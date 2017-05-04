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 Политика Украины
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 Российские вертолетчики в оккупированном Крыму учились выявлять подлодки

В оккупированном Крыму прошла плановая тренировка экипажей вертолетов Ка-27 и Ми-8 с участием персонала авиационной комендатуры смешанного морского авиационного полка Черноморского флота РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ, экипажи отработали поиск подводных лодок условного противника.

"На гидроаэродроме специалисты комендатуры выполняли задачи по организации безопасных полетов вертолетов, обеспечивая их связью и необходимыми данными при перелетах. Личный состав подразделений провел работы по стационарному развертыванию на позиции отдельного приводного маяка, который позволяет осуществлять радиотехническое обеспечение авиационных частей", - сказано в сообщении.

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підводного човна в степах України.???
Дивні ті москалі.
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Вівце-баржа Ашот-7 потопив надЄжду розвідки .. Тепер корЯга-брЄвно із-за кривизни землі знищіть авіацію ..
НАТО таки має сверх секретні розробки
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Не мешайте идиотам- они сами найдут способ себя уничтожить.
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Александр
вепс, 28 лет
ЧИСЛЕННОСТЬ ВЕПСОВ В МИРЕ:
6 400 челове
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это вепсы и их мало,
один народ из 100 уничтоженных великой и духовной
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Ну ИГИЛ в 2015 году победили в Сирии,теперь можно учиться подводные лодки искать.
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Пусть хоть обломки своего "судна-разведчика" соберут..
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Дальность американских крылатых ракет позволяет
дать рашке по башне, вообще без захода в Черное море.
Наверное, они ищут недостающие ящики с долларовой наличкой
которую Ту-154 с оркестром вез в Сирию
Ну, пусть ищут - чукча в чуме ждет рассвета, а рассвет наступит летом.
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