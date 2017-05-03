 Украинские танкисты примут участие в соревнованиях НАТО по танковому биатлону

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Кроме Украины, в международных соревнованиях бронетанковых подразделений армий стран НАТО The Strong Europe Tank Challenge примут участие танковые взводы из армий США, Германии, Австрии, Франции и Польши. То есть тех армий, в структуре которых бронетанковые войска традиционно играют значительную роль.
Украину будет представлять танковый взвод с 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ под командованием капитана Романа Багаева. В прошлом году именно это подразделение во время Всеармейских соревнований среди танковых взводов завоевало звание лучшего танкового взвода украинской армии.
Украинские танкисты будут выступать на танках типа Т-64БВ. В состав украинской делегации кроме танкистов войдут представители Харьковского бронетанкового завода, медики, экипаж ремонтно-эвакуационной машины и другие специалисты, которые будут обеспечивать участие украинского подразделения в соревнованиях, - всего 32 человека.
Программа танкового биатлона включает две основные части - боевые стрельбы подразделения как в наступлении, так и в обороне, а также выполнение упражнений из штатного стрелкового оружия - пистолетов (украинские танкисты будут выполнять упражнение из отечественного пистолета марки "Форт"). Кроме этих видов, нашим военным также предстоит продемонстрировать свою ловкость в таких видах программы, как вызов огневой поддержки, вождение боевых машин (танков), определение расстояния до цели, идентификация (распознавание) цели, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного (подбитого) танка. Программа соревнований предусматривает и проверку физических кондиций военных - преодоление специализированной полосы препятствий и спортивную эстафету.
Украинская команда будет выступать в составе танкового взвода по штату, принятому в армиях стран НАТО - четыре основных танка и один запасной.
Основными "конкурентами" украинских танкистов считаются традиционные фавориты этих соревнований - танкисты армии США (на танках типа "Абрамс - M1A2"), а также немецкие танкисты (на танках "Леопард - 2А6").
719 21
Материалы по теме: Оборона
61-я мотопехотная бригада получила 2 медицинских автомобиля от Сумской ОГА. ФОТО(16)
Масштабные учения ВСУ начались на Черниговщине. ВИДЕО(71)
Конфискованные судом $1,5 млрд Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко(76)
"К полету претензий нет. Камеру бы получше. Чтобы еще выше летать", - украинский беспилотник "Spectator-M" уже работает на передовой. ВИДЕО(71)
Итоги недели: выборы во Франции, гонка вооружений, молдаване вместе с ЦРУ ищут украденный миллиард(0)
Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж(57)
Представитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороны(38)
Ответить
В Интернете появилось видео ликвидации командира артиллерийского подразделения террористов, воюющих за "ДНР"...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить