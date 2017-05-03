 Комитет Министров Совета Европы требует от РФ отменить запрет Меджлиса, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
"КМСЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезжать в Крым. Еще один рычаг давления на РФ!" - пишет он.
"КМСЕ предлагает комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму", - информирует глава МИД.
"КМСЕ призывает к полному выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Совет Европы присоединяется к выполнению этой резолюции", - добавил чиновник.
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https://www.youtube.com/watch?v=9Fx4Nmxehqo
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"І сєйчас нам хотят рассказать, какіє уліци надо пєрєімєновивать! Нє нужно учіть нас жить, і ми нє будєм говоріть куда вам ідті!" - додає нардеп від БПП. Пригадуєте цю риторику? Один в один я чув її в 2014-му році в Донецьку від обвішаних георгіївськими стрічками зрадників і колаборантів. Подивіться це відео. Щоб у вас не було ілюзій за чийого дозволу в Одесі знову можуть з'явитися на площах к.ц.п.с.кі триколори. А слідом за ними в місто посунуть озброєні натовпи колорадської мерзоти.
https://www.facebook.com/gnap.ua/videos/1302005409882623/
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а це цьому мудаку будочному від пана Саакашвілі.!
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мене більше хвилюють санкції від України до козломордих. і до їх виблядків з придністров"я - при бажанні наші владні уроди разом з молдаванами наглухо закрилиби цю промосковську шваль, чим забезпечили б Україну від нападу з придністров"я.
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