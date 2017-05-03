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Все про:ГПУ (8525) Интерпол (374) розыск (591) Янукович (32421) Горбатюк (224)

 Генпрокуратура обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, - Горбатюк

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обжалует решение Интерпола о прекращении международного розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, принятие такого решения мотивировано недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статусе подозреваемого. Он добавил, что сейчас выводы Интерпола обрабатываются и по результатам будет принято решение о дальнейших действиях - в частности, о возможном внесении изменений в законодательство.

Горбатюк подчеркнул, что снятие с международного розыска Януковича произошло не из-за недостатков следствия или нарушений, допущенных следственными органами.

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Напомним, в 2015 году Интерпол объявил Януковича в розыск в рамках уголовного производства по подозрению его в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком". Сегодня стало известно, что он снят с розыска.
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не это их мысли. у нас четка и ясная мысль и она одна - скорее бы их всех переизбрать или пересажать, как получится? вот мысль и она проста.
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да все просто. в понимании европейского Законодательства наш КПК сплошное нарушение, а ублюдки которые должны его менять, ходят по судам и поручителями за олигархов выступают...
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Ой да я вас прошу. Поменяют законодательство, Интерпол найдет новую причину для снятия с розыска. Вон во Франции кацапы одного изглавныхкандидатов в президенты подкупают, и что?
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Нет не святые, но проблемы с экстрадицией политических деятелей есть и были и у других стран тоже именно изза корумпированости Интрпола, увы.
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а то, в Франции не запрещено брать кредиты в банках нерезидентах, а все остальное домыслы. Еще пару лет назад Фанция кацапам оружие продавала, Мистрали строили, что вы хотите, что бы ее сейчас повесили за кредит в кацапском банке? Будут реальные доказательства что в обмен на кредит сотрудничала с спецслужбами РФ, ей тюрьмы не избежать. Вы лучше на нашу страну посмотрите. Три года война, а какие то пид.расы работают в Сбербанке, другие там счета открывают?
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Они были в розыске 3 года ну и что? Эти ублюдки сидят в рашке и полностью под контролем ФСБ. По большому счету насрать в розыске они или нет? Но ситуация неприятная
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Уважающая себя страна, в подобных случаях, не спорит с интерполом, а просто создает моссад!
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Янек занес баблишко. Сегодня также сняли с розыска Ставицкого и Онищенко и все в один день. Они просто пропалатили. Про интерпо давно ходят слухи о чрезвычайно й корумпированности данной конторы
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И клюева уже тоже не ищут, и всех в один день. Ну конечно же это просто совпадение
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Он отвалил вам полтора лярда зелени? Че пристебались? Чист он теперь аки слеза и жертва политических репрессий. Как говорят, он пошел на сделку со следствием и теперь находится под защитой...
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Генпрокуратура обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5951

"По его словам, принятие такого решения мотивировано недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статусе подозреваемого."
Выше Интерпол, ниже картинки - "это". В чем проблема то?
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Сам себе лайк поставил. Там ниже vad - правильно написал: ТАК КТО Ж ВАМ БЛЯДЬ МЕШАЛ ЗА ТРИ(!) ГОДА УСТРАНИТЬ ЭТИ САМЫЕ "НЕДОСТАТКИ"??????????????????????????


Вот и все по Интерполу.
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решение одно выити из интерпола! думаю балтиские страный тоже присоединится
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интерпол я так понимаю обязан их задержать, если бы принял иное решение, если бы выловил у себя... а, есть ли возможность у Украины прямо обратиться к той стране где тот вдруг окажется...
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"мотивировано недостатками украинского законодательства..."_________ТАК КТО Ж ВАМ БЛЯДЬ МЕШАЛ ЗА ТРИ(!) ГОДА УСТРАНИТЬ ЭТИ САМЫЕ "НЕДОСТАТКИ"??????????????????????????
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они с самого начала знали что нужно делать!по этому ни чего и не менялось и меняться не будет ибо для этой банды это смерть ,их даже Израиль не примет!
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Снятие Яныка с розыска говорит о недоношенности тех кто объявлял его в розыск .
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Югик - хватит праздновать майские - займись работой!
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Наша генпрокуратура отсосет залупу старого киргиза,а не обжалует что-то
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Главное - имитировать бурную деятельность.

Еще есть достаточное количество народа, которое на эту хрень продолжает вестись.
Потом будет размазывание соплей и всхлипывания - "нас опять обманули".
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Более дебильного генпрокурора не бьіло и не будет не в одной стране мира
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Обжаловать в один тур будете? Однотуровые ослы, возрадуйтесь, жизнь по новому удалась.
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Может ты как и я за Яроша голосовал. Но и где он сейчас?
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Каждый человек а особенно президент должен отвечать за свои поступки и тем более - ОБЕЩАНИЯ. Вот на новых выборах опять вылезут все о ком уже забыли и по новой - лапша народу на уши ,главное - к кормушке
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В любом случае избирать будем из числа баллотирующихся. Но почему-то до выборов очень мало на форумах обсуждений, кто чего стОит, а начинается уже после выборов бла-бла-бла бла-бла-бла. Нужно разбираться до того, а не после.
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Напомним, в 2015 году Интерпол объявил Януковича в розыск в рамках уголовного производства по подозрению его в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком". Сегодня стало известно, что он снят с розыска.Источник: http://censor.net.ua/n438781
....
там что-то другое, что наши генпрокуроры прошляпили. Смотрите в 2015 году объявили в розыск и он висел по Интерполу, а вот сейчас сняли. Видать какие-то сроки пропущены. А коль генпрокуратура оправдывается теперь несовершенством украинского законодательства, то видать есть какой-то в УПК Украины срок, скорее всего предъявления обвинения подозреваемому, который истёк в апреле 2017.... официальные лица не договоривают, что именно пропущено, что не так в украинском законодательстве. Скорее всего тупо недосмотрели. А если видели, что срок истекает и молчали, пустили на самотёк или авось, то это служебная халатность или несоответствие самих прокурорских работников.
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Некомпетентность , коррупция вот вам и результат...
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А что обжаловать? Че интерпол должен искать то, что сидит в ростове и никто его не собирается выдавать? Или может интерпол должен послать армию и завоевать легитивного? Или я чего-то недопонимаю.
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Теперь и конфискованные денежки заставят вернуть, а их уже бабайка съела....
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Юрик в шоке! завтра начинается суд над яныком, а никто не считает его преступником и даже снимают с розыска интерполом! Комедия!
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В нормальной Стране, уже половина чиновников отвечающих за это была бы уволена, а вторая половина посажена...
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шакалы гпу-шные! луцык гандон..тебя ж мудака янык в буцегарню упаковал...дело чести вернуть с процентами!...продались суки барыжные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, - Горбатюк
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