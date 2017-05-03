 Генпрокуратура обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, - Горбатюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
По его словам, принятие такого решения мотивировано недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статусе подозреваемого. Он добавил, что сейчас выводы Интерпола обрабатываются и по результатам будет принято решение о дальнейших действиях - в частности, о возможном внесении изменений в законодательство.
Горбатюк подчеркнул, что снятие с международного розыска Януковича произошло не из-за недостатков следствия или нарушений, допущенных следственными органами.
Напомним, в 2015 году Интерпол объявил Януковича в розыск в рамках уголовного производства по подозрению его в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком". Сегодня стало известно, что он снят с розыска.
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"По его словам, принятие такого решения мотивировано недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статусе подозреваемого."
Выше Интерпол, ниже картинки - "это". В чем проблема то?
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Вот и все по Интерполу.
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Еще есть достаточное количество народа, которое на эту хрень продолжает вестись.
Потом будет размазывание соплей и всхлипывания - "нас опять обманули".
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....
там что-то другое, что наши генпрокуроры прошляпили. Смотрите в 2015 году объявили в розыск и он висел по Интерполу, а вот сейчас сняли. Видать какие-то сроки пропущены. А коль генпрокуратура оправдывается теперь несовершенством украинского законодательства, то видать есть какой-то в УПК Украины срок, скорее всего предъявления обвинения подозреваемому, который истёк в апреле 2017.... официальные лица не договоривают, что именно пропущено, что не так в украинском законодательстве. Скорее всего тупо недосмотрели. А если видели, что срок истекает и молчали, пустили на самотёк или авось, то это служебная халатность или несоответствие самих прокурорских работников.
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