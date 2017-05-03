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 Политика Украины
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Все про:Крым (19634) оккупация (6908) Порошенко (12800) Россия (70294) Совет Европы (404)

 Порошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России"

Решение Комитета министров Совета Европы касательно Крыма означает неизбежность ответственности России за оккупацию полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Приветствую уникальное комплексное решение Комитета министров Совета Европы по ситуации в Крыму! Подтверждение неизбежности ответственности России", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт Booking.com "вернул" оккупированный Крым Украине, - Луценко. СКРИНШОТ

Напомним, ранее Комитет Министров Совета Европы призвал российские власти выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в отношении оккупированного Крыма.



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Ща тут фестиваль комментов будет. Понаблюдаю.
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)))Ну давай. Я буду самим фЄЄЄричним.
)) Для ефективної боротьби з кацапами потрібно організувати інших кацапів, бурятів теж можна всяких, в РОА 2. Плюсів тут просто завалісь. Самий плюс це тролінг кацапів, а потім руськіє же не здаються і потрібно їх тільки направити в правильне русло.
))) Я взагалі дивуюсь. Ладно наши тормозять, а всяке там НАТО, теж ЦРУ легендарне до сих пір таку фішку не розіграло. Тормоза однако.
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Мало кто обратил внимание, но в первомайском шабаше в Луганске принимала участие и средняя зарплата ЛНР.Порошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России" - Цензор.НЕТ 810
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пусть этот пиз**бол про решение Интерпола нам расскажет!
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Это ЦЕНЗОР. И они решают, что здесь размещать. Потому обращайтесь к редакции ресурса
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Человек, растративший 3 млрд при строительстве Приморского океанариума будет строить Крымский мостПорошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России" - Цензор.НЕТ 3289
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Ну,и правильно. Опыт у человека есть, пусть* трудится*
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а когда соевый гигант мысли и отец 50% водинтуров наконец перекроет газ и электрику на крысм?
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Єдине в чому народ України погоджується з Путіним , що санкції йдуть на користь Росії
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Нард України НІ В ЧОМУ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З путеном !!!

Порошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России" - Цензор.НЕТ 2862
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але ж пап молодець, все розглядає в майбутньому) -- другий строк пезидентства необхідний!!!
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А что Раша есть в Совете Европы? Мне разведка доносила, что Раша, два года назад, отказалась от участия в ПАСЕ, до полного восстановления полномочий. И еще нюанс, Совет Европы не может издавать обязательные законы.
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А что Раша есть в Совете Европы? Мне разведка доносила, что Раша, два года назад, отказалась от участия в ПАСЕ, до полного восстановления полномочий. И еще нюанс, Совет Европы не может издавать обязательные законы.
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не отказалась, а её лишили права голоса, временно отстранили от участия и голосования в пленарных заседаниях за агрессию против Украины. Попросту пока что попросили "вон", но она туда всёравно всеми правдами и неправдами пытается опять попасть)). К сожалению кацапия пока не исключена из Совета Европы.
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На@ер эта провинция с таким разграблением и населением Украине сейчас ? Оккупанты сами вывезут своих, а остальное вернут репарациями. Будет так.
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Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в отношении оккупированного Крыма? Это та, которая не предусматривает обязательного выполнения и санкций? Конечно для расставления точек это годится, но для осуждения агрессора это мало.
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вата вы дебилы=))

"Смотрите, кого утром встретил в Центральном парке Нью-Йорка. Пропагандон приехал к дяде Сэму на поклон?" - написал Станислав Садальский в своем блоге на LiveJournal.
Порошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России" - Цензор.НЕТ 1123
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Украина единственная страна в мире,которая в период войны и боевых действий не признала ни оккупацию ,ни террористов и все это благодаря понятно кому,так шо рассея может спать спокойно,она не при делах
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Комитет Министров Совета Европы призвал российские власти выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в отношении оккупированного Крыма.Источник: http://censor.net.ua/n438785

То есть, даже не Совет Европы, а его кабинет, выразил очередную озабоченность.
Порошенко о решении Совета Европы по Крыму. Пишет он
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России"
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