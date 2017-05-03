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 Украинские танкисты примут участие в соревнованиях НАТО по танковому биатлону

Украинские танкисты в период с 7 по 12 мая впервые примут участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, который будет проводиться на одном из военных полигонов в Германии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Кроме Украины, в международных соревнованиях бронетанковых подразделений армий стран НАТО The Strong Europe Tank Challenge примут участие танковые взводы из армий США, Германии, Австрии, Франции и Польши. То есть тех армий, в структуре которых бронетанковые войска традиционно играют значительную роль.

Украину будет представлять танковый взвод с 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ под командованием капитана Романа Багаева. В прошлом году именно это подразделение во время Всеармейских соревнований среди танковых взводов завоевало звание лучшего танкового взвода украинской армии.

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Украинские танкисты будут выступать на танках типа Т-64БВ. В состав украинской делегации кроме танкистов войдут представители Харьковского бронетанкового завода, медики, экипаж ремонтно-эвакуационной машины и другие специалисты, которые будут обеспечивать участие украинского подразделения в соревнованиях, - всего 32 человека.

Программа танкового биатлона включает две основные части - боевые стрельбы подразделения как в наступлении, так и в обороне, а также выполнение упражнений из штатного стрелкового оружия - пистолетов (украинские танкисты будут выполнять упражнение из отечественного пистолета марки "Форт"). Кроме этих видов, нашим военным также предстоит продемонстрировать свою ловкость в таких видах программы, как вызов огневой поддержки, вождение боевых машин (танков), определение расстояния до цели, идентификация (распознавание) цели, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного (подбитого) танка. Программа соревнований предусматривает и проверку физических кондиций военных - преодоление специализированной полосы препятствий и спортивную эстафету.

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Украинская команда будет выступать в составе танкового взвода по штату, принятому в армиях стран НАТО - четыре основных танка и один запасной.

Основными "конкурентами" украинских танкистов считаются традиционные фавориты этих соревнований - танкисты армии США (на танках типа "Абрамс - M1A2"), а также немецкие танкисты (на танках "Леопард - 2А6").

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Надо! Обязательно надо!. Парни, не посрамите козацкий род !!
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Братское соревнование- на пользу всем друзьям
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А в танковой художественной гимнастике и фигурном катании они не будут принимать участие?
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Мы можем и поле для биатлона предоставить. А мишени - шахтеры в шахтах накопают.
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Підтримую на всі 100% - Місце проведення змагань - лугандонія, міноборони щей за кожне влучання преміальні випише. Можна задіяти авіацію, флот, ракетні війська і усе інше
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мда... прости господи... а Т-34 на складе не нашли? лучший танковый взвод должен на лучших танках выступать, а не на ржавых советских железяках.
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в условиях войны это надо делать в боевых условиях и пригласить НАТО на Донбасс. пусть привыкают.
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Могли бы и Оплоты дать пацанам для рекламы .
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