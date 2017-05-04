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 Политика Украины
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Все про:ЖКХ (1453) Кабмин (10207) компенсации (203) Розенко (478)

 До 2 млн украинских семей смогут получить компенсацию за утепление жилья, - Розенко

Правительство намерено выделить 1,5 миллиарда гривен на компенсации по программе энергоэффективности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA Today, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Так, до 2 млн украинских семей смогут получить компенсацию за проведение мероприятий по энергоэффективности собственного жилья.

"Мы предвидим, что такую компенсацию может получить приблизительно до 2 млн украинских семей... Средний чек компенсации будет в районе 680-700 грн. На эту программу будет выделено приблизительно 1,5 млрд грн", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гиперинфляция в Украине преодолена, - Розенко
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Добавьте еще от себя, а не с бюджета. Не стесняйтесь!
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так они похудают эти толстожопые крепыши Бухенвальда Розенки
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Ви знаєте,а в нашому домі вже замінили в одному під"їзді вікна на пластикові за рахунок державних коштів.Звертайтеся в прежо з заявами,не сидіть.
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За 680-700 грн можно только окна бумагой на клейстере в средней квартире заклеить)
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да вот только что- у мамы моей пока!!!! 2 окна простенькие 2 х створчатое и трех створчатое со скидкой где-то гривен 800 и то 8820 гривен только окна вышли из профиля не крутого и 1500 гривен откосы.... идиоты воруют миллионами долларов а подачку что даже таракану на туалетную бмагу не хватает нет а говорили -что обрезанные умные люди нет таки идиоты и еще какие....причем цинники...
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Принцип такой же как и с гречкой! Не чего, не изменилось!
Сбор лох-тората, так и Крым просрали, на одноразовых подачках играют.
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не просил У ГОСУДАРСТВА НИКОГДА ТУТ ДУМАЮ ПОЙДУ ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ТЕПЛЫМ КРЕДИТОМ ПРИШЕЛ В ОЩАД А МНЕ ГОВОРЯТ ПРОГРАММА НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ МОЖЕМ ДАТЬ ПОД 22 ПРОЦ ГОДОВЫХ ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА
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Тут головне розібратися в чому криється обман, адже без обману цей уряд ще не одну програму для населення не готувал.
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Навіщо ви цю дурницю питаєте? Я можу якось впливати на призначення членів уряду?
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Я просто запитав який уряд Вам найбільше подобався за Нову історію України.

А може Вам уряд котроїсь з сусідніх країн подобається?
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У мене немає бажання обговорювати з вами ваші дурні питання, вам все зрозуміло троллік?
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Ну то може Вами варто підти з сайту і не лишати тут однотипних всепропальницьких коментарів?
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а может тебе перестать указывать кому что делать, кацапский холуй?
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Це не ваша справа, йдіть до свого мнстеця і там вказівки давайте.
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Как посетитель сайта с чрезвычайно "низкой степенью ответственности")), вы постоянно стараетесь перейти на личности и начать флейм. У вас всепропальщики, это те, кто считает, что убожество страны надо исправлять, а клевреты власти - что убожеством надо наслаждаться.
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Уряд Мусоліні Тільки небагатьом вдалося уникнути повішення забивання каліцтва з слідуючого за каліцтвом сроку в тюрмі Деяких навіть втопили Невже Господь не пренесе українцям хоч одну радість Нехай зробить таке ж з нинішнім урядом іудеїв
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За пропаганду фашизму Ви можете в бан відправитися. Особливо якщо додати Ваші плачі за ссср та Сраліним в сусідній темі.
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Ну і прикуккушений ти В тому що народ Італії повісив Мусоліні і його коханку на площі в Римі А також розправився з усім його урядом ти вбачаєш фашистську пропоганду Удодику а де я всраліна і його вчинки підтримував? Де я хоч слово пілдтримки написав комунякам і цій мінгрельській худобі Підлікуйся дуже тобі раджу Зараз психіатри за гроші Чудеса виробляють
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так отмываются украденные денежки.
любая программа помощи населению, будь то субсидии, социальная помощь даже ремонт дорог. выделенное бабло никогда не дойдет до места назначения. оно перекочует из оного счета на несколько других, а потом в зеленом эквиваленте окажется где то на кипре.
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Наверное.
Шоб так что то полезное суки делали как воровать умеют.
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что у них на этой ,,волшебной,, цифре 700 гривен все зациклило ? Решили что терпилам хватит ? За свет или газ на отопление те же 700 обещают за экономию в прошлом отопительном сезоне если оббегать и понаписать бумажки у местных компаний монополистах.
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ПАВЛО ЧТОЖ СКАЖИ КАК УТЕПЛИТЬ ДОМ ЗА 700 ГР. ПОЗОРНИКЫ НАСМЕШКА НАД НАРОДОМ
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За 700 грн. купить 2 мешка клею и 15-20 м2 пенопласта. Разве что квартиру однокомнатну можно утеплить. И то очееееень маленькую. И утепляешь сам.
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клею в среднем идет 6 кг/м2. а еще дюбеля-зонтеГи не помешают...
да и пенопласт желательно 35-й...

собачю будку утеплить, разве-шо.
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Между прочим,собакам тоже будки надо утеплять,чтобы ни сквознячка,ни мороза сильного там не было.
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А розенко в курсі скільки утеплення будинку обходиться? То ті 700 грн. це подачка, краще на ті гроші військовим на передку носки та труси купіть.
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при закрытых покупках в минобороны боюсь что этих денег даже на пару носков не хватит.
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Вы их еще попробуйте получить те 700 грн. Никто и ничего не собирается платить народу!
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та заткните пасть этому жирному прохвосту!
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Китай приступает к строительству мини-АЭС собственной разработки. Об этом сообщает Международное радио Китая (CRI).
Первый реактор ACP-100 «Линлун» будет возведен на острове Хайнань.
О технических характеристиках новой миниатюрной АЭС пока известно мало. Судя по названию, ее мощность составит 100 МВт - в 10 раз меньше, чем у стандартных реакторов. Мини-АЭС планируется использовать, в частности, для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов - это будет «домашняя» атомная станция, которая придет на смену угольным ТЭС и бойлерным.
Сообщается, что ACP-100 - первый в мире мини-реактор, который получил всю разрешительную документацию МАГАТЭ.
Интерес к его закупке уже проявили партнеры из Англии, Канады, Монголии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Бразилии, Пакистана и Индонезии.
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Ця планета була справжньою перлиною Всесвіту...
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несколько лет назад Росси, никому не известный инжинер из Италии перевернул вверх ногами мировой порядок энергетики.
До 2 млн украинских семей смогут получить компенсацию за утепление жилья, - Розенко - Цензор.НЕТ 1224

http://www.e-catworld.com/2015/12/01/rossi-on-the-e-cats-modular-future-e-cat-x-units-can-combine-to-make-power-plants-of-any-size/

С этим проектом Обама приехал в Китай два года назад, и бросил его на стол Си Цзиньпин - Xi-Jinping.
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Ключевое с л о в о -
***"могут" ....м о г у т ..... ммм оооо ггг ууу ттт , а

обычно , как всегда< не получат !
ДенеХ = НеТ !Кто, у барыг , что нибудь получал ?
alles gut-!!
До 2 млн украинских семей смогут получить компенсацию за утепление жилья, - Розенко - Цензор.НЕТ 1694
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Самый неспортивный уряд. Они не могут себя в форме держать, как они собрались делать это со страной ?
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Сколько раз просил розенка застегни ширинку.не слушает он меня
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пару лет назад в США мини АЭС в контейнерах , заводской сборки анонсировали.
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Как бы то нибыло, но процесс идёт. Бюторыгоопоблоку кроме пабеды и барьбы с хфаизмам предложить своему ватному лохторату нечего.....это радует, значит скоро этих клоунов не будет в Раде.
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Не, Вася, скоро рыгоопоблок займёт большинство мест в Раде , с такими реформаторами и реформами. К сожалению....
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Опоблок + БПП -и шо, то оп'Ять Юлька кАаліцію з ригами мутить?
во зараза.

подонки, мародеры, казнокрады, брехуны и популисты объединились, цепляясь за свои места боясь выборов на которых Вароффка настаивает.

значит опять пойдет на кичу. благо опыт нынешней власти есть, когда с кровасисями совместный гешефт мутили.
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Ну клоуны сейчас у власти, и скоро им придет п..здец.
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Вся эта программа компенсации - способ скиздить деньги из бюджета. Большая часть по 700 грн. уйдёт на мёртвые души. Розенко нужно ведь фигуру держать. А чтобы её сохранить нужно кушать и кушать.
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Вот это помощь... Цельный один процент от моих потраченных только на утепление фасада денег выходит. Щедро, что тутскажешь...
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Не могу не согласится, сам утеплялся. На сегодняшний день , за эти деньги можно утеплить 1,65 кв. м. , то есть собачью будку.
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ДТЕК вирішив відмовитися від антрацитового вугілля, - гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

Енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки Г (газове вугілля).
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Передає "Новий Час".
Він зазначив, що під час останньої зустрічі з власником ДТЕК Ринатом Ахметовим обговорювалося питання збільшення видобутку газового вугілля.
Останній контакт був 20 квітня за результатами поїздки в Добропіллявугілля. Я був там два дні. Ми зараз розбудовуємо всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку марки Г щоб замінити антрациту втрачені на Донбасі, - сказав Тимченко.
Відповідно, я ділився враженнями про те, яка ситуація в Добропіллі, як ми можемо збільшити видобуток, скільки потрібно інвестувати і так далі. У ситуації глибокого дефіциту вугілля потрібно приймати реальні дії, приймати швидкі рішення, щоб підготуватися до зими, - заявив Тимченко .
За його словами, ціна цього питання тільки по Добропіллю в цьому році - більше 1 млрд гривень.
ДТЕК переходить на марку Г. У нас на наступному тижні починається проект з перекладу двох блоків по 150 МВт на Придніпровській ТЕС. Це вже готовий проект і до опалювального сезону ми переведемо два цих блоку, - заявив гендиректор компанії.
До наступного опалювального сезону ми переведемо всю Придніпровську станцію на марку Г. Криворізьку ТЕС зараз вважають - я думаю, вже цього літа ми приймемо рішення про те, скільки це буде коштувати. Директор станції пропонує перевести половину станції на марку Г, а половину залишити на антрациті, - підсумував Тимченко.http://uprom.info/news/energy/dtek-virishiv-vidmovitisya-vid-antratsitovogo-vugillya
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Я утепляю один м2 за 700 грн с работой и материалом.Это он один м2 собрался помочь утеплить?
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Дорого у Вас! В Киеве приценивался - до 470 грн. с материалом.
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Я себе сам утеплял 5 см пенопласт с черновой затиркой - 60 грн метр
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Размер будки! компенсация! Это цена народу от влади!
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А я могу за 7000 м2 утеплить. Давай, кто больше?
Материала там максимум на 100 грн, остальное ты просто берешь себе. Другие берут меньше.
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ЗЫ Если вы утепляете не пенопластом, а чем-то по-дороже и по-экологичнее - тогда заранее извиняюсь.
Foamglass, конечно, во много раз дороже обойдется.
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Охренеть....

Чтобы утеплить, в хрущевке, угловую комнату, мне насчитали 13 700 грн. (работа+материалы).

Куда и кому мне засунуть эти 680-700 грн.???? А чтобы даже их получить, представляю сколько бумаг оформить надо....

Впопулизм.

Издеваются....
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Для того чтоб оформить надо чтоб весь стояк подъезда подписался. Оттакэ.
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вы почитайте условия крелдтования и возврата средств от государства..там все в процентах...20..30 60...в зависимости от типа жилья и т.д. хватит тут херню всякую обсуждать..
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Будку для собаки и еще на косточку останется
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Пару квадратных метров. Остальное - за свой счет. Государство не должно компенсировать 100% стоимости утепления вами вашего жилья.
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розенко, ти пагано спав, шо тебе вже вдруге за два дні цитують з твоїми дурницями?!

у минулому сезоні отримав кошторис утеплення всього лишень однієї зовнішньої стіни разом з балконом.

чуєш, розенко? 17000 грн.

і це ще до опалювального сезону, коли твій кореш ще не "підвищив" мінімалку до 3200, а разом з цім і усї ціни на 40% (які звісно ж не залежать аж ніяк від мінімалки)

то кому та на що можуть придатися твої жалюгідні 700 грн?
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На 700 грн. хіба що ватників купити усім членам сім'ї, чим не енергозбереження.
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"Бить или не бить - вот в чем вопрос".

Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы
Иль нужно оказать сопротивленье?
Восстать, вооружиться, победить
Или погибнуть, умереть, уснуть?

 - Гамлет (Шекспир)
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Могли вообще ничего не давать. Кто хотел экономить, уже давно утеплился без всякой помощи.
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За 26,39 $(700 грн) утеплить можно только собачью будку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо 2 млн украинских семей смогут получить компенсацию за утепление жилья, - Розенко
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