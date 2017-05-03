 Для внедрения нового стандарта начальной школы нужно переобучить 22 тыс. учителей, - Гриневич

Об этом в эфире "5 канала" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.
"Мы собираемся в конце мая представлять как раз новый стандарт начальной школы, и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 000 учителей", - сказала она.
По ее словам, общаться необходимо и с родителями, ведь сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.
"Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы ребенка это не отвращало к обучению. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе... потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. они уже с детства пользуются гаджетами, видят различные игры, поэтому приходя в школу и встречаюсь только с таким процессом пичканья знаниями, когда есть доска и учитель и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к обучению", - отметила Гриневич.
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Тю, читаю нужно переобуть
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Сравните зарплату учителя в США и у нас.
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Государство, вернее те, кто захватили сейчас в нем
власть, не хотят, и не будут вкладывать народные деньги в образование и науку.
Вместо этого под видом преобразований (как и во всем) идет пустопорожняя
болтовня и имитация (слияние-разделение, кандидата наук - назовем доктором
философии и т.д).
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людей старше 30 років можливо перевчити?!
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Так бло всегда.Суровое наследие советского режима.Просто в третьем классе приходит осознание того что придетсься грызть гранит науки еще семь лет. И от этого становится очень грустно.
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Подстраимваться под гнилую систему? Глупо. Системы? Развивают. Пример? Илон Маск.
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Когда я привезла детей учиться в Словакию и потом спросила " что им нравиться". Ответ был-" здесь учителя не кричат". Пока Гриневич не избавиться от старых истеричек в школе, дела не будет. Из надо под зад , а не переучивать.
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