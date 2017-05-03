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Все про:Киевская область (1503) оружие (3881) расследование (2104) смерть (4856) военнослужащие (3629) Военная прокуратура (512)

 Военнослужащий на Киевщине по неосторожности застрелил сослуживца, - прокуратура

Военной прокуратурой расследуется уголовное производство по факту неосторожного обращения с оружием, повлекшее смерть военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Предварительно установлено, что один из военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в другого сослуживца, что привело к его смерти", - говорится в сообщении.

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Указанному лицу сообщено о подозрении ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.

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нажаль це не бойові втрати...... далі прововчу бо біда прийшла в обидві сім "ї
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Кажется, у вас параноя...
Все ваши тексты здесь о "зраде"....
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Прикрий випадок...Трагічний...
Шкода і загиблого і того,хто його застрелив ненавмисне та випадково...
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Модератор, Отключите ,пожалуйста,возможность обсуждения.Это трагедия
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Возможно не совсем в тему , но ЭТО должны увидеть все !
Кто может - репост
Фото прислали Сергею Туровичу друзья из армии:
"Коли щодня читаєш про смерті й каліцтва, а потім тобі показують ОТАКЕ, воно зриває дах. Я готовий впиватися в горлянки. Солдатський сухпай. "Сніданок туриста". Всередині якісь зуби. Зуби. ЗУБИ-И-И-И ...!!!
Виробник - ТОВ "Візит"
Київська обл., Білоцерківський р-н
м. Узин, вул. Заводська, 23" (источник)
Наверное, в Минобороны тендер провели, самого лучшего производителя тушенки выбрали. Чтобы не просто кормил, но и настроение поднимал.
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Не верю в стрельбу по неосторожности в тыловой части.
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Были случаи когда солдаты имели несколько неучтенных патронов в кармане потом заряжали оружие и сдавали в оружейку а другие проверяли нажав на спусковой курок при направленном стволе в сослуживца и кардык.
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Перед сдачей оружия командир группы у каждого подчиненного проверяет патронник (должен проверять). Даже специальная команда есть - оружие к осмотру.
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Команда есть - но она не всегда выполняется поэтому и происходят такие нелепые случаи.
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Увы, это так. Лайк не ставлю, потому как здесь это неуместно.
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...В 92-й бригаде попытались объяснить, почему их боец повесился на вторые сутки после начала службы
http://antikor.com.ua/articles/166216-v_92-j_brigade_popytalisj_objjasnitj_pochemu_ih_boets_povesilsja_na_vtorye_sutki_posle_nachala_sluhb

...
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Ничего не понимаю. Ведь много раз говорили: срочников в АТО не отправлять.
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Срочники. Это 100 пудово дедовщина. Довели пацана "деды" вот и стрельнул пидору в ебло, тот и сдох. ВО всех частях где есть боевое оружие дедовщина как правило до первого такого случая. Когда модный дедок получает 9 грамм свинца в свою охуевшую харю, и его мозги летят по всем стенам, то как праивло после этого все остальные "деды" быстро затыкаюца и сидят как мыши. Выёбываца и строить из себя крутых пидорков имея перспективу схлопотать 9грамм в башку как то не кошерно выходит. Ну а командывание ессно будет выгораживать. Будут лапшу вешать про "не осторожное обращение". Ну не скажут же они что у нас в части дедовщина.
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Ты не поверишь , но 98% таких случаев это чистая безалаберность , особенно когда все себя крутыми войнами считать начинают .
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Чтобы солдат решился на убийство ненавистного деда и потом самому сесть, дед должен конкретно достать. Я служил в военно-строительной части, боевое оружие нам выдавали на время стрельб (примерно два выезда за полгода), так что деда разве что лопатой можно было припечатать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий на Киевщине по неосторожности застрелил сослуживца, - прокуратура
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