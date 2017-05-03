 Снятие Януковича с международного розыска не повлияет на судебный процесс по обвинению его в госизмене, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, которого цитирует пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на Facebook.
"Постановления судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считаются постановлениями о содержании подозреваемого / обвиняемого под стражей. Соответственно, согласно правилам Интерпола, лицо, в отношении которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск", - пояснил Енин.
По его информации, отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого.
"В то же время указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая с. г.", - подчеркнул чиновник.
Напомним, в 2015 году Интерпол объявил Януковича в розыск в рамках уголовного производства по подозрению его в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком". 3 мая стало известно, что он снят с розыска.
401 17
Генпрокуратура обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, - Горбатюк(48)
Украинский Интерпол получил официальное уведомление о снятии Януковича и его сына с международного розыска(166)
Оболонский райсуд начнет рассматривать дело Януковича завтра в 10:00(10)
Жалобы на решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича отсутствуют. Собственники так и не появились, - Порошенко. ВИДЕО(74)
"Луценко с подчиненными разыграл фарс в погоне за рейтингом", - Сергей Лещенко(0)
Лещенко: "средства Януковича" конфисковали с нарушениями за 2 недели(86)
Конфискованные $1,5 млрд Януковича и его окружения перечислены в Госказначейство, - Луценко. ФОТО(142)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Гуляй Овощ"
Ответить