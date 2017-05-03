 Человек, который имеет долг по уплате за коммунальные услуги, может получить субсидию, - Розенко

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.
"Любая семья может получать субсидию. В том числе субсидию может получить человек, который имеет долг по уплате за ЖКУ... Мы сделаем рассрочку долга на год, это будет совместно согласовано между предприятием, которое предоставляет услуги, и гражданином Украины, и спокойно назначим субсидию. Человек будет иметь возможность спокойно рассчитаться с долгами и заплатить за субсидию.
А правительство недавним решением уточнило норму, когда может быть приостановлена субсидия. Потому что субсидия сегодня защищает всех. И средний чек по оплате ЖКУ и оплате за газ для людей, которые получают субсидию, не превышает 10-12% их доходов. Мы создали все условия... Мы просим, что эти небольшие платежи человек должен платить. Поэтому мы говорим, что речь идет о том, если человек не платит по субсидии свыше 2 месяцев, то она не требует такой формы государственной социальной поддержки, как субсидия", - отметил Розенко.
При этом чиновник отметил, что даже после того, когда человеку отменят субсидию, он может восстановить себе выплату субсидии после того, как она заключит дополнительный договор для того, чтобы погасить ту небольшую задолженность, которая у нас есть. У нас на сегодняшний день среди субсидиантов на уровне 95% идет оплата за ЖКУ, особых проблем здесь нет.
"Если мы увидим, что следующий отопительный сезон будет более экстремальный, температура в Украине будет ниже, чем прогнозируемые нами величины, мы в любой момент готовы откорректировать, в том числе показатели установления социальных норм. Если их будет не хватать, мы в оперативном режиме сможем при необходимости увеличить эти нормы и автоматически пересчитать людям субсидии", - отметил министр.
1270 38
Материалы по теме: Тарифы ЖКХ
Задолженность украинцев за газ превысила 7 млрд грн, - Госстат(101)
С 1 мая субсидия не будет назначаться при наличии 2-месячной задолженности по коммунальным услугам, - постановление Кабмина(230)
Кабмин снизил соцнормы на потребление тепла, электричества и газа для расчета размера субсидий(328)
К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева(108)
Розенко: Нинішній Кабмін не підвищуватиме пенсійний вік(0)
Порошенко одобрил право переселенцев оплачивать коммунальные услуги по тарифам для населения(11)
В настоящее время субсидии в Украине получают 6,6 млн семей, - Рева(123)
Ответить
Ответить
Ответить
Полный идиот!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Недра по Конституции принадлежат народу- газ и уголь в том числе, а не Гройсману, Ахметову или Порошенко. Справедливо, чтобы недорогой украинский газ шел на нужды народа, а не олигархов.
Почему мы покупаем газ у олигархов по их ценам, а не наоборот - олигархи у народа???
Зачем покупать дорогой импортный газ и продавать его украинскому народу, а потом выдавать субсидии?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить