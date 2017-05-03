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 Политика Украины
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 "Репрессии против журналистов - это слабость, к которой нельзя быть снисходительным", - Климкин требует от России освободить Сущенко и Семену

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает РФ освободить украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Twitter.

"Репрессии против журналистов - это слабость, к которой нельзя быть снисходительным. Свободные люди. Свободная страна. Свободные СМИ. #FreeSuschenko & #FreeSemena", - пишет он.

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Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

7 декабря следователь в оккупированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 280.1. Уголовного кодекса России ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации").


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Убийство, терроризм, аресты журналистов...и при этом нормальные дипотношения Украины с россией. Да мы уже право говорить потеряли после таких решений.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Репрессии против журналистов - это слабость, к которой нельзя быть снисходительным", - Климкин требует от России освободить Сущенко и Семену
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