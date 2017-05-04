 Ни в коем случае не покорюсь диктату Путина, - кандидат в президенты Франции Макрон

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал накануне во время теледебатов со своей оппоненткой, представительницей ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Франция, как обещает кандидат-центрист Макрона, должна быть сильной и защищенной Евросоюзом потому, "мир становится все более дестабилизирована", говорит он.
"Путин - за столом переговоров по конфликту в Украине, где требуется деэскалация, но для нормализации ситуации он должен уважать Минский процесс, пока продолжается. И еще по конфликту в Сирии, где Путин тоже один из элементов ответа. Но ни в коем случае я не покорюсь диктату Путина. В этом отличие от планов госпожи Ле Пен ", - заявил участник финального второго тура выборов во Франции.
Эмануэль Макрон также отметил, что его оппонентка "зависимая от Путина как финансово, так и в смысле ценностей, Франции чужды".
Зато Марин Ле Пен, которая обещает закрыть границы, отделить Францию от ЕС и евро, заявила, что хочет тесных отношений Россией.
"У нас нет никаких оснований вести "холодную войну" с Россией, в наших интересах хорошие отношения с Россией, которая является великой нацией. В этом изменяющемся мире, я наилучшую позицию для разговоров с Россией Путина, Америке Трампа или Британией госпожа Мэй", - заявила она.
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Народ, правда, удивительный экземпляр?
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Помните всегда, су*и, - сдохнут все
Я очень сильно переживал события трёхлетней давности в Одессе. Благодаря знакомому следил за ними практически в онлайне (и стрим смотрел, и с ним по телефону был пару часов на связи; а он был в эпицентре, начиная с Греческой площади).
Я очень рад, что всё получилось так, как получилось. Нет, конечно, те, кто задохнулся в дыму горящих собственноручно припасённых припасов - могли и не задыхаться, и не гореть потом уже трупами. Да, без этого, наверное, можно было обойтись.
Но, б*я, какая же сильная получилась прививка, а? Как все СУ*И затаились после этого. Как весь этот сепарский шабаш пошел на убыль! Насколько спокойнее стало в Стране.
Потому что трусы, это понятно. Только трусы бывают сепарами. В надежде на подачки тех, кто придёт - вместо надежды сделать что-то самому, своими руками, в своей стране.
Помните всегда, су*и, - сдохнут все. Но по-разному.
С днём второго мая, Одесса.
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Франция Италия Германия хоть завтра признают Крым Россией. Опасаются только США так как без США эти Франции это жалкие страны.
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