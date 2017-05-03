 Военнослужащий на Киевщине по неосторожности застрелил сослуживца, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
"Предварительно установлено, что один из военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в другого сослуживца, что привело к его смерти", - говорится в сообщении.
Указанному лицу сообщено о подозрении ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.
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Все ваши тексты здесь о "зраде"....
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Шкода і загиблого і того,хто його застрелив ненавмисне та випадково...
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Кто может - репост
Фото прислали Сергею Туровичу друзья из армии:
"Коли щодня читаєш про смерті й каліцтва, а потім тобі показують ОТАКЕ, воно зриває дах. Я готовий впиватися в горлянки. Солдатський сухпай. "Сніданок туриста". Всередині якісь зуби. Зуби. ЗУБИ-И-И-И ...!!!
Виробник - ТОВ "Візит"
Київська обл., Білоцерківський р-н
м. Узин, вул. Заводська, 23" (источник)
Наверное, в Минобороны тендер провели, самого лучшего производителя тушенки выбрали. Чтобы не просто кормил, но и настроение поднимал.
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http://antikor.com.ua/articles/166216-v_92-j_brigade_popytalisj_objjasnitj_pochemu_ih_boets_povesilsja_na_vtorye_sutki_posle_nachala_sluhb
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