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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инфляция (771) Кабмин (10206) Розенко (477)

 Гиперинфляция в Украине преодолена, - Розенко

Правительству удалось сдержать гиперинфляцию, которая была в 2014-2015 гг.

Об этом заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко на телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Давайте признаем тот факт, что на сегодняшний день рост цен происходит, но не такими катастрофическими и бешеными темпами, как это было. В первую очередь, из-за военных действий. Правительство тогда было в непростой ситуации. Мы видим на сегодняшний день, что такого роста уже нет. Инфляция, гиперинфляция на сегодняшний день, на мой взгляд, преодолена", - отметил Розенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман. Инфографика
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Ну ця влада бариг злодіїв без лицемірства аж ніяк :D
І так по інфляції Інфа 100% цереушники працюють
Місце Країна Інфляція Рік
1 Syria 47.70 2016 est.
...

14 Ukraine 13.50 2016 est.
...
67 Georgia 2.00 2016 est.

...
86 European Union 0.10 2015 est.

87 Japan -0.10 2016 est.
...
93 Poland -0.80 2016 est.
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Сборная по борьбе с инфляцией в супер тяжёлом весе!
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Пускай раздует и лопнут, а мьі отойдем и посмотрим.
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Ещё б гипертупость и гипержадность преодолеть...
О преодолении гиперкоррупции я и не мечтаю.
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Можно ложиться спать - завтра начну строить будку
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аккуратно с этим...
на будку введут налоги...
порошенковская банда рулит...
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Всем на ночь прочесть Чипполино. Инструкция по борьбе с налогами.
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А еще побороли чуму, холеру и ледниковый период. Цунами, тьфу-тьфу, тоже давненько не бывало. Спасибо партии пороху за это.
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А по-моему покупательская способность населения не позволяет больше ценам расти
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голодомор забыл?
какая покупательная способность?
для кого это мерило?
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Ну всё, пора доставать красную икру из-под матраса.
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Я ночь спать теперь не буду. Купила в декабре 3000 саморезов за 259 гривен, а в начале марта за 450. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ. Саморезы, банка стоит полтысячи . Это при пенсии у людей в 900 гривен? Он явно бредит.
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А может Ваша фамилия Фирташ? Ведь с саморезами Вьі неприлично багаті!
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Эпицентр скоро станет музеем. Все будут только смотреть . Цены зашкаливают.
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Два шурупа Ф10Х120 с шестигранной головкой и два пластмассовых дюбеля - 55 грн.
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Чому бідні? Бо дурні. Чому дурні? Бо бідні.
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ніі.... тому що "по новому" ви про сто не розумієте
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Гиперинфляция в Украине преодолена, - комсомольцы создавали себе препятствия и мужественно их преодолевали.
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Ах ты сука пузатая,та вы никогда и слова такого не произносили гиперинфляция,у вас больше 12%-15% никогда не было и это типа нормально,гипер только в 90-х была,а теперь признаешь питар,так давай тогда индексацию 300% процентов и краями
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Жирное мудило, сходи сам в любой магазин или на рынок. Имея при этом среднюю зарплату (не говоря уже про обычную пенсию). На много у тебя ее хватит? Эти скоты живут в своем виртуальном мире и выдавливают из нас последние гроши. Так сколько мы будем их терпеть? Может пора все-таки собраться и всем миром турнуть их из власти?
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хай себе подтяжки прикупит с премии, борец с инфляцией, блин...фиму звягильского скоро догонит.
колы воны вже анорексией начнут страдать?
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Доллар неплохо так упал. Чё там монопольный делает с магазинами и их ценами, которые так же должны упасть?
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Система "ніппель" працює тільки в одному напрямку: туди - дуй, а звідти - х.
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Китай планируют завалить украинским мясом

Рынок Китая хотят открыть для украинского мяса птицы, яиц и ряда других продуктов.
Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«Украина работает над расширением товарной линейки для экспорта в Китай… Ведется работа по открытию китайского рынка для украинского мяса птицы, яиц и яичной продукции. Соответствующие опросники, которые описывают украинскую систему контроля безопасности и качества продукции, были направлены китайской стороне», - говорится в сообщении.
Кроме этого, Китай заинтересован в импорте украинского меда, кормов для домашних животных, рыбы, а также продукции растениеводства. Так, согласно сообщению, Украина и Китай уже согласовали протоколы фитосанитарных требований на экспорт кукурузы, сои и ячменя. Также ведутся переговоры по поводу возможного экспорта сорго, черешни, яблок и голубики.http://informat.com.ua/kitaj-planirujut-zavalit-ukrainskim-mjasom/
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Ещё не отшел. Видно 1 мая, хорошо розенко в голову ударило. Столько фантазий.
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Муфлон брехливый, убогая жирная свинья ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГиперинфляция в Украине преодолена, - Розенко
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