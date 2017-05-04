 Процесс выборов в ОРДЛО породит кровопролитие, - Айвазовская

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире ZIK.
"Процесс выборов в ОРДЛО закрыт и непонятен. В частности, он навредит Украине, более того, породит кровопролитие. Ведь институт выборов - это то, что направлено на доверие. Здесь есть две стороны, одна из них выигрывает, другая - терпит поражение. Однако если эти две стороны не доверяют результатам, процессу, кандидатам и, в конце концов, закону, то к чему это приведет, даже если голосование произошло? А к тому, что утром все возьмут оружие и начнут убивать друг друга", - сказала она.
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По словам эксперта, это именно тот сценарий, который в Украине стремится реализовать Кремль.
"Я как представитель Украины в Минской переговорной группе не могу допустить проведения таких выборов. Однако я не могу заверить, что они все же не состоятся. Но в ближайшие годы этого не будет. Потому что даже сам Путин сказал, что ситуация в мире уже не такая, как была еще два года назад. Она осложнилась как экономически, так и политически. В частности, именно президент РФ хотел, чтобы выборы на Донбассе прошли по его сценарию", - заявила Айвазовская.
"Разве принято проводить выборы на территории, которую государство не контролирует? Я убеждена, что это неприемлемо. В частности, я считаю, что два года нашей работы были эффективными. Подтверждением этого стали слова Меркель, которая на встрече с Путиным заявила, что безопасность превыше всего, поэтому и Украине необходимо вернуть ее территории", - добавила она.
Напомним, Минские соглашения предусматривают, что сразу же после отвода войск от линии разграничения стороны должны "начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством" на оккупированном Донбассе.
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Поэтому вопрос выборов в ордиле это просто ниочем, а уж фантазировать о их возможных последствиях так же полезно как чтение гороскопов.
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