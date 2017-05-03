 Интерпол прекратил розыск экс-министра Ставицкого, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил его адвокат Юрий Иващенко.
"Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого. Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы", - информирует он.
Напомним, Ставицкий подозревается в присвоении, растрате государственного имущества путем злоупотребления властью в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). В 2014 году он был объявлен в розыск через Интерпол.
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И , ш о искать этого -
барыгу -ворюгу .
http://censor.net.ua/forum давно этого Розенберга нашел в Израиле !
С краденными слитками золота .
06.05.16 16:08 "Я получил его абсолютно законно", - экс-министр Ставицкий показал израильский паспорт на имя Розенберга. ФОТО Бывший министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий подтвердил, что у него есть израильский паспорт на имя Натана Розенберга.
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06 марта 2017 г., 09:11
Теперь этот Ставицкий - Розенберг торгует с Украиной углем
Ротердам ++
Эдуард Ставицкий: торговля на крови или угольный король ОРДЛО снова «в деле»....
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За 4 (четыре года), а именно столько возглавляет Лаура Ковеси антикоррупционное управление, на скамье подсудимых оказались 890 человек. Только от перечисленных фамилий и должностей, которые в свое время занимали приговоренные уже к различным тюремным срокам чиновники самого высокого ранга, многие теряют дар речи ... Как это делают в Румынии.
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