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 Политика Украины
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Все про:адвокат (912) Интерпол (374) розыск (591) Ставицкий (181)

 Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат

Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении розыска экс-министра энергетики энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил его адвокат Юрий Иващенко.

"Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого. Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы", - информирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ просит Израиль выдать экс-министра Ставицкого, - Горбатюк

Напомним, Ставицкий подозревается в присвоении, растрате государственного имущества путем злоупотребления властью в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). В 2014 году он был объявлен в розыск через Интерпол.
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Скільки отримав порошенко? За скільки продав Україну?
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всё ясно. интерпол думает, - если украинцы их отпустили,они то у них все в руках правосудия были, значит нам не стоит лезть со своим уставом в их разборки. не ну и правда, всех повыпускали и объявили потом в розыск. интерпол, что дурак? такое впечатление, что некоторые нынешние высшие чиновники и себе там местечко пригрели.
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Лучшая мотивация для воровства в Украине.
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корреспондент.нет - ресурс законтаченных корреспондентов.
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Как я понимаю 5 кг золота в рабочем кабинете совсем не причем это чистая политика...
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Кстати,эти 5кг ни кто не видел,их там не было
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Вот это золотишко и эти часики за 600 штук зелёных, а также бабло, было оставлено Ставицким в его квартире в виде откупного!
Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 1105 Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 1634Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 7158
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Авакову и Махницкому! Это было оставлено для них, чтобы отцепились от Эдички!
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http://censor.net.ua/photo_news/387518/ya_poluchil_ego_absolyutno_zakonno_eksministr_stavitskiyi_pokazal_izrailskiyi_pasport_na_imya_r
И , ш о искать этого -
барыгу -ворюгу .
http://censor.net.ua/forum давно этого Розенберга нашел в Израиле !
С краденными слитками золота .

06.05.16 16:08 "Я получил его абсолютно законно", - экс-министр Ставицкий показал израильский паспорт на имя Розенберга. ФОТО Бывший министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий подтвердил, что у него есть израильский паспорт на имя Натана Розенберга.

Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 5481
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ты не устал омазывать отрыжку гибридную ПР?
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Вот это жизнь по новому. И Петя сытый и Рыги целы.
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НУ С ЭДИКОМ ПЭДРО С ЛЫСЫМ УЖЕ ДАВНО"ПЕРЕТЕРЛИ" И ВСЕ "ПОРЕШАЛИ"...
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http://antikor.com.ua/articles/155398-eduard_stavitskij_torgovlja_na_krovi_ili_ugoljnyj_korolj_ordlo_snova_v_dele?mobileversion=false
06 марта 2017 г., 09:11

Теперь этот Ставицкий - Розенберг торгует с Украиной углем
Ротердам ++
Эдуард Ставицкий: торговля на крови или угольный король ОРДЛО снова «в деле»....
Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 634
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не он первый и не он последний кого не хочет разыскивать правосудие Украины. Еще годик Луценко погенпрокурорствует и все рыги белые и пушистые вернутся на тёплые места нардепуков нового созыва.
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http://argumentua.com/stati/laura-kodrutsy-ona-posadila-brata-prezidenta-naznachivshego-ee-na-dolzhnost
Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 3041 За 4 (четыре года), а именно столько возглавляет Лаура Ковеси антикоррупционное управление, на скамье подсудимых оказались 890 человек. Только от перечисленных фамилий и должностей, которые в свое время занимали приговоренные уже к различным тюремным срокам чиновники самого высокого ранга, многие теряют дар речи ... Как это делают в Румынии.
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Перемога за перемогой, правда Пеця? Осталось только дембельский акорд перед сваливанием с Украины, провозгласить особый статус дамбаса и Разея наш стратегический партнер...
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Весь спрос должен быть предъявлен Луценко и его продажной прокуратуре, прокуроры которой умышленно завалили доказательную базу...
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Дела прекращены так же против януковича и его сына александра януковича, прекращен розыск клюева, ставицкого, онищенко... Одним словом 100 трупов это не преступление, а финансовые аферы не расследуются совсем, сотни миллиардов ушло с этими людьми, весь их бизнес цветет, а нам заткнули пароварку "деньгами януковича" - полтора миллиарда которые испарятся так же незаметно как и появились. Порошенко петляет шо выдра, так как не видит в бежавших и ныне здравствующих регионалах преступников, они скорей для него соратники, так же нет внятной позиции (исков) по крыму и донбасской бойне, в целом если все это сложить легко усомнится в президенте и его про украинской позиции, возможно такое поведение продиктовано простой предосторожностью (перестраховка перед реваншем регионалов), а может и нечто более серьезное...
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