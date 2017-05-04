 Решение Интерпола о снятии с розыска Януковича связано с резолюцией ПАСЕ и несовершенством законодательства Украины, - Енин

Решение Интерпола о снятии с розыска бывшего президента Виктора Януковича не повлияет на судебный процесс по делу о госизмене. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
По его словам, есть две главные причины такого решения Интерпола.
"Первое, скорее, связано с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в Украине... Второй аспект имеет международный разрез и связан с недавно принятой резолюцией ПАСЕ, которая весьма критически оценивает деятельность Интерпола в последние годы, в частности, критикует резкое увеличение количества красных сообщений используются отдельными странами-членами для осуществления политических преследований... Прежде всего, хотел бы отметить, что никакого влияния на процесс о государственной измене президента беглого Януковича решение интерпола не будет иметь значения ", - сказал он.
Енин отметил, что ГПУ обратилась к руководству Интерпола, чтобы найти возможность обжаловать данное решение.
"Регулирование подобных ситуаций в Интерполе тоже имеет определенные пробелы и противоречия. Пока только подозреваемая сторона имеет возможность обжаловать действия страны-члена Интерпола в комиссии по контролю за файлами. Тем не менее мы подняли эту проблему перед руководством Интерпола и рассматриваем возможность обжалования таких решений. Указанные процессы достаточно длительными ", - добавил он.
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НО теперь, когда он не в розыске запросто может поехать в теплые края, зачем ему теперь задницу морозить на паРашке.
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-- Давид Авраамович, когда меня не будет дома, то пусть хоть побьют меня
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