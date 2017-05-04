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 Политика Украины
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 В зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО

Ситуация в районе проведения АТО напряженная. Российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки враг 52 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск. За минувшие сутки девять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

На Донецком направлении, огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты в районе Авдеевки. 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям близ населенного пункта Пески, а по опорным пунктам вблизи Луганского - 120-миллиметровые минометы и вооружения БМП. По защитникам Каменки противник бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам шахты "Бутовка" - из 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов бил по позициям вблизи Троицкого и Верхнеторецкого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку от Зайцево. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 332 взрыва на Донбассе 2 мая

На Приморском направлении, артиллерию калибра 122-мм, 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям около Водяного. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам около Павлополя. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Гнутово, а с переносной реактивной системы Град "Партизан", минометов калибра 82-мм, вооружения БМП враг бил по защитникам Широкино. Из минометов калибра 82-мм противник бил по позициям рядом Красногоровки, а по опорным пунктам в близи Марьинки - из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов 120-мм калибра накрывал позиции около Крымского, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применял вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки российско-оккупационные войска обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого - из автоматических гранатометов. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям рядом станицы Луганской и Лобачева. В районе Новоалександровки активизировались вражеские снайперы.
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перекалечат и перебьют всех патриотично настроенных, способных противостоять путину-порошенко.
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Якщо перестануть йти на контракт з бездіяльність керівництва ВСУ, то почнеться мобілізація, для Порошенка це буде кінець його президентства. Одна справа роздати зброю контрактникам, а інша справа всім, кого загребуть насильно.
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Это само собой.
Только не надо писать ерунду,что наши там сидят как мыши-терпилы под обстрелами,это далеко не так.Они умеют и знают как защитить себя и нас.
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В мене є свій боєць та його побратими,допомогти ще більшій кількості я ,нажаль, не в змозі.
Можливо інші небайдужі занотують та приєднаються до цієї справи.
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І жодного слова про вогонь у відповідь зі сторони ЗСУ.. Петрове великоднє перемир'я в розпалі..
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А теперь своими словами, а не содранным с других ресурсов.
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Вже скрізь використовують 122,120 калібр...Мінські мирні угоди,кажете?!
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просто жесть 9 человек, бладь да снесите вы это донбабве с лица земли, вот только не нужно там же наши люди, дать сутки на отъезд и 100 точек у, все и пусть кацапы в аду горят.
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пусть потерпят пока. надо успеть разворовать и уничтожить все, что в этой стране осталось.
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Твоя правда.Я вот смотрю на форуме , так-же.Перекрашенная рыговская мерзота старается друг с другом Патриотов стравить...., ну как и ихний рабовладелец шоколадный.
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Новости Кафки‏ @Kafka_News 20 ч.20 часов назад
Франц, смотри что боливаромайдановцы творят с боливароберкутом! Незабудемнепростим!

В зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4181
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௵_Надежда‏ @nadezdanba 2 мая
Нашлось фото с Филлипсом - плохая примета для Петрунько. Можно только гадать о каким образом ему помогут отправиться в мир иной..

В зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5457
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Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 15 ч.15 часов назад
Сотрудники погранслужбы Грузии не пустили в страну байкеров из клуба «Ночные волки» из-за отсутствия у них ветеринарных сертификатов
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#ЦейДень
4.5.1982 - українці Сергій Бершов та Михайло Туркевич, здійснили перше в історії нічне сходження на Еверест
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если все сложить то очень страшные цифры. в чем смысл поведения властей Украины??? они делают вид что все нормально но ведь с числом убитых и калек не поспоришь.
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В СИРИИ ЛИКВИДИРОВАН ОЧЕРЕДНОЙ РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

May. 3rd, 2017 at 3:15 PM

Буквально вчера МО России сообщало о том, что в Сирии пулей снайпера был убит "российский военный советник" подполковник Алексей Бучельников как стало известно о гибели ещё одного "интернационалиста", Богдана Деревицкого, которого сегодня должны зарыть в его родном Братске.

Подробностей гибели не сообщается, известно лишь, что у "героя" остались жена (читай вдова) и ребенок, а самому Богдану было 24 года.
Ну и лейтмотивом, нельзя не отметить то, как зачастили в последнее время сообщения о падеже "интернационалистов" в Сирии. И это лишь та часть, которая становится доступна общественности и СМИ, с учётом засекреченности подобной информации. Хотя, в какой-то мере можно понять Богдана и еже с ним... взглянуть хотя бы на тот же Братск... Да и с заработками на сакральной чужбине получше, чем родных пенатах - отработал путевочку и о "боярке" до конца жизни можно не беспокоится, риск оправдан!

В зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5695
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Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой на Земле
Россия являет собой самую большую угрозу на Земле. Такое заявление во время сенатских слушаний сделал директор ФБР США Джеймс Коми.
По его словам, Россия - «это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей».
В ходе сенатских слушаний снова рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США.
Ранее генерал Рэймонд Томас, заявил, что уровень угрозы со стороны России Командование спецопераций США определило как один из самых высоких - из одного списка с вызовами экстремистских и террористических группировок.https://inforesist.org/direktor-fbr-nazval-rossiyu-samoy-krupnoy-ugrozoy-na-zemle/
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когда покалечат эту галю анжелу люсю клаву ?как оно пробирается в Одесу???? из пмрВ зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2131
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смерть расії та путіну хуйло!!!! треба шоб ця гидота масковітська зникла !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО
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