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 Политика Украины
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Все про:запрет (1091) Крым (19633) Меджлис (703) ООН (2079) резолюция (159) Совет Европы (403) Климкин (1263)

 Комитет Министров Совета Европы требует от РФ отменить запрет Меджлиса, - Климкин

Комитет Министров Совета Европы (КМСЕ) призывает российские власти выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в отношении оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"КМСЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезжать в Крым. Еще один рычаг давления на РФ!" - пишет он.

"КМСЕ предлагает комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму", - информирует глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В решении суда ООН нет требования отменить запрет Меджлиса, - МИД РФ

"КМСЕ призывает к полному выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Совет Европы присоединяется к выполнению этой резолюции", - добавил чиновник.
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Там сейчас придумают новую отмазку- типа ни кто не просил. А Меджлис сам попросил себя запретить. Ага!


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Требовать что-либо от рашки - это как просить нашу власть не воровать. Все равно безполезно
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Рубрика "відеодоказ". Подивіться. Нардеп від Блоку Порошенка Голубов захищає вчорашнє скандальне рішення Одеської міськради про повернення вулицям міста радянських та русско-мірських назв: "Ми знаєм, на какіх уліцах нам нужно жить! - кричить Голубов - Ми роділісь в етом городє, і ми - одєссіти, будєм рєшать, что в етом городє хорошо, а что здеєсь дєлать нє нужно!" Порядна людина завжди говорить сама за себе. І тільки покидьки виступають від імені народу. На цьому відео - ганебна ілюстрація "трогатєльного" союзу блоку Порошенка і російського громадянина Труханова, який сьогодні рулить Одесою. І підтримує чергові сепаратистські прояви в місті. В місті, яке, здавалось, пережило і виблювало ватну інтервенцію. Виявилось, ні. Реставрацію "русского міра" тут проводять найвищі владні угрупування що з Києва, що з Одеси. При повній пасивності СБУ. СБУ, яка повністю підпорядкована і підконтрольна президенту Порошенку. Навіщо СБУ займатися сепаратистами у владі, коли можна солодко і прибутково кошмарити бізнес, еге ж?
"І сєйчас нам хотят рассказать, какіє уліци надо пєрєімєновивать! Нє нужно учіть нас жить, і ми нє будєм говоріть куда вам ідті!" - додає нардеп від БПП. Пригадуєте цю риторику? Один в один я чув її в 2014-му році в Донецьку від обвішаних георгіївськими стрічками зрадників і колаборантів. Подивіться це відео. Щоб у вас не було ілюзій за чийого дозволу в Одесі знову можуть з'явитися на площах к.ц.п.с.кі триколори. А слідом за ними в місто посунуть озброєні натовпи колорадської мерзоти.

https://www.facebook.com/gnap.ua/videos/1302005409882623/
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відразу зазначу- цьому відео декілька днів !


а це цьому мудаку будочному від пана Саакашвілі.!


Комитет Министров Совета Европы требует от РФ отменить запрет Меджлиса, - Климкин - Цензор.НЕТ 6310

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А Ви взагалі бачите хоча би якусь різницю між Бпп І ригами?... Одинакові уроди, одинаково грабують народ України і державу...
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Так россия ничего вьіполнять не будет. Хотя єто повод для новьіх санкций, что очень хорошо.
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Алі, якби європейці справді хотіли би ввести нові санкції, то знайшли би 100 приводів...
мене більше хвилюють санкції від України до козломордих. і до їх виблядків з придністров"я - при бажанні наші владні уроди разом з молдаванами наглухо закрилиби цю промосковську шваль, чим забезпечили б Україну від нападу з придністров"я.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет Министров Совета Европы требует от РФ отменить запрет Меджлиса, - Климкин
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