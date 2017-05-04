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Все про:Франция (1854) Марин Ле Пен (17) Макрон (11)

 Ни в коем случае не покорюсь диктату Путина, - кандидат в президенты Франции Макрон

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не поддастся "диктату" президента России Владимира Путина, в частности в контексте участия России в вооруженных конфликтах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал накануне во время теледебатов со своей оппоненткой, представительницей ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Франция, как обещает кандидат-центрист Макрона, должна быть сильной и защищенной Евросоюзом потому, "мир становится все более дестабилизирована", говорит он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ле Пен получила от Кремля 9 миллионов евро в обмен на поддержку политики России в Украине, - "Эхо Москвы"

"Путин - за столом переговоров по конфликту в Украине, где требуется деэскалация, но для нормализации ситуации он должен уважать Минский процесс, пока продолжается. И еще по конфликту в Сирии, где Путин тоже один из элементов ответа. Но ни в коем случае я не покорюсь диктату Путина. В этом отличие от планов госпожи Ле Пен ", - заявил участник финального второго тура выборов во Франции.

Эмануэль Макрон также отметил, что его оппонентка "зависимая от Путина как финансово, так и в смысле ценностей, Франции чужды".

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Зато Марин Ле Пен, которая обещает закрыть границы, отделить Францию ​​от ЕС и евро, заявила, что хочет тесных отношений Россией.

"У нас нет никаких оснований вести "холодную войну" с Россией, в наших интересах хорошие отношения с Россией, которая является великой нацией. В этом изменяющемся мире, я наилучшую позицию для разговоров с Россией Путина, Америке Трампа или Британией госпожа Мэй", - заявила она.
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а чё ты в Канаде так преживаешь за беженцев во Франции. тебе какое собачье дело. АХ да ты ж козломордая свинья под проксиком.
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Ты чего так возбудился ватан? Смотри не пукни от натуги
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Единственная женщина,правившая Францией,была Анна Ярославна,дочь Ярослава Мудрого
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Этот Беглый тур- знатный отстой стекломоя. Совсем ФСБ денег не платят, идиотов набирают в троллинг
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Двоечник ты. Еще были Бланка Кастильская и Екатерина Медичи.
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"а дураков, каких мало, оказывается много" )
Народ, правда, удивительный экземпляр?
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все уже, он плохо кончил, и только кресты будут напоминать нам о нем
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Ну слава богу в раше своих дебилов , как ты 100%
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прежде чем писать такое вспомни о масквабаде и о его жителях.эта дестабилизация в европе никак не может дестабилизироваться после второй мировой и все нормально.
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Ротшильды и Рокфеллеры сделали свою ставку на Эммануэля, поэтому в исходе выборов сомневаться не приходится
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Самое главное, что не целует мальчиков в пупок на камеру как Ху@ло
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опять вата под прокси Мля если у тебя в твоей дярёвне наполеоновские солдаты осеменили всех баб - не значит что ты француз
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молчало бы уж чмо, без роду и племени
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А вы просто чмо?
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Вы просто обидчивое чмо?
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род мой славный Украинский а вот твой лапотно зашивавший и из под прокси виден
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В таком славном роду и такое недоразумение уродилось
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израиль как только получил статус государства-сразу забил на ссср (главного инициатора создания израиля) и на мнение штатов забил а ссср так рассчитывал закрепиться на востоке с помощью израиля а закрепились штаты но на условиях израиля а тут какая-то франция которая ничего не решает украине надо забить на мнение всяких партнеров-импотентов и вести свою агрессивную политику в КЛЮЧЕВОМ регионе европы и выбирать партнеров исключительно с выгодой
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путин что ли, в ожидании "милости" от Дональда ?)
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Не. По оперативным данным Донни милостыню ни по четвергам не подает, да и вообще в благотворительности замечен не был.
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Отож! Зітре вова колінця на підлозі в прєклонённой позє...
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Та да, для запутенцев без вариантов... Потому и вливают бабло в лапень...
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никто диктату рашиста не покоряется....но вот деньгам газпрома почти всегда...
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Так а денег то у гас прома нет. КОмпашка то банкрот с огромным долгом.Как и рос нефть уже должна 3 трилиона деревяных..они в кредит живут уже за счёт всей Пидорахи.
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Виктор Пузанов

Помните всегда, су*и, - сдохнут все
Я очень сильно переживал события трёхлетней давности в Одессе. Благодаря знакомому следил за ними практически в онлайне (и стрим смотрел, и с ним по телефону был пару часов на связи; а он был в эпицентре, начиная с Греческой площади).

Я очень рад, что всё получилось так, как получилось. Нет, конечно, те, кто задохнулся в дыму горящих собственноручно припасённых припасов - могли и не задыхаться, и не гореть потом уже трупами. Да, без этого, наверное, можно было обойтись.

Но, б*я, какая же сильная получилась прививка, а? Как все СУ*И затаились после этого. Как весь этот сепарский шабаш пошел на убыль! Насколько спокойнее стало в Стране.

Потому что трусы, это понятно. Только трусы бывают сепарами. В надежде на подачки тех, кто придёт - вместо надежды сделать что-то самому, своими руками, в своей стране.

Помните всегда, су*и, - сдохнут все. Но по-разному.

С днём второго мая, Одесса.
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В Донецке вся силовая прослойка Януковича давно живёт под другими фамилиями лугандонских паспортов. Они не плохо получают от России ("чиновник" ДНР от 1 000 000 рублей в мес. ) От Украины (все выплаты так как помогает цеховая солидарность и многие донецкие стали "киевскими") получают от ... Израиля (половина "чиновников" ДНР вдруг воспылала к родине предков любовью). Так что "референдум" и сепаратизм хорошо оплачивается. И не сдохнут они. Отчего им сдыхать? От голода. Сдыхают как раз те кто и не ходил ни на какие референдумы под смех и иронию сепаратистов. Так что прививочка как раз оказалась опасная. Она будущим поколениям забьёт в голову что нужно уметь себя продать Путину тогда ты и в Украине будешь богатым человеком. А так будешь переживать за Украину но получишь справку переселенца отказ от выплат пенсии голод нищету под хохот сепаров. Это отличная политическая провокация Путина и "прививка". Если Путин рассчитал что в Украине по глупости или простоте так подыграют ему то тогда действительно Путин злой гений.
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Антироссийская риторика - единственный шанс Макрона стать Президентом
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То есть подстилка лепенша признаёт только три народа - мультихромосомных и американцев с британцами. На страдания других - наплевать. А чё - полалакала и 9 млн отработала. Каждый так бы смог!
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Только Рашка с колен и встает, "великая нация".
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Диктат не Путина а любителей путинского газа. Их хватает и во Франции. И Путин это прекрасно понял от того и аннексировал Крым.

Франция Италия Германия хоть завтра признают Крым Россией. Опасаются только США так как без США эти Франции это жалкие страны.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНи в коем случае не покорюсь диктату Путина, - кандидат в президенты Франции Макрон
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