 "Репрессии против журналистов - это слабость, к которой нельзя быть снисходительным", - Климкин требует от России освободить Сущенко и Семену

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Twitter.
"Репрессии против журналистов - это слабость, к которой нельзя быть снисходительным. Свободные люди. Свободная страна. Свободные СМИ. #FreeSuschenko & #FreeSemena", - пишет он.
Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
7 декабря следователь в оккупированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 280.1. Уголовного кодекса России ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации").
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