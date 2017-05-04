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 Политика Украины
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Все про:Интерпол (375) Клюев Андрей (928) розыск (592) Неволя Василий (2)

 Интерпол снял с розыска Андрея Клюева, - глава украинского бюро Неволя

Интерпол прекратил международный розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом заявил начальник Украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

При этом он не уточнил, чем мотивировано данное решение Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева не разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.



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рошен - никто и зовут его - никак
пора гнать пинками
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Смерч? Цунами? Камнепад?
Порошенко виноват!
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та не ...о не при делах...
он просто так богатеет на беде народа...
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Пацаны отсиделись,сейчас начнут воплощать недоделанные дела,дальше все веселей.
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интерпол, по-моему бутофорская организация...
живут на деньги налогоплательщиков и в ус не дуют...
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Интерпол разыскивает уголовных преступников, а не политических.
Странно, что вся эта шатия вообще попала в его розыск.
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а казнокрадство коррупция участие в убийствах не уголовные преступления??вот только наша доблестная власть отпустила всех кого можно-участников ,свидетелей,исполнителей.....все аут зе гейм оф))все делалось целенаправлено и умышленно))на ровне с первыми должны сесть и последователи!!!!!!!!!
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а чем они не уголовные?
или воровсво бюджетных денег это е уголовщина?
неужели это политика?
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Все дуже чудово - головний керівник побиття дітей та обладнання йолки тихенько зник і вийшов на волю без зайвого галасу. Хоча ,, Укрпідшипник" вицідив з бюджету не одну сотню мільйонів, грабував краіну на зеленому тарифу - 7,50 грн/ квт при курсі 8. І все добре. Дуже схоже на чергове ,,розслідування" Матіоса.
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Бо жизнь боль ,як кажимо ми русько-мовні .
Все просто бо банально чі навпаки .Якщо у тебе дохера грошей .. не так багато що аж вистачіть внукам а коли просто дохера-Так!!! що аж не уявити . То ти відмажешся навіть від інтерполу .
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Теперь вся эта шобла соберется и заявит , что Порошенко виноват в сдаче Крыма и ЛУГАНДОНа. А они , значит, белые и пушистые. Петя с луциком делают глупости. За что и пострадают от этих белых и пушистых. Конечно, когда золотой телец глаза закрывает, можно будущее и не разглядеть.
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Интерпол понял что всё дАУНетское кодло на отсосе у пУТЛЕРА ТИПА УПАЛ НА бЕРЛОГУ
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Я одно не пойму. Если с розыска сняли, то они теперь по миру будут без опаски шастать, причем везде. Для нормального сбу - это просто малина, есть где приложиться, правда, если за главную цель не стоит непримиримая борьба со всякими там парасюками и пр.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнтерпол снял с розыска Андрея Клюева, - глава украинского бюро Неволя
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