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 Политика Украины
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Все про:Интерпол (371) Нацполиция (7212) расследование (2104) розыск (588) Янукович (32419) Янукович Александр (326)

 Украинский Интерпол получил официальное уведомление о снятии Януковича и его сына с международного розыска

Комиссия по контролю за файлами Международной организации уголовной полиции Интерпол приняла решение об удалении информации о розыске бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Комиссия обязала Генеральный секретариат Интерпола удалить из базы розыска информацию о розыске Януковичей. Соответствующее сообщение поступило в Национальное бюро Интерпола в Украине от самой комиссии.

Национальное бюро Интерпола в Украине передало копию решения комиссии в Генеральную прокуратуру Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспрецедентно долго Интерпол решает вопрос объявления в розыск беглого Онищенко, - Сытник

Напомним, в январе 2015 года стало известно, что Янукович объявлен в международный розыск Интерполом. В июле того же года с сайта Интерпола исчезла информация о розыске экс-президента. В Украинском бюро Интерпола сообщили, что Янукович находится в розыске Интерпола, но публичный доступ к файлу ограничен на время рассмотрения поданной Януковичем жалобы об объявлении в розыск украинской стороной по политическим мотивам.
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Ну вот и сказочке конец а кто слушал молодец .
Жаль что доллар по 8 уже не вернуть
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Зараз порахуємо прихильників овоча по лайкам першому посту.
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вже нічим. а в марках фекалій краще не потрібно бути експертом. для цього є кацапи.
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Хоча б тим,що в нас зараз відбудовується армія,яку остаточно знищив овоч.
Пунктів більш ніж достатньо,та всеодно нинішній президент далекий від ідеалу,нажаль...
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даже янык при всей его тупости и убогости не был настолько жадным и воровал, а не занимался мародерством.. а армия для пороха лишь хороший повод провороваться по полной, как и тоговля с дырявыми..
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Это вы пытаете пробудить во мне ностальгию по изгнанному овощу?
Не выйдет! Я эту мразь и всех,кто его поддерживает,презираю.
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а почему из-за одного дерьма я должен тосковать о втором?
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а кто тебя заставляет тосковать? просто он ничем не лучше, порох продолжает то, что начал янык
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порох в смысле петюнька тютюнька?
так он не лучше легитимца , он больше вреда чем пенькобежец принес.
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а мені жаль дійсно що нас накрили з баксом. дуже жалко..... а по януковичу цього і слід було очікувати. чекаємо його тріумфальне повернення в Україну. адже порошенко за людей. за нужних людей йому.
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Интерпол перестал искать гавнюковича, бо и так все знают где он находится - ЗРАДА!!!

Конфисковали 1,5 лярда денег гавнюковича в бюджет Украины - опять ЗРАДА!!! Бо серёжке лещенку не нравиться.

Как же задолбали вечным нытьём.

ПыСы. Притча по этому поводу( своими словами).

Однажды шёл Будда с учениками и увидел, как мужик пытается вытянуть провалившуюся в яму корову. Он с учениками помог и вытащили ту корову. Идут дальше, видят - похожая ситуация. Корова провалилась в яму, а мужик сидит возле ямы и плачет. Будда прошёл мимо. Ученики спрашивают:
-Учитель, почему мы не помогли этому?
На что Будда ответил:
-Помочь плакать?
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Дійсно, але поки нема там одного знайомого. До речі, відповідаю з Андроїда.
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Є налаштвання правий верхній кут, а далі пона версія. Далі все працює. Вже давно пишу з Андроїда.
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Для меня овощ и порох - одно и тоже. А вот от вас использованным шоколадом тянет
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А що,Інтерпол таки шукав-шукав Януковича та НЕ знайшов?! Украинский Интерпол получил официальное уведомление о снятии Януковича и его сына с международного розыска - Цензор.НЕТ 6218
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Они с гандоном овощем в судах не могут справится ,кто то верит в судГааги против кацапов?
с такими 3.14 Украина еще и должна будет!
как уже заеб эти 3.14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Министр вместе прокурором в отставку и какой теперь суд над Януковичом посмешище международное...
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опять зрада зрадная-зато весьмирсвами
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ну привеДД , даже и не знаю как тебя и величать сейчас...
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я дуже не люблю коли пані починають казати гадості. а ще більше мені огидно коли свої ж Українці між собою чубляться.....
між іншим якщо Ви думаєте що Ви свята то помиляєтесь. у нас у всіх свої мухи в голові. вибачте мене за те що я Українець і захищаю свого товариша. ми різні.... але згадайте 2014 рік на цензорі і як Джамал захищав Україну.
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Трое воинов ВСУ, спасая своего раненого побратима, героически погибли в районе Светлодарской дуги.
Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако, парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте, сообщает Штаб АТО.
Командованием части сразу был организован поиск наших военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, вследствие сильного огневого противодействия противника.
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Сергій Горбатюк підтвердив, що Інтерпол зняв з розшуку Януковича, його сина Олександра та Андрія Клюєва
Інтерпол більше не шукає Ставицького http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/3/7142970/ …

#BUGÜN: https://youtu.be/5KfOCaxTmsA
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Чекаємо на пояснення від нашої сторони та представників силових структур.
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Чекайте. Вони на цю чекаючу націю буй поклали.
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это ты про тех которые 20 лет с колен встают и с лопат жрут?
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И кто может ответить на вопрос за что получают жалование прокуратура, сбу и мусорня?
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Что бы посадить зрадофила, если тот увидит зраду
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Лохи, тише. Я просто не хотел поднимать тарифы до небес, вот и подставили вам Петю. А вы поверили в один тур. Еще тысяч 20 погибнет под нашим руководством и вы нас в святые запишите :D
Украинский Интерпол получил официальное уведомление о снятии Януковича и его сына с международного розыска - Цензор.НЕТ 8663
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Было у отца два сына. Первый сам утонул в Байкале, спасая чемодан с баксами, а второго папа попытается запустить в Австрию. к заветной ячейке в банке. Сам янукович никуда больше не поедет. Он трус, подлец, иуда и сдохнет раньше путина...
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не исключено что тот кто "утанул" всю кассу уже перевел на себя!
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Всё возможно. Конспирологию- нафиг). Люди смертны 100%. По глупости\ куражу это случается быстрее...
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Наступний крок - відновлення двічінесудимого і легитимного. ЗІ А чи не відкупився фьодрич тими міліардами про які пєтя радісно нам сповістив?
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совершенно логично ибо искать его нечего, сидит в раше, которая его не выдает. Наша задача собрать еще несколько случаев невыдачи бандитов из стран укрывателей и подать на них в суд. Например на рашу и израиль.
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Вітаю Порошенка, Луценка, усіх попередніх прокурорів, усіх голів СБУ, розвідки, і всіх інших уродів - ТАК ОБІСРАТИСЬ НА ВЕСЬ СВІТ МОЖЕТЕ ТІЛЬКИ ВИ МЛЯ...
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жити по-новому.. спасибо однотуровым петерастам! зато фабрики в липецке больше нет, да, лохи позорные?
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Зная Цензор, новость будут подавать десятью статьями и в конце (вполне возможно) окажется что с розыска сняли только потому что известно где он реально находится...
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гидрант готовит триумфальное возвращение овоща.
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ЖИти по новому, грабувати та тримати людей за лохів по старому.
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Ублюдки и мрази. Ничего, отольються кошке мышкины слезы. Главное что-бы народ не забыл сколько горя было от этой мрази. И не позволил рыговской контре снова воцариться
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Ну после такой бездарной работы генпрокурор как минимум должен сесть на нары , по статье - Халатность повлекшая серьезные последствия.
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И кто кого пэрэмог.? Наверно победила дружба.Ждемс беспрецедентного суда над овощем,как общал юрко прокурор.Уверен будет интересно и якуневич победит,или ничья в крайнем случае.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский Интерпол получил официальное уведомление о снятии Януковича и его сына с международного розыска
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