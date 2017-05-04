 39 из 41 делегации участников Евровидения уже прибыли в Киев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в целом ожидается прибытие 700 человек из 41 страны - участницы конкурса.
Места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении полиции.
К обеспечению безопасности на Евровидении будут привлечены более 10 тыс. правоохранителей.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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