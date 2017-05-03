 "Содержание личных переписок или разговоров становится известно третьим лицам", - нардеп Лещенко предполагает, что за ним следит СБУ

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Такие попытки делаются еще с 2015 года", - сказал он.
"Мне, например, некоторые люди рассказывают, что содержание наших с ними личных переписок или разговоров становится известно третьим лицам. Притом что ни я, ни это лицо не стали бы содержание этих разговоров афишировать", - добавил политик.
Он привел пример: "Скажем так: у нас есть определенные планы, о которых вроде бы никому не известно. И тут об этих планах меня спрашивает журналист, близкий к "смотрящему" Кононенко. Для меня это сюрприз, потому что мы нигде, кроме как в SMS-сообщениях, эту тему не обсуждали".
"Вот в истории с квартирой там меня тупо "вели". Я уже описывал хронологию: что договор на квартиру был подписан 31 августа, 1 сентября был день расчета, и еще не были перечислены все деньги, а на Фейсбук-странице одного из "смотрящих" Кононенко появилась информация, что я купил эту недвижимость. Но в реестре эта информация появилась спустя несколько дней", - напомнил Лещенко.
"Поскольку Кононенко с Грановским - кураторы СБУ, то, я думаю, "вела" СБУ", - отметил он.
"В принципе, мне особо стесняться встреч и контактов нечего. Но это нарушение закона! Они не имеют права следить по выдуманным поводам. Подавать мой номер телефона под видом антисоциальных лиц - наркобаронов или членов какой-то шпионской сети", - подчеркнул депутат.
"Точно так же меня попросили передать одному моему знакомому журналисту, что его слушают. И в качестве довода сказали: "Вот, такого-то числа он общался с таким-то лицом по такому-то вопросу". Я позвонил этому журналисту и спросил: "Ты общался с этим лицом?" Выяснилось, что только с датами они перепутали, а так - да, общался. Причем общался по WhatsApp. Но эта информация оказалась в распоряжении третьих лиц", - сообщил политик.
По его словам, прослушиванием занимаются сотрудники департамента защиты национальной государственности СБУ (т. н. департамент Т). "Тешка" - это департамент Т, который занимается этим направлением. Это взлом почты, прослушка телефонов, внешние наружные наблюдения", - сказал он.
"У меня был один интересный случай, когда я общался с одним лицом. И за 20 минут, которые мы гуляли по центру, ко мне дважды подошли какие-то странные личности и спросили, условно - "Как пройти в библиотеку?" После чего я навел справки. Выяснилось, что в "наружке" это считается методом идентификации: когда ты издалека не можешь понять, с кем встречается субъект, то ты подходишь и спрашиваешь адрес. Человек начинает объяснять, а они тем временем фиксируют его собеседника", - рассказал Лещенко. "Меня редко спрашивают, "Как пройти в библиотеку?", а тут за один час спросили дважды. Причем после этого то лицо пошло в другую сторону", - добавил депутат.
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Но у Лещенко - просто невроз, от постоянного вранья и не такое бывает)
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И я могу сказать тебе:
Мою фамилью-имя-отчество
Прекрасно знали в кегебее!
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https://www.facebook.com/dzindzia/posts/1361970603840484?pnref=story
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сточник: http://censor.net.ua/n438775
агент лещ с 15-го года уходил от слежки
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Фото прислали Сергею Туровичу друзья из армии:
"Коли щодня читаєш про смерті й каліцтва, а потім тобі показують ОТАКЕ, воно зриває дах. Я готовий впиватися в горлянки. Солдатський сухпай. "Сніданок туриста". Всередині якісь зуби. Зуби. ЗУБИ бл....!!
Виробник - ТОВ "Візит"
Київська обл., Білоцерківський р-н
м. Узин, вул. Заводська, 23" (источник)
Мы армию реформировали, реформировали и выреформировали.
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А сбу , конечно, еще те 'шифровальщики'! Еще б про славянский шкаф спросили!
'Как пройти в библиотеку!!!' И так два раза! Вот это работа!
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Це чмо Притулу втягнуло у скандал, бо обісралося з переляку.
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А блоггер, который сфотографировал встречу лещенко с Григоришиным к какому департаменту по верисии лещенко относится, интересно))
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Факты?
Жена сепаратистка которая клянет в соцсетях патриотов и клянет украинцев которые стали "зверями" и радуются гибели и страданиям "невинных расеян!!!".
Гешефты со всей олигархами расейской направленности(см. в инете!!).
Критика затрат на армию.
Ни одной статьи в поддержку армии и добробатов,
Поддалкивание в к досрочым выборам.
Ну и т.д
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