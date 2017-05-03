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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8525) Интерпол (374) розыск (591) Янукович (32421) Сарган (148) Енин (33)

 Снятие Януковича с международного розыска не повлияет на судебный процесс по обвинению его в госизмене, - ГПУ

Последние решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима Виктора Януковича связаны, прежде всего, с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, которого цитирует пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на Facebook.

"Постановления судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считаются постановлениями о содержании подозреваемого / обвиняемого под стражей. Соответственно, согласно правилам Интерпола, лицо, в отношении которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск", - пояснил Енин.

По его информации, отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого.

"В то же время указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая с. г.", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, - Горбатюк

Напомним, в 2015 году Интерпол объявил Януковича в розыск в рамках уголовного производства по подозрению его в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком". 3 мая стало известно, что он снят с розыска.


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международная юриспруденция не может выдержать украинскую..........
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Для Интерпола подали документы где Зек обвиняется в хищении денег, вместо обвинения в госизмене!
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Не удивлюсь если в Украине его оправдают.с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины
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А по трудовому, йому треба оплатити вимушений прогул.
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Там адвокати з мізками і зв'язками. Все в них враховано. І повірте , може так статися, що прийде час і суди виправдають януковича. Але думаю, що йому по)(уй на все зараз.
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порошенко прийшов до влади щоб відмазати від кримінальної відповідальності банду януковича від відповідальності і справився з цим на відмінно! тепер порошенко має відповідати разом з януковичем як його подільник, яким він і є насправді.
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Они на россию сегодня плюнули: 30 убитых Яценюком русских военных не повод объявлять его в розыск. Отказ
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Теперь страус может валить в любую точку шарика, но это бздло будет продолжать бухать в ростове пока пуйло его не сольет. Спасиба, юга
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Дело Януковича затянется на долгие годы и в конечном итоге развалится такова стратегия барыг дорвавшихся на крови к власти...
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А понту? А , ну да, вы же зарплаты получаете, и надо видимость работы показывать. Рахиты горбатые...
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А чё он же не жид какой-то, свой украинец, чего его ловить, да ?
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У Юги очередное театрализованое ШОУ
"Гуляй Овощ"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнятие Януковича с международного розыска не повлияет на судебный процесс по обвинению его в госизмене, - ГПУ
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