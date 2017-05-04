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 Политика Украины
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 Совет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД

Комитет министров Совета Европы признал ответственность России за ситуацию в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"3 мая 2017 года Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), которое стало первым комплексным документом главного руководящего органа Совета Европы, посвященным сугубо крымской проблематике", - информирует ведомство.

"Комитет министров в очередной раз подтвердил неизменность позиции относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Осуждая незаконную аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая подрывает мир и демократическую безопасность в Европе, Комитет министров Совета Европы в очередной раз подчеркнул, что такой акт со стороны Российской Федерации является нарушением международного права", - пишет МИД.

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"Важно, что Комитет министров СЕ, как ранее Генассамблея ООН, признал ответственность России в соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом в сфере прав человека и призвал власти РФ выполнять свои обязательства в полной мере", - подчеркивает Министерство.

"Наряду с такими нарушениями прав человека, как ограничения свободы слова и мирных собраний, свободы религии и убеждений, отмечаются репрессии против национальных меньшинств, в частности, крымских татар. Решение так называемого верховного суда в оккупированной АР Крым о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности также вызвало осуждение Комитета министров. Итак, документ содержит четкое требование к Российской Федерации принять все меры для обеспечения прав человека в Крыму, включая пересмотр судебного запрета Меджлиса", - говорится в заявлении.

"Одним из центральных положений решения является призыв обеспечить беспрепятственный доступ правозащитных механизмов Совета Европы, в частности, ее комиссара по правам человека, на временно оккупированный полуостров для осуществления мониторинга соблюдения прав человека в соответствии с их мандатом. Считаем, что присутствие международных конвенционных и институциональных мониторинговых органов на территории оккупированного Крыма в условиях стремительно деградирующей ситуации с правами человека является жизненно необходимым и неотложным", - заявили в МИД.

"В этом контексте важным является призыв к комиссару Совета Европы по правам человека, который на сегодня является единственным международным институтом, совершившим мониторинговый визит на территорию временно оккупированной АР Крым в сентябре 2014 года, продолжить работу по мониторингу ситуации на полуострове", - отмечает ведомство.

"Рассматриваем решение Комитета министров как один из элементов комплексного ответа международного сообщества на преступные действия Российской Федерации в Украине. Это решение, несомненно, усиливает позицию по Крыму, высказанную в прошлом году в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", и приобщает Совет Европы к выполнению этой резолюции", - сказано в заявлении.
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Збіговисько від фашистів радікалів які їдуть воювать під радянськими прапорами до ліберастів ,центристів ,представників парламентариських країн і всих всих інших ..
Вже тупо не цікаво .

ОБСЕ порішає проблему і інша муть ... Та голубі каски на не потрібні . 300 джавелінв, бпла і пару днів гарантії що русні не до нас . Ось що народ цікавить
А ще мене бісе що почали говорити та нах вам той Крим там одні москалі .Нічого коли ми туди зайдемо побачіте як вони вплав будуть брати Керченську переправу....
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кацаПсинскае быдло в 21 веке соорудило четыре войны,НО ВСЕМ ВИНОВАТЫ УКРОПЫ...
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Т.е. этот Совет официально вывел Крым из зоны ответственности Украины.
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Ну правильно, вас признали оккупантом, ну прямо как ваши диды. Теперь вы по статуту ООН несете полную ответственность за происходящее на оккупированной вами территории
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Согласно Разделу III Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года страна - оккупант несет ответственность за жизнь в оккупированных территориях.
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Насрать большой кучей на все эти евро-бюрократические лавочки
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Реалии. Параше на хрен не нужен этот крым со всеми его проблемами. Ей нужен лишь севастополь, как военно-морская база. Однако без всего крыма это не возможно. Следовательно крым - это нагрузка к искомой цели. Для европы и сша важен не крым, как таковой, а парашская военно-морская база в севастополе, как потенциальная угроза для всего этого региона. Вывод - полный пофигизм и иммитация телодвижений в пользу татарского населения крыма, как предлог.
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Комитет министров Совета Европы признал что Россия оккупировала аннексировала Крым и Севастополь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД
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