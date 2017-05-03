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 Политика Украины, Общество
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Все про:образование (1507) школа (1714) Минобразования (793) реформы (2584) учитель (276) Гриневич (134)

 Для внедрения нового стандарта начальной школы нужно переобучить 22 тыс. учителей, - Гриневич

Для внедрения нового стандарта начальной школы по всей Украине необходимо переобучить 22 тыс. учителей.

Об этом в эфире "5 канала" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.

"Мы собираемся в конце мая представлять как раз новый стандарт начальной школы, и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 000 учителей", - сказала она.

По ее словам, общаться необходимо и с родителями, ведь сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.

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"Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы ребенка это не отвращало к обучению. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе... потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. они уже с детства пользуются гаджетами, видят различные игры, поэтому приходя в школу и встречаюсь только с таким процессом пичканья знаниями, когда есть доска и учитель и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к обучению", - отметила Гриневич.

Также читайте: Нацсовет реформ поддержал концепцию Новой украинской школы и инклюзивного образования
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"нужно переобучить"
Тю, читаю нужно переобуть
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З гнилого не зробиш свіжого. Перевчити тих, хто не навчився жити по правді, неможливо.
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При чём тут правда?

Сравните зарплату учителя в США и у нас.
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А вам не спадає на думку, що саме вчителі винні в тому, що заробітня платня в них та у всіх інших людей, маленька? Правда ні до чого? Саме в правді вся справа. А той планктон, що засів в школах з часів СРСР, крім пожерти та виконати волю керівництва, ні на що нездатний.
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Государство, вернее те, кто захватили сейчас в нем
власть, не хотят, и не будут вкладывать народные деньги в образование и науку.
Вместо этого под видом преобразований (как и во всем) идет пустопорожняя
болтовня и имитация (слияние-разделение, кандидата наук - назовем доктором
философии и т.д).
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Семинары всегда помогали. переучивайте. Повышайте им проф. уровень.
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Ага ,помогали,совок дремучий по сегодняшний день,курсы повышения квалификации что бы срать не хотелось
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Да, заметно.Знаки препинания и бессвязные предложения -следствие совковых курсов?
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Обучать преподавать будут те, кто сами не преподают...
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і шо це дасть) єхвєкт?!
людей старше 30 років можливо перевчити?!
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Можно. Запросто. Мне уже 60, а я все учусь-учусь и еще буду - учится. (Получилось по Ленину). Стареют не телом, а душой!
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так, навіть замінити/змінити ізик на мову! ))) ))) )))
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учителю надо свобода а не эти планы и писанина
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ведь сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.

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Так бло всегда.Суровое наследие советского режима.Просто в третьем классе приходит осознание того что придетсься грызть гранит науки еще семь лет. И от этого становится очень грустно.
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вы уже и тех,что есть,учителей замордовали своими конкурсами тупорылыми,которых по 100 штук на неделю. Учителям учить некогда за вашими сраными мониторингами,конкурсами,отчетами..
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Это 100%,так а куда тогда девать армию методистов,которые нихрена не делают,а только задрачивают и учителей и детей то конкурсами,то воспитательными часами,совок ипанный
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Эта Гриневич - как с Марса.. Везде такой бардак,реально,хуже,чем совок.. А она все про инновации блеет какие-то..
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Она не с Марса, она с Сенина "народного фронта".
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Это не наши методы. Всех выгнать накуй и набрать новых, таких молоденьких, красивеньких, на Приусах, не беда что их них учителя как с козла молока, зато новые!
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Дайош в школы красивеньких японочек-училок по "киотскому договору"!
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Мене сьогодні в поліції спитали, навіщо я притягнув заяву. В злодюжки грошей немає кажуть. Питають: хіба у вас більше грошей буде, якщо ми посадимо того шахрая. Таке от життєве питання. КОроче кажучі, зрозумів я, що падла я і стукач, судячи по не довольним мордам працівників поліції. Думаю, напишу авакову, щоб навчив їх посміхатись. Що скажете?
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Переучить на 22 ляма или побольше потратят? А зачем переучивать не переучиваемое? Нужно набирать с универов и т.д. - уже наученных - слегка, но уже понимающих и хотящих, а не "пофигистов-надзирателей" и любителей - подношений. Дети у нас очень развитые - не раз видел и в этом готов пять раз поклясться. Сами посмотрите на 3-клашек, семилетних...
Подстраимваться под гнилую систему? Глупо. Системы? Развивают. Пример? Илон Маск.
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Если внимательно посмотреть на научные работы нашей профессуры педагогических университетов, а потом перевести взгляд на студентов, то окажется, что большей частью недоученые учат в основном бездарей, которые пошли в педагогику не по призванию, а чтоб хоть куда-нибудь, лишь бы перекантоваться-перетусоваться и диплом получить.
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Укропы(в хорошем смысле)- вы реально тормозите. В Крыму в 2015 гоблиновцы переучили всех учителей украинского языка за месяц на другие специальности, аж до физики...
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Страшно представить... Хотя вату хренью не испортить.
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запишите вєбинар и онлайн пущай в любое удобное время переобучаются , сдают тесты и экзамены, не сдадут - значит необучаемы....
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в качестве мотивационной составляющей поставьте,скажем, европейскую зарплату... с постоянным контролем качества преподавания... блин, ну неужели все такие дубы дремучие?
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Учить нужно детей,а не преподавателей.На каждом школьном дневнике и тетради должна быть надпись:"россия враг Украине!"
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Может, чем переучивать 22 тыс. учителей, дешевле поменять министра?
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В Словакии дети учатся с сентября до конца июня. Это европейская практика. Зато много каникул и выходных. Дети могут часто отдыхать.
Когда я привезла детей учиться в Словакию и потом спросила " что им нравиться". Ответ был-" здесь учителя не кричат". Пока Гриневич не избавиться от старых истеричек в школе, дела не будет. Из надо под зад , а не переучивать.
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Компетентность нашей министра вызывает сомнения, потому что серьезная педагогика начинается с серьезной науки, а наша пани уже показала свое отношение к науке, когда типа "написала" типа две научные статьи. Интересно, что она понимает под интегрированным обучением: неужели интегративное, про которое Запад жужит уже лет 30-ть?
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Пані Гриневич туй бідкається, які вчителя в нас погані-погані, не можуть тести ЗНО написати, треба, мовляв, сертифікацію щорічну проводити! А сама п.Гриневич теє ЗНО напише? Тільки от у якій науковій царині? За освітою- «біохімік-викладач», була вчителем біології. А дисертацію кандитата педагогічних наук захистила за темою: «Тенденції децентралізації управління освітою у сучасній Польщі». До ЗНО ця тема, як до Київа рачки. Риба від голови починає смердіти, най уся ця міносвітівська зграя хоч що-небудь з ЗНО напише, а ми ото й порегочемо! Неуки, нероби й невігласи, розпилювачі бюджетів. Тьху! Бий вас сила Божа!(с)
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Эта женщина-министр по квоте НФ Яйценюка похоже не имеет никакого представления и опыта в образовании (опыта работы в школе - наверняка). Повторяет с чужого голоса банальности типа "школа должна учить жизни" или "в школе учеников должны учить быть успешными" и тому подобные благоглупости. Занимает место, не имея возможности, желания и умения на что-то повлиять. Пускает пузыри ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля внедрения нового стандарта начальной школы нужно переобучить 22 тыс. учителей, - Гриневич
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