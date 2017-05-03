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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (526) прослушка (222) СБУ (14142) слежка (126) спецслужбы (325)

 "Содержание личных переписок или разговоров становится известно третьим лицам", - нардеп Лещенко предполагает, что за ним следит СБУ

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Сергей Лещенко утверждает, что украинские спецслужбы следят за ним с 2015 года.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Такие попытки делаются еще с 2015 года", - сказал он.

"Мне, например, некоторые люди рассказывают, что содержание наших с ними личных переписок или разговоров становится известно третьим лицам. Притом что ни я, ни это лицо не стали бы содержание этих разговоров афишировать", - добавил политик.

Он привел пример: "Скажем так: у нас есть определенные планы, о которых вроде бы никому не известно. И тут об этих планах меня спрашивает журналист, близкий к "смотрящему" Кононенко. Для меня это сюрприз, потому что мы нигде, кроме как в SMS-сообщениях, эту тему не обсуждали".

"Вот в истории с квартирой там меня тупо "вели". Я уже описывал хронологию: что договор на квартиру был подписан 31 августа, 1 сентября был день расчета, и еще не были перечислены все деньги, а на Фейсбук-странице одного из "смотрящих" Кононенко появилась информация, что я купил эту недвижимость. Но в реестре эта информация появилась спустя несколько дней", - напомнил Лещенко.

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"Поскольку Кононенко с Грановским - кураторы СБУ, то, я думаю, "вела" СБУ", - отметил он.

"В принципе, мне особо стесняться встреч и контактов нечего. Но это нарушение закона! Они не имеют права следить по выдуманным поводам. Подавать мой номер телефона под видом антисоциальных лиц - наркобаронов или членов какой-то шпионской сети", - подчеркнул депутат.

"Точно так же меня попросили передать одному моему знакомому журналисту, что его слушают. И в качестве довода сказали: "Вот, такого-то числа он общался с таким-то лицом по такому-то вопросу". Я позвонил этому журналисту и спросил: "Ты общался с этим лицом?" Выяснилось, что только с датами они перепутали, а так - да, общался. Причем общался по WhatsApp. Но эта информация оказалась в распоряжении третьих лиц", - сообщил политик.

По его словам, прослушиванием занимаются сотрудники департамента защиты национальной государственности СБУ (т. н. департамент Т). "Тешка" - это департамент Т, который занимается этим направлением. Это взлом почты, прослушка телефонов, внешние наружные наблюдения", - сказал он.

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"У меня был один интересный случай, когда я общался с одним лицом. И за 20 минут, которые мы гуляли по центру, ко мне дважды подошли какие-то странные личности и спросили, условно - "Как пройти в библиотеку?" После чего я навел справки. Выяснилось, что в "наружке" это считается методом идентификации: когда ты издалека не можешь понять, с кем встречается субъект, то ты подходишь и спрашиваешь адрес. Человек начинает объяснять, а они тем временем фиксируют его собеседника", - рассказал Лещенко. "Меня редко спрашивают, "Как пройти в библиотеку?", а тут за один час спросили дважды. Причем после этого то лицо пошло в другую сторону", - добавил депутат.
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"...если ты параноик - это ещё не значит , что они за тобой не охотятся ..." (с)
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Это он так себя пиарит, мол такой опозиционер-антикоррупцинер, что аж следит за ним СБУ
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угу, а так же ЦРУ, ФСБ и разведка Никарагуа вместе с Гватемалой.
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и то и то прекрасно купируется правильно подобранными препаратами)
Но у Лещенко - просто невроз, от постоянного вранья и не такое бывает)
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Я был душой дурного общества,
И я могу сказать тебе:
Мою фамилью-имя-отчество
Прекрасно знали в кегебее!
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Да уж-молодой да ранний Высоцкий в 61 был уже широко известен в узких коридорах гебни
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Завтра на явочной квартире мы попадём в засаду! Я дам вам парабеллум!
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мы рады что в этой тревожной обстановке мы встретили именно вас!
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Думаю, что так и есть. И квартиру ему подкинули и самку его ватную тоже
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конечно подкинули, злые коррупционеры) А теперь бедному Сироже приходится втихаря там делать ремонт и врать журналистам, что ничего там нет)
https://www.facebook.com/dzindzia/posts/1361970603840484?pnref=story
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Лещенко и пастор Шлаг. Казалось бы, что общего?
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у лещенко девушка смелая, в маскву не боится шастать, потому что "она любит Достоевского" и "ее там понимают")
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Нужно прятатся за калону,Добкин прокансультирует.
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Урожай ещё не вырос, а уже как действует

Нардеп Лещенко предполагает, что за ним следит СБУ - Цензор.НЕТ 9190
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>Такие попытки делаются еще с 2015 годаИ
сточник: http://censor.net.ua/n438775

агент лещ с 15-го года уходил от слежки
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За такие заявы шо он заявляет в последнее время может и следят.
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Абама поблагодарил Трампа слежку за Сергей Лещенко

Нардеп Лещенко предполагает, что за ним следит СБУ - Цензор.НЕТ 1743
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не они ёбнутые на всю голову. Ты вообще когда нибудь жил среди них? они уникальные в своей идиотской простоте, это невозможно передать, один момент могу тебе предоставить... начинает мне врать, знает придурок, что брешет, в законцовке уже сам верит в то, что только что мне набрехал и уже его не переубедишь, насупился, закрылся и меня обвинил во всех тяжких. это просто кошмар!!!
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этот хмырь григоришина реально всех дебилами считает?что оно лепечет?
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та ну нах..это бородатое животное за баксы жопу то свою подставит...только григоришину жопа его не нужна-гнилая брехливая пасть-вот тут сирожа и пригодится...
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Григоришин сделал ему карьеру. Все расследования этот урода строились на сливах от Григоришина и его людей
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Это не шутка, мне это рассказал нардеп от НФ
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оно зарабатывает, не мешайте человеку, у него 200 метров не ремонтированных, нужно же как-то себе на шпаклевку с паркетом денег добыть)
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так я и не мешаю сироже зарабатывать...наоборот-думаю, как там сироже с очередной проституткой в новой хате живется?может помочь чем?
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За всеми надо следить, в этом и заключается работа "следаков".
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И кому ты нужен, чтобы постоянно нюхать твое дерьмо?
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А что на это скажет СБУ ?
Фото прислали Сергею Туровичу друзья из армии:
"Коли щодня читаєш про смерті й каліцтва, а потім тобі показують ОТАКЕ, воно зриває дах. Я готовий впиватися в горлянки. Солдатський сухпай. "Сніданок туриста". Всередині якісь зуби. Зуби. ЗУБИ бл....!!
Виробник - ТОВ "Візит"
Київська обл., Білоцерківський р-н
м. Узин, вул. Заводська, 23" (источник)
Мы армию реформировали, реформировали и выреформировали.
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Ух як порошенки з мартиненками мобілізувалися!..... Скоро в дорогу за януковичем їм пора..... Правильно було би їх ще до вибору януковича президентом вигнати з україни, то дивись би і партії регіонів не було би і україна під керівництвом тимошенко стала би європською країною, а не замою убогою і злиденною з анексованими і воюючими територіями, де порошенки не можуть поділити вотчини.....
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до выборов нельзя было. нужно было вместе с ним выгонять. но, кто мог тогда знать, что предательство рождается от страха и лжи. никто.
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Зачем постишь свои фотки? Ночь на дворе, спать скоро.
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А почему я спрашиваю лещенка не из 14 года -когда рашисты напали на Украину -это бы смотрелось более правдоподобно а так полная лажа -не кто не поверит -разве что дебилы-слишком большого мнения имеет лещенко про себя и если он имеет хату за миллионы то это совсем не значит что он сам чего стоит -как на меня то нечего не стоит.
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И все набросились на Лещенко! Ну, конечно, пусть 'этот главный нехороший коррупционер' заткнется, тогда и квартиры его никто замечать не будет. А так ,' пусть на улице живет, и не хер по Киеву шастать'.
А сбу , конечно, еще те 'шифровальщики'! Еще б про славянский шкаф спросили!
'Как пройти в библиотеку!!!' И так два раза! Вот это работа!
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Я хочу мати "подругу", яка мені позичить 200 000 баксів без відсотків на 20 років!
Це чмо Притулу втягнуло у скандал, бо обісралося з переляку.
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Ооо, опять "темники Грановского и Кононенко"))
А блоггер, который сфотографировал встречу лещенко с Григоришиным к какому департаменту по верисии лещенко относится, интересно))
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Каждый пиарит себя как может .... Лещенко берет пример с Саакашвили тот тоже говорил, что за ним следит СБУ ...
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Нічого, його друзі з НАБУ прикриють і від будь-яких косяків відмиють
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так к чему все эти догадки, пусть собирает факты и идет в прокуратуру пусть начинают дело
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Пфф! Що там слідкувати? Вся країна і так уже знає про всі подвиги Лещенка - від квартири до дружби з російськими олігархами
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Марина Бардіна помічниця Лещенка на платній основі не подавала деклараціі, як, до речі, і помічниця Соболєва - Тетяна Хутор. Цікаво виходить: помічники головних антикорупціонерів, а декларації не подали! Ну і звільнення акурат перед подачею декларацій теж інтригують. Чесним антикорупціонерам є, що приховувати?
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Кажется у кого-то мания преследования) говорят, к психологу в таких ситуациях нужно, плохо может закончится)
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в случаи с Лещенко, ему психолог не поможет, ему нужен психиатр
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Ну значит сразу к психиатру, я думал у него все-таки легкая форма, оказывается, что все уже очень запущено)))
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Ну если Сережа кажется, что за ним следят, то чего он так переживает, если он постоянно говорит о том, что он честный депутат или все таки у честного депутата есть скелет в шкафу?
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Яке там слідкують, то Лещенко знов піариться, увагу до своєї персони привертає
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Сережа один из самых удачных проектов Путлера!
Факты?
Жена сепаратистка которая клянет в соцсетях патриотов и клянет украинцев которые стали "зверями" и радуются гибели и страданиям "невинных расеян!!!".
Гешефты со всей олигархами расейской направленности(см. в инете!!).
Критика затрат на армию.
Ни одной статьи в поддержку армии и добробатов,
Поддалкивание в к досрочым выборам.
Ну и т.д
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Содержание личных переписок или разговоров становится известно третьим лицам", - нардеп Лещенко предполагает, что за ним следит СБУ
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