 Интерпол снял с розыска Андрея Клюева, - глава украинского бюро Неволя

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом заявил начальник Украинского бюро Интерпола Василий Неволя.
При этом он не уточнил, чем мотивировано данное решение Интерпола.
Напомним, ранее Печерский районный суд Киева не разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.
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У соратников Януковича и Клюева в Киеве и Донецкой области проведен ряд обысков, - ГПУ. ДОКУМЕНТ(5)
Заметной перспективы в расследовании уголовных дел по 6 чиновникам режима Януковича пока не вижу, прогресс есть только по Табачнику, - Луценко(24)
Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева(106)
Розыск Ставицкого по линии Интерпола активный. По нашим данным, он в Израиле, - руководитель украинского бюро Неволя(23)
Клюев в России: "Майдан организовали "Кровавый пастор", Парубий и Пашинский"(354)
Показаний относительно причастности Клюева к разгону Майдана нет, - Луценко(41)
пора гнать пинками
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Порошенко виноват!
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он просто так богатеет на беде народа...
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живут на деньги налогоплательщиков и в ус не дуют...
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Странно, что вся эта шатия вообще попала в его розыск.
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или воровсво бюджетных денег это е уголовщина?
неужели это политика?
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Все просто бо банально чі навпаки .Якщо у тебе дохера грошей .. не так багато що аж вистачіть внукам а коли просто дохера-Так!!! що аж не уявити . То ти відмажешся навіть від інтерполу .
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