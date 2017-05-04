 До 2 млн украинских семей смогут получить компенсацию за утепление жилья, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA Today, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
Так, до 2 млн украинских семей смогут получить компенсацию за проведение мероприятий по энергоэффективности собственного жилья.
"Мы предвидим, что такую компенсацию может получить приблизительно до 2 млн украинских семей... Средний чек компенсации будет в районе 680-700 грн. На эту программу будет выделено приблизительно 1,5 млрд грн", - сказал он.
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Гиперинфляция в Украине преодолена, - Розенко(131)
Кабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман (обновлено)(44)
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Це так, посміялись над людьми.
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Сбор лох-тората, так и Крым просрали, на одноразовых подачках играют.
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А може Вам уряд котроїсь з сусідніх країн подобається?
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любая программа помощи населению, будь то субсидии, социальная помощь даже ремонт дорог. выделенное бабло никогда не дойдет до места назначения. оно перекочует из оного счета на несколько других, а потом в зеленом эквиваленте окажется где то на кипре.
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Шоб так что то полезное суки делали как воровать умеют.
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да и пенопласт желательно 35-й...
собачю будку утеплить, разве-шо.
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Первый реактор ACP-100 «Линлун» будет возведен на острове Хайнань.
О технических характеристиках новой миниатюрной АЭС пока известно мало. Судя по названию, ее мощность составит 100 МВт - в 10 раз меньше, чем у стандартных реакторов. Мини-АЭС планируется использовать, в частности, для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов - это будет «домашняя» атомная станция, которая придет на смену угольным ТЭС и бойлерным.
Сообщается, что ACP-100 - первый в мире мини-реактор, который получил всю разрешительную документацию МАГАТЭ.
Интерес к его закупке уже проявили партнеры из Англии, Канады, Монголии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Бразилии, Пакистана и Индонезии.
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http://www.e-catworld.com/2015/12/01/rossi-on-the-e-cats-modular-future-e-cat-x-units-can-combine-to-make-power-plants-of-any-size/
С этим проектом Обама приехал в Китай два года назад, и бросил его на стол Си Цзиньпин - Xi-Jinping.
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***"могут" ....м о г у т ..... ммм оооо ггг ууу ттт , а
обычно , как всегда< не получат !
ДенеХ = НеТ !Кто, у барыг , что нибудь получал ?
alles gut-!!
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во зараза.
подонки, мародеры, казнокрады, брехуны и популисты объединились, цепляясь за свои места боясь выборов на которых Вароффка настаивает.
значит опять пойдет на кичу. благо опыт нынешней власти есть, когда с кровасисями совместный гешефт мутили.
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Енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки Г (газове вугілля).
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Передає "Новий Час".
Він зазначив, що під час останньої зустрічі з власником ДТЕК Ринатом Ахметовим обговорювалося питання збільшення видобутку газового вугілля.
Останній контакт був 20 квітня за результатами поїздки в Добропіллявугілля. Я був там два дні. Ми зараз розбудовуємо всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку марки Г щоб замінити антрациту втрачені на Донбасі, - сказав Тимченко.
Відповідно, я ділився враженнями про те, яка ситуація в Добропіллі, як ми можемо збільшити видобуток, скільки потрібно інвестувати і так далі. У ситуації глибокого дефіциту вугілля потрібно приймати реальні дії, приймати швидкі рішення, щоб підготуватися до зими, - заявив Тимченко .
За його словами, ціна цього питання тільки по Добропіллю в цьому році - більше 1 млрд гривень.
ДТЕК переходить на марку Г. У нас на наступному тижні починається проект з перекладу двох блоків по 150 МВт на Придніпровській ТЕС. Це вже готовий проект і до опалювального сезону ми переведемо два цих блоку, - заявив гендиректор компанії.
До наступного опалювального сезону ми переведемо всю Придніпровську станцію на марку Г. Криворізьку ТЕС зараз вважають - я думаю, вже цього літа ми приймемо рішення про те, скільки це буде коштувати. Директор станції пропонує перевести половину станції на марку Г, а половину залишити на антрациті, - підсумував Тимченко.http://uprom.info/news/energy/dtek-virishiv-vidmovitisya-vid-antratsitovogo-vugillya
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Дорого у Вас! В Киеве приценивался - до 470 грн. с материалом.
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Материала там максимум на 100 грн, остальное ты просто берешь себе. Другие берут меньше.
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Foamglass, конечно, во много раз дороже обойдется.
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Чтобы утеплить, в хрущевке, угловую комнату, мне насчитали 13 700 грн. (работа+материалы).
Куда и кому мне засунуть эти 680-700 грн.???? А чтобы даже их получить, представляю сколько бумаг оформить надо....
Впопулизм.
Издеваются....
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у минулому сезоні отримав кошторис утеплення всього лишень однієї зовнішньої стіни разом з балконом.
чуєш, розенко? 17000 грн.
і це ще до опалювального сезону, коли твій кореш ще не "підвищив" мінімалку до 3200, а разом з цім і усї ціни на 40% (які звісно ж не залежать аж ніяк від мінімалки)
то кому та на що можуть придатися твої жалюгідні 700 грн?
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Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы
Иль нужно оказать сопротивленье?
Восстать, вооружиться, победить
Или погибнуть, умереть, уснуть?
- Гамлет (Шекспир)
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