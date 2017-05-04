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 Политика Украины
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Все про:измена (190) суд (20758) Янукович (32426)

 Суд сегодня проведет подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича

Заседание назначено на 10 часов утра.

Оболонский районный суд Киева сегодня, 4 мая, начнет рассматривать дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом свидетельствует расписание судебных заседаний.

В частности, подготовительное заседание в этом деле запланировано на 10:00.

В составе коллегии судей, которые будут рассматривать дело о госизмене беглого президента Януковича Владислава Девятко, а также судей Дмитрия Камбулова и Максима Титова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снятие Януковича с международного розыска не повлияет на судебный процесс по обвинению его в госизмене, - ГПУ
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ну и шо?результат будет нулевой. хотя, скорее всего, чивокуня даже сможет выйти в плюсы и доказать свою легитимность. бездари продажные везде засели
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Лично я ничего хорошего для Украинцев от этого не жду.Для шоколадных....,ну может отожмут у овоща еще чего нибудь. Суд сегодня проведет подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 681
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Вот и на лицо отношение (издевательство) к нашим защитникам.
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UKROPw777‏ @7w7w7w 20 мин.20 минут назад
момент разрыва минометного ствола, так гибнут наши ребята когда разрывается миномет молот, от пашинского и порошенко

Суд сегодня проведет подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 4380
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Меркель пояснила Путіну, як мають виконуватися Мінські угоди. Головні тези щодо України:
Суд сегодня проведет подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 221
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меркель не имеет ни одного рычага давления, ни одного механизма, ни армии поэтому может говорить и выражать озабоченность до бесконечности. Ах да, забыл про санкции, но новые санкции не на повестке дня
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Это как в раде "сигнальное голосование"? Попробуют собрать и по обстановке, может осудить, а может наградить.
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Мы медленно и уверенно приближаемся к последнему и молниеносному Майдану - Богуцкая

29.04.2016, 08:04

Ой, а вы знаете. я и рада, честно говоря, что Гройсман стал премьером. Быстрее наступит развязка постмайданного реваншизма.
Одно только не дает покоя: при Яценюке было правительство- "технократов" с американкой, литовцем, грузином... Грузины вообще были не только реформаторами, но и как сказал Яценюк- Гастролерами.
Гройсман пошел дальше и у него в правительстве "технократов" теперь нет американки и литовца, зато есть словак и поляк. Мне особенно нравится поляк. Эпотажный певец. Я жду теперь, когда в правительстве появится венгерский клоун и немецкий стриптизер. Украина тогда на весь мир ославится.
Такого идиотизма еще не было ни в одной стране мира. У нас толковых специалистов для Гройсмана нет. Нужны иностранные бродячие артисты. Не кабмин получится, а цирк- шапито.
Но это все делается, на мой взгляд, чтобы потом разъяренному народу сказать: "Это не я. Это все они!!!"
В любом случае, мы медленно и уверенно приближаемся к последнему и молниеносному Майдану. Он будет как ураган. Смерч. Сметет все с пути. Всех прокуроров, судей, бюрократов, идиотов...
То, что сейчас творится в стране - иначе, как Гидра, поднимающая голову, не назовешь.
В этот раз не будет сцены на Майдане, не будет молебнов, шин, картонных щитов... Все будет вполне по законам военного времени.
Лето будет жарким.
Лиза БОГУЦКАЯ
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odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3 59 мин.59 минут назад
Китайский МИД официально призвал своих граждан покинуть территорию КНДР.
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Когда уже будет суд над парашенко за геноцид украинского народа?
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Макрон: Росія повинна дотримуватися зобов'язань по Донбасу

Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату Путіна.
Таку заяву він зробив під час дебатів з Марін Ле Пен, повідомляє Міжнародне радіо Франції (RFI).
"Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - заявив Макрон.
При цьому він зазначив, що має намір обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни в Сирії. За його словами, необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.
Як повідомлялося, згідно з результатами опитування, глядачі назвали Макрона більш переконливим на цих дебатах.
Так, за нього віддали свої голоси 63% телеглядачів, за Ле Пен проголосували 34%.
7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів.http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/4/7142992/
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А тем временем, у самого Киева лежит неприкосновенная собственность Януковича - Межигорье.
"Разговор спецкорреспондетов «Громадського радио» с комендантом «Межигорья» Денисом Тарахкотеликом:
Ирина Ромалийська: Кому принадлежит имущество Межигорье?
Денис Тарахкотелик: Юридически это имущество принадлежит фирме «Танталит» и Януковичу.
Михаил Кукин: То есть и теперь имущество НЕ возвращено в государственную собственность?
Денис Тарахкотелик: Абсолютно. Оно еще даже не до конца описано. Имущество начали описывать только на третий год. Сегодня уже описано около 40% имущества...." (читать: Межигорье - НЕНАШ! )
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Как говорили в древнем Риме плебеям нужно только ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ.
У шоколадной власти с хлебом не задалось, самим не хватает. Зато зрелищ хоть отбавляй, на любой вкус. Только результат от этого никакой.
Ну повесят проФФесору к двум его судимостям еще одну, с него не убудет, одной больше, одной меньше. Ему главное чтобы хозяин Хуйло не вышвырнул его на улицу, а остальное пох.
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потому, децизію цього суду розділите навпіл і єдну половину засунете порошенці, а другу - луценці..... куди?.... розумієте?....
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Слідом за Януковичем та Онищенком Інтерпол "пожалів" і Клюєва, в Евросоюзе смотрят что за обычную взятку, к примеру часами за 139 грн, чиновников их не садят,то почему другие должны сидеть? Такого кумовского братства ни водной стране мира нет Суд сегодня проведет подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 6750
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Взяточничество, кумовство и предательство стоят в одной линии,может украинцам веру поменять на католическую,а то эти Кристины загубят государство
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"Интер" полностью принадлежит Фирташу и Левочкину."В апреле 2015 года выступая на суде в Вене Левочкин подтвердил, что накануне президентских выборов на Украине принимал личное участие во встрече Петра Порошенко, Виталия Кличко и Дмитрия Фирташа, в ходе которой Виталий Кличко согласился поддержать Петра Порошенко кандидатом в президенты, а сам баллотировался на пост мэра Киева."

"Украинский телеканал "Интер" выразил поддержку акции "Бессмертный полк", которая широко освещается СМИ России и проходит 9 мая."

"«Деды воевали»
В расчете на масштабное медиа-сопровождение выстроен и план мероприятий. Шествия назначены не на одно время, как можно было бы ожидать, а разбросаны по времени, чтобы новости из одного региона сменялись сообщениями из другого. План мероприятий мы находим на сайте МОО «Вече», того самого, которое представляет московский администратор групп «Бессмертного полка» «Вконтакте» Владимир Орлов.
08.00 - Кременчуг
09.00 - Запорожье
09.00 - Мелитополь
09.00 - Полтава
09.30 - Днепр
10.00 - Киев
10.00 - Мариуполь
10.00 - Сумы
10.00 - Черкассы
11.00 - Одесса
12.00 - Измаил
12.00 - Николаев
13.00 - Харьков
14.00 - Херсон"
СБУ, долго ещё Фирташ и Лёвочкин в Украине рулить будут?
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поцелуют они его в Ж..., грёбаная свора шыкаладникоФ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд сегодня проведет подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича
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