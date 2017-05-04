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Все про:боеприпасы (1123) взрывчатка (721) Мариуполь (4057) Донецкая область (4081)

 Из двух тайников в Мариуполе изъят арсенал взрывчатки

В Мариуполе (Донецкая область) выявлены два тайника с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на территории одного из пансионатов на Приморском бульваре группа оперативного реагирования военной комендатуры обнаружила пластиковые взрывчатые вещества весом 300 г, две гранаты РГД-5, тротиловые шашки весом 400 г и 200 г, четыре электродетонатора, шесть капсюль-детонаторов, детонаторы МУВ-3 и МУВ-2, взрыватели замедленного действия (ППД-1М), семь элементов к универсальным кумулятивным малогабаритным зарядам (УКМЗ), детонирующий шнур, семь упаковок металлических элементов, шнур ЗТП-300 и накольный механизм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе. ФОТОрепортаж
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