 Гиперинфляция в Украине преодолена, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко на телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Давайте признаем тот факт, что на сегодняшний день рост цен происходит, но не такими катастрофическими и бешеными темпами, как это было. В первую очередь, из-за военных действий. Правительство тогда было в непростой ситуации. Мы видим на сегодняшний день, что такого роста уже нет. Инфляция, гиперинфляция на сегодняшний день, на мой взгляд, преодолена", - отметил Розенко.
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Ну ця влада бариг злодіїв без лицемірства аж ніяк :D
І так по інфляції Інфа 100% цереушники працюють
Місце Країна Інфляція Рік
1 Syria 47.70 2016 est.
...
14 Ukraine 13.50 2016 est.
...
67 Georgia 2.00 2016 est.
...
86 European Union 0.10 2015 est.
87 Japan -0.10 2016 est.
...
93 Poland -0.80 2016 est.
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О преодолении гиперкоррупции я и не мечтаю.
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на будку введут налоги...
порошенковская банда рулит...
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партиипороху за это.
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какая покупательная способность?
для кого это мерило?
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Дали в диню воділє маршрутки
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колы воны вже анорексией начнут страдать?
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Рынок Китая хотят открыть для украинского мяса птицы, яиц и ряда других продуктов.
Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«Украина работает над расширением товарной линейки для экспорта в Китай… Ведется работа по открытию китайского рынка для украинского мяса птицы, яиц и яичной продукции. Соответствующие опросники, которые описывают украинскую систему контроля безопасности и качества продукции, были направлены китайской стороне», - говорится в сообщении.
Кроме этого, Китай заинтересован в импорте украинского меда, кормов для домашних животных, рыбы, а также продукции растениеводства. Так, согласно сообщению, Украина и Китай уже согласовали протоколы фитосанитарных требований на экспорт кукурузы, сои и ячменя. Также ведутся переговоры по поводу возможного экспорта сорго, черешни, яблок и голубики.http://informat.com.ua/kitaj-planirujut-zavalit-ukrainskim-mjasom/
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