 В зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки враг 52 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск. За минувшие сутки девять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.
На Донецком направлении, огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты в районе Авдеевки. 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям близ населенного пункта Пески, а по опорным пунктам вблизи Луганского - 120-миллиметровые минометы и вооружения БМП. По защитникам Каменки противник бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам шахты "Бутовка" - из 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов бил по позициям вблизи Троицкого и Верхнеторецкого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку от Зайцево. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.
На Приморском направлении, артиллерию калибра 122-мм, 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям около Водяного. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам около Павлополя. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Гнутово, а с переносной реактивной системы Град "Партизан", минометов калибра 82-мм, вооружения БМП враг бил по защитникам Широкино. Из минометов калибра 82-мм противник бил по позициям рядом Красногоровки, а по опорным пунктам в близи Марьинки - из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки активизировались вражеские снайперы.
На Луганском направлении, из минометов 120-мм калибра накрывал позиции около Крымского, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применял вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки российско-оккупационные войска обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого - из автоматических гранатометов. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям рядом станицы Луганской и Лобачева. В районе Новоалександровки активизировались вражеские снайперы.
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Только не надо писать ерунду,что наши там сидят как мыши-терпилы под обстрелами,это далеко не так.Они умеют и знают как защитить себя и нас.
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Можливо інші небайдужі занотують та приєднаються до цієї справи.
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Пан ЦЕНЗОР! Будь ласка, сбросьте мне «в личку» пароль я буду бесплатно, после утреннего кофе, помогать Вам «чистить» блевотину «поваров утина» из ФСБ московско-казанской фидарации. Метод лжи под названием: «40 на 60» придуман еще Геббельсом. Он заключается в том, что Средства Массовой Дезинформации московии 60 процентов вброса дают в интересах Украины.
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Франц, смотри что боливаромайдановцы творят с боливароберкутом! Незабудемнепростим!
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Нашлось фото с Филлипсом - плохая примета для Петрунько. Можно только гадать о каким образом ему помогут отправиться в мир иной..
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May. 3rd, 2017 at 3:15 PM
Буквально вчера МО России сообщало о том, что в Сирии пулей снайпера был убит "российский военный советник" подполковник Алексей Бучельников как стало известно о гибели ещё одного "интернационалиста", Богдана Деревицкого, которого сегодня должны зарыть в его родном Братске.
Подробностей гибели не сообщается, известно лишь, что у "героя" остались жена (читай вдова) и ребенок, а самому Богдану было 24 года.
Ну и лейтмотивом, нельзя не отметить то, как зачастили в последнее время сообщения о падеже "интернационалистов" в Сирии. И это лишь та часть, которая становится доступна общественности и СМИ, с учётом засекреченности подобной информации. Хотя, в какой-то мере можно понять Богдана и еже с ним... взглянуть хотя бы на тот же Братск... Да и с заработками на сакральной чужбине получше, чем родных пенатах - отработал путевочку и о "боярке" до конца жизни можно не беспокоится, риск оправдан!
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Россия являет собой самую большую угрозу на Земле. Такое заявление во время сенатских слушаний сделал директор ФБР США Джеймс Коми.
По его словам, Россия - «это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей».
В ходе сенатских слушаний снова рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США.
Ранее генерал Рэймонд Томас, заявил, что уровень угрозы со стороны России Командование спецопераций США определило как один из самых высоких - из одного списка с вызовами экстремистских и террористических группировок.https://inforesist.org/direktor-fbr-nazval-rossiyu-samoy-krupnoy-ugrozoy-na-zemle/
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