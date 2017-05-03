 Украинский Интерпол получил официальное уведомление о снятии Януковича и его сына с международного розыска

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Национальной полиции.
Комиссия обязала Генеральный секретариат Интерпола удалить из базы розыска информацию о розыске Януковичей. Соответствующее сообщение поступило в Национальное бюро Интерпола в Украине от самой комиссии.
Национальное бюро Интерпола в Украине передало копию решения комиссии в Генеральную прокуратуру Украины.
Напомним, в январе 2015 года стало известно, что Янукович объявлен в международный розыск Интерполом. В июле того же года с сайта Интерпола исчезла информация о розыске экс-президента. В Украинском бюро Интерпола сообщили, что Янукович находится в розыске Интерпола, но публичный доступ к файлу ограничен на время рассмотрения поданной Януковичем жалобы об объявлении в розыск украинской стороной по политическим мотивам.
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Жаль что доллар по 8 уже не вернуть
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ни капельки.
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Пунктів більш ніж достатньо,та всеодно нинішній президент далекий від ідеалу,нажаль...
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Не выйдет! Я эту мразь и всех,кто его поддерживает,презираю.
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так он не лучше легитимца , он больше вреда чем пенькобежец принес.
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Конфисковали 1,5 лярда денег гавнюковича в бюджет Украины - опять ЗРАДА!!! Бо серёжке лещенку не нравиться.
Как же задолбали вечным нытьём.
ПыСы. Притча по этому поводу( своими словами).
Однажды шёл Будда с учениками и увидел, как мужик пытается вытянуть провалившуюся в яму корову. Он с учениками помог и вытащили ту корову. Идут дальше, видят - похожая ситуация. Корова провалилась в яму, а мужик сидит возле ямы и плачет. Будда прошёл мимо. Ученики спрашивают:
-Учитель, почему мы не помогли этому?
На что Будда ответил:
-Помочь плакать?
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с такими 3.14 Украина еще и должна будет!
как уже заеб эти 3.14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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між іншим якщо Ви думаєте що Ви свята то помиляєтесь. у нас у всіх свої мухи в голові. вибачте мене за те що я Українець і захищаю свого товариша. ми різні.... але згадайте 2014 рік на цензорі і як Джамал захищав Україну.
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Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако, парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте, сообщает Штаб АТО.
Командованием части сразу был организован поиск наших военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, вследствие сильного огневого противодействия противника.
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Інтерпол більше не шукає Ставицького http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/3/7142970/ …
#BUGÜN: https://youtu.be/5KfOCaxTmsA
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