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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЖКХ (1452) субсидия (303) тарифы (1458) коммунальные услуги (260) Розенко (477)

 Человек, который имеет долг по уплате за коммунальные услуги, может получить субсидию, - Розенко

Наличие задолженности по оплате коммунальных услуг не является препятствием для получения субсидии.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Любая семья может получать субсидию. В том числе субсидию может получить человек, который имеет долг по уплате за ЖКУ... Мы сделаем рассрочку долга на год, это будет совместно согласовано между предприятием, которое предоставляет услуги, и гражданином Украины, и спокойно назначим субсидию. Человек будет иметь возможность спокойно рассчитаться с долгами и заплатить за субсидию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 мая субсидия не будет назначаться при наличии 2-месячной задолженности по коммунальным услугам, - постановление Кабмина

А правительство недавним решением уточнило норму, когда может быть приостановлена субсидия. Потому что субсидия сегодня защищает всех. И средний чек по оплате ЖКУ и оплате за газ для людей, которые получают субсидию, не превышает 10-12% их доходов. Мы создали все условия... Мы просим, что эти небольшие платежи человек должен платить. Поэтому мы говорим, что речь идет о том, если человек не платит по субсидии свыше 2 месяцев, то она не требует такой формы государственной социальной поддержки, как субсидия", - отметил Розенко.

При этом чиновник отметил, что даже после того, когда человеку отменят субсидию, он может восстановить себе выплату субсидии после того, как она заключит дополнительный договор для того, чтобы погасить ту небольшую задолженность, которая у нас есть. У нас на сегодняшний день среди субсидиантов на уровне 95% идет оплата за ЖКУ, особых проблем здесь нет.

Также читайте: Кабмин снизил соцнормы на потребление тепла, электричества и газа для расчета размера субсидий

"Если мы увидим, что следующий отопительный сезон будет более экстремальный, температура в Украине будет ниже, чем прогнозируемые нами величины, мы в любой момент готовы откорректировать, в том числе показатели установления социальных норм. Если их будет не хватать, мы в оперативном режиме сможем при необходимости увеличить эти нормы и автоматически пересчитать людям субсидии", - отметил министр.

Смотрите: Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий: "Решение уже есть". ВИДЕО
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А сделать тарифы реальными - это слабо?
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Вы шутите? А кто будет попрошайкам " дай мильончик, дай мильончик " отстегивать? И откуда? Не со своего же банковского счета. Для этого есть молчаливые потребители монопольной услуги. Грустно, но факт.
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"Человек будет иметь возможность спокойно рассчитаться с долгами и заплатить за субсидию."

Полный идиот!
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Может я съязвлю , НО КОГДА ПРИ ЯНЕКЕ ОБЛЭНЕРГО ИМЕЛИ ДОЛГИ 23 МИЛЯРДЫ , им депутаты простили этот долг . Значит для олигархов бюджетные деньги разбазаривать можно. А налогоплательщику ярмо на шею?
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Само собой - это же по совкому, как они привыкли!
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Я думаю, что сидят консалтинговые группы , специализирующиеся на аферах , и придумывают варианты обдираловок. А украинцам до ковыряться до сути вечно некогда. И депутаты по Мальдивам сидят на деньги родителей из е-деклараций- им о народе думает некогда.
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Субсидии это просто приучения народа к халяве и разбазаривание энергоносителей. Ничто так не унижает власть как она сама себя субсидиями, ведь это и есть коррупция.
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По официальному заявлению Министерства энергетики Украины, в 2015 году внутренней добычи дешевого украинского газа было достаточно для всех нужд ее жителей.

Недра по Конституции принадлежат народу- газ и уголь в том числе, а не Гройсману, Ахметову или Порошенко. Справедливо, чтобы недорогой украинский газ шел на нужды народа, а не олигархов.
Почему мы покупаем газ у олигархов по их ценам, а не наоборот - олигархи у народа???
Зачем покупать дорогой импортный газ и продавать его украинскому народу, а потом выдавать субсидии?
Человек, который имеет долг по уплате за коммунальные услуги, может получить субсидию, - Розенко - Цензор.НЕТ 1687

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Вы затронули мою любимую тему. Например минеральная вода. Делают скважину , получают лицензию на определенный объем выкачки. РЯДОМ бьют ище пять скважин и качают чистый нал. Например " Лужанская". Ее уже нет. А в магазинах есть . Никто не делает экспертизы той воды и откуда она. И так по всем ископаемым из украинских недр.
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а тем временем уборщица, електрик, сантехник и другие работники могут спокойно работать и ждать год свою зарплату, а лифт спокойно ездить и использовать спокойно електроенергию,а лампочки в подьезде спокойно год светить в ожидании спокойного погашения долга по квартплате.
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А лампочки давно пора поставить энергосберегающие и с датчиком на движение. НО АЗМЕТОВУ НЕ ВЫГОДНО -упадут доходы.
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Ахметов что-то имеет к обустройству вашего дома или квартиры?
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Если вы не мэстный, то я вам объясню. Азметов владеет киевэнерго. Все ясно? Чем больше мотает счетчик- тем выше у него счет в банке. И , теперь, когда многие воспользовались жнергосберегающими технологиями, он ( при монопольном сговоре) повысил стоимость энергии. АЗМЕТОВ БУДЕТ ВИНОВАТ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ.
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чиновник мягко говоря говорит не правду многих лишили субсидии чтоб эти суки нажрались до усмерти сволочи иуды
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Оркостан только за электроэнергию задолжал уже 11 млрд грн,надо поднажать,а то кто же им оплачивать то будет
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чтобы сэкономить субсидии, отопление отключили 1 апреля, пришлось греться электричеством, а норму на электроэнергию не увеличили, себе зарплаты увеличивают, а для народа нормы потребления уменьшают и это прогресс и развитие - это "гиднисть" по моему это геноцид,
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Скільки ще народ України буде терпіти експерименти злодіїв над собою ?
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Это было бы эффективно после возникновения задолженности, к примеру, за полгода (и соответственно, прекращении начисления субсидий после этого срока) . Тогда человек идет и оформляет договор о реструктуризации долга. А бегать каждые 2 месяца неуплаты (просто смешной срок) никто, естественно, не будет. И Розетка это прекрасно знает. Вроде как "красиво" сделано "для малоимущих людей"- субсидия будет, если будет реструктуризация. А с другой стороны- не реально. Это они, бараны, так "борются с неплатежами".)))) Идиотам и невдомек, что при таких раскладах неплатежи будут расти, как снежный ком, а с ними- и недовольство еще большего количества малообеспеченных граждан (которых у нас уже большинство)- тем, что их тупо и нагло лишили даже тех мизерных субсидий, на которые "сгорились". А там и до социального бунта недалеко..... Только не кричите потом за "агентов крембля" и на зеркало не кивайте.... По факту это тупо сокращение субсидий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧеловек, который имеет долг по уплате за коммунальные услуги, может получить субсидию, - Розенко
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