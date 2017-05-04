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 Политика Украины
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 Процесс выборов в ОРДЛО породит кровопролитие, - Айвазовская

Предусмотренное Минскими соглашениями проведение местных выборов на оккупированном Донбассе может привести к новому кровопролитию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире ZIK.

"Процесс выборов в ОРДЛО закрыт и непонятен. В частности, он навредит Украине, более того, породит кровопролитие. Ведь институт выборов - это то, что направлено на доверие. Здесь есть две стороны, одна из них выигрывает, другая - терпит поражение. Однако если эти две стороны не доверяют результатам, процессу, кандидатам и, в конце концов, закону, то к чему это приведет, даже если голосование произошло? А к тому, что утром все возьмут оружие и начнут убивать друг друга", - сказала она.

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По словам эксперта, это именно тот сценарий, который в Украине стремится реализовать Кремль.

"Я как представитель Украины в Минской переговорной группе не могу допустить проведения таких выборов. Однако я не могу заверить, что они все же не состоятся. Но в ближайшие годы этого не будет. Потому что даже сам Путин сказал, что ситуация в мире уже не такая, как была еще два года назад. Она осложнилась как экономически, так и политически. В частности, именно президент РФ хотел, чтобы выборы на Донбассе прошли по его сценарию", - заявила Айвазовская.

"Разве принято проводить выборы на территории, которую государство не контролирует? Я убеждена, что это неприемлемо. В частности, я считаю, что два года нашей работы были эффективными. Подтверждением этого стали слова Меркель, которая на встрече с Путиным заявила, что безопасность превыше всего, поэтому и Украине необходимо вернуть ее территории", - добавила она.

Напомним, Минские соглашения предусматривают, что сразу же после отвода войск от линии разграничения стороны должны "начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством" на оккупированном Донбассе.
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Забудьте ви за ті вибори. Років на 20. Горбатих не виправиш.
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Там за выборы тоже не переживают - готовят новый референдум!
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Японии после второй мировой воцны запретили иметь свою армию. И они занялись развитием страны. Надо запретить проводить выборы в лугандоне законодательно. Пусть отстраивает обратно заводы, Донецкий и Луганский аэропорт. И ВСЕ ЗА СВОИ ГРОШИ, а не за деньги налогоплательщиков. Хватит потакать инстинкту бомжей.
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Все буде добре,ці пташки знають і даремно до бандерівців не поселяться
Процесс выборов в ОРДЛО породит кровопролитие, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 5367

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здравая мысль. выборы в луганде это фиговый листок капитуляции. их не должно быть до момента освобождения от террористов.
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Зачем обсуждать то чего нет. Выборы в ордиле можно провести хоть завтра, да кто их признаёт, а непризнанная власть и так уже есть, так что смысл нулевой. Выборы которые признают не подходят кремлю, т.к. предполагают контроль над границей и демилитаризацию.
Поэтому вопрос выборов в ордиле это просто ниочем, а уж фантазировать о их возможных последствиях так же полезно как чтение гороскопов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцесс выборов в ОРДЛО породит кровопролитие, - Айвазовская
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