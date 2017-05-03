 Порошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
"Приветствую уникальное комплексное решение Комитета министров Совета Европы по ситуации в Крыму! Подтверждение неизбежности ответственности России", - пишет он.
Напомним, ранее Комитет Министров Совета Европы призвал российские власти выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в отношении оккупированного Крыма.
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)) Для ефективної боротьби з кацапами потрібно організувати інших кацапів, бурятів теж можна всяких, в РОА 2. Плюсів тут просто завалісь. Самий плюс це тролінг кацапів, а потім руськіє же не здаються і потрібно їх тільки направити в правильне русло.
))) Я взагалі дивуюсь. Ладно наши тормозять, а всяке там НАТО, теж ЦРУ легендарне до сих пір таку фішку не розіграло. Тормоза однако.
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Александр Тверской
2 ч ·
Позовите кто-нибудь санитара. Или вызовите лифт.
https://www.facebook.com/TverskoyAA/videos/1854848311402500/
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не отказалась, а её лишили права голоса, временно отстранили от участия и голосования в пленарных заседаниях за агрессию против Украины. Попросту пока что попросили "вон", но она туда всёравно всеми правдами и неправдами пытается опять попасть)). К сожалению кацапия пока не исключена из Совета Европы.
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"Смотрите, кого утром встретил в Центральном парке Нью-Йорка. Пропагандон приехал к дяде Сэму на поклон?" - написал Станислав Садальский в своем блоге на LiveJournal.
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То есть, даже не Совет Европы, а его кабинет, выразил очередную озабоченность.
Порошенко о решении Совета Европы по Крыму. Пишет он
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