 Российские вертолетчики в оккупированном Крыму учились выявлять подлодки

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ, экипажи отработали поиск подводных лодок условного противника.
"На гидроаэродроме специалисты комендатуры выполняли задачи по организации безопасных полетов вертолетов, обеспечивая их связью и необходимыми данными при перелетах. Личный состав подразделений провел работы по стационарному развертыванию на позиции отдельного приводного маяка, который позволяет осуществлять радиотехническое обеспечение авиационных частей", - сказано в сообщении.
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Дивні ті москалі.
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НАТО таки має сверх секретні розробки
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вепс, 28 лет
ЧИСЛЕННОСТЬ ВЕПСОВ В МИРЕ:
6 400 челове
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один народ из 100 уничтоженных великой и духовной
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дать рашке по башне, вообще без захода в Черное море.
Наверное, они ищут недостающие ящики с долларовой наличкой
которую Ту-154 с оркестром вез в Сирию
Ну, пусть ищут - чукча в чуме ждет рассвета, а рассвет наступит летом.
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