что Петя и кананннка взяли не большие взятки за снятие с розыска Яныка . Идёт война и Кананенка с Петей стисняются сильно грабить Украину . Они понимают горе украинского народа . Сейчас они под шумок взрывов на фронте подгребают энергетику страны . Когда Петю переизберут на второй срок , он будет грабить земли Украины . Он хозяйственный , а не предатель . Сам не тырит жратву с фронта . Это его смотрящий Бирюков при Генштабе фальсифицирует тендеры .
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Кому етот цирк уже нужен. Только для лохтората. Смысл судить того кого уже не достать. Зато тысячи сепаров и предательй субийцами находящихся в Украине нинаших спецслужб ни нашу прокурватуру не интересуют. Я даже боюсь чтобы Януковоща не екстрадировали потому что его жена внесет залог и он выиграет все наши Пещерские суды и отсудит свое кресло.
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какой-то пердимонокль! (Цензурный синоним слова "пизд ц")
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Интерпола о снятии с розыска Януковича связано с резолюцией ПАСЕ и несовершенством законодательства Украины, - Енин
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