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Все про:Евровидение (640) Киев (16988) Нацполиция (7215)

 39 из 41 делегации участников Евровидения уже прибыли в Киев

В Киев прибыли 475 человек из числа официальных иностранных делегаций Евровидения-2017 из 39 стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в целом ожидается прибытие 700 человек из 41 страны - участницы конкурса.

Места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении полиции.

К обеспечению безопасности на Евровидении будут привлечены более 10 тыс. правоохранителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фан-зона Евровидения открылась в центре столицы

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

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