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Все про:Россия (70293) сотрудничество (602) ФБР (106) хакер (566) взлом (54) Коми (4) Yahoo (1)

 Спецслужбы РФ сотрудничали с хакерами, - директор ФБР Коми

Российские спецслужбы сотрудничали с киберпреступниками для организации хакерских атак и похищения больших массивов информации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми во время слушаний в Сенате США.

"У правительственных организаций (в России. - ред.) есть отношения, которые часто выявить сложно, с уголовными киберпреступниками, и взлом Yahoo - это один из таких примеров, когда одни из самых опасных российских хакеров и разведывательное ведомство работали вместе", - сказал он. Чиновник напомнил, что в 2014 году россияне таким образом взломали порядка полумиллиарда учетных счетов пользователей Yahoo.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В течение последних трех лет РФ осуществила более 7 тыс. кибератак на Украину", - Полторак

Коми не исключает, что такие же методы могли быть применены во время вмешательства в избирательную кампанию в США.

"То, что мы пытаемся сделать в этой ситуации, - это определить, как мы можем заставить их заплатить за такое поведение", - подчеркнул директор ФБР.

Отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма, Коми подтвердил, что Россия обеспечивает убежище для киберпреступников. Кроме того, директор ФБР согласился с сенатором, что правительство России до сих пор имеет влияние на процессы в американской политике и его деятельность распространяется также на другие страны мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатам датского парламента рекомендовали не брать гаджеты во время визита в Россию

Напомним, ранее Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".


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Вчера, на Куликовом поле:

Спецслужбы РФ сотрудничали с хакерами, - директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 1815 Спецслужбы РФ сотрудничали с хакерами, - директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 2896

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=q1Lw_IXvv-wВчера, на Куликовом поле:

Спецслужбы РФ сотрудничали с хакерами, - директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 5375
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Кропотливо работает Д.Коми.
Надеюсь,раше будут предъявлены серьезные обвинения.
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Коми должен сидеть в тюрьме по соседству с Трампом... )
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це ті яких абідєла Україна. так дрилюйте тварюки на росію ! на білет я вам дам !

Спецслужбы РФ сотрудничали с хакерами, - директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 191
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Дамбац-2014. Нічого не змінилось з тієї пори. Вата якою була, такою і залишилась.
Спецслужбы РФ сотрудничали с хакерами, - директор ФБР Коми - Цензор.НЕТ 5475
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я не хочу жити в одній країні із цим непотрібом.....
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и что снова язык в Ж....? Проглотите, или скажите обеспокоенность?
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"То, что мы пытаемся сделать в этой ситуации, - это определить, как мы можем заставить их заплатить за такое поведение", - подчеркнул директор ФБР. Это значит, что у ФБР нет никаких доказательств, но говорить, что то нужно.
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госдеповский Коми зачмырил монголоидных коми.
А на крысме сегодня:
1. Оккупационный "суд" признал "законным" трехдневный арест крымского татарина Ремзи Бекирова за пост в УДАЛЁННОМ аккаунте соцсети "ВКонтакте", опубликованный 7 (СЕМЬ) лет назад!!! Это чтоб вы понимали, в каком абсурдном гетто мы оказались https://15minut.org/news/171376-sud-v-krymu-priznal-zakonnym-arest-aktivista-bekirova-za-publikaciyu-v-socseti-7-letnej-davnosti . Тем временем на мусульманскую мечеть в Крыму совершено очередное дерзкое нападение http://an-crimea.ru/page/news/155247 (фото).
2. Севастополь. Предатель Александр Талипов жалуется: "Пока Овсянников совещается, о том, как ему отремонтировать провал, объездная дорога, на ремонт которой потратили уже более 30 млн рублей, как я и предсказывал, начинает разрушаться. Это при том, что еще нет пиковых нагрузок. К этой дороге очень много вопросов: верхний слой уже со следами коррозии, а обочины просто аварийные и неровные. Благо денег Москва дала, можно будет списать не на один ремонт ремонта". Вы главное - паромы не выбрасывайте, когда/если мост достроите https://twitter.com/SouthUkr/status/859455441222422528 (фото-скрин). Тем временем в других районах Крыма ямы начали засыпать травой! ТРАВОЙ! https://twitter.com/Wintercrim/status/859457680863354882 (фото).
3. Те из местных, кто общается со строителями Керченского моста, говорят, что если поедут на ту сторону, то только на пароме.
4. Предатель Илья Большедворов заявил, что жители Симферополя готовы выходить на акции протестов из-за покращень от оккупантов, но оккупанты запрещают это делать, не давая разрешения на митинги. Здобули http://ru.krymr.com/a/news/28464298.html
5. Врачей для крымских "скорых" будут искать в россии. Обещанные оккупантами российские зарплаты настолько "большие", что с каждым днём все больше уволившихся врачей. Теперь в россии наберут "неликвид", который за копейки будет гробить наше здоровье http://fresh.org.ua/novosti/132039/vrachey-dlya-krymskikh-skorykh-budut-iskat-v-rossii_2017-05-03
6. Коллектив предприятия "Феодосийский оптический завод" опасается, что здание завода снесут по распоряжению местных "властей", так и не выплатив сотрудникам долгов по зарплате. На предприятии в последний раз зарплату выдавали в ноябре 2016 года. Завод больше не работает. Сотрудники приводят в пример уже ликвидированные в Крыму мехзавод, пивзавод, чулочную и офсетную фабрики. Все эти предприятия функционировали до российской аннексии Крыма. Зато здание уже закрывшегося завода перекрасили в триколор сразу после оккупации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859730322241593344 (фото и ссылка).
7. Евпатория. Дорог путь к работе в Крыму: "Крик души, думаю, многих потенциальных новоиспеченных кадров. Почему медосмотр для получения медкнижки такой дорогой? Анализы 1000 (471 грн), врачи 1500 (706), психиатр 500 (236), сама книжка 500. Так и разориться можно( Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/859702196258185216 (скрин).
8. Оккупанты пообещали часто поднимать тарифы в Крыму: до трёх раз в течение года, но не больше 15% за один раз. "Рост тарифов будет длиться до тех пор, пока Крым не выйдет на экономически обоснованный уровень". И это обещание они сдержат http://podpricelom.com.ua/read/economy/krymu-poobeshhaly-povyshat-tseny-na-kommunalku-chashhe-chem-v-rossyy.html
9. Жители Крыма не стремятся платить за капитальный ремонт, хотя оккупанты считают собранное уже неплохим результатом. А собрали всего 27% http://fresh.org.ua/novosti/132069/krymchane-vyplatili-tolko-chetvert-nachislennogo-za-kapremont_2017-05-03
10. Крымчанам, купившим в россии новые машины, автодилеры отказывают в гарантии после обслуживания на крымских СТО. Причина - санкции, из-за которых даже у сертифицированных центров в Крыму нет доступа к электронным базам данных, хранящим информацию о судьбе конкретного автомобиля, сообщают севастопольские пропагандисты в статье под названием "Автодилеры не признали Крым российским". Но за техобслуживание в Крыму дерут в 2 раза больше, чем, например, в соседнем Краснодаре http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/avtodilery_ne_priznali_krym_rossijskim/
11. Новости четвёртого не сезона. Вчерашние мечты оккупантов: "На майские праздники туристов в Крыму ждут не меньше, чем в прошлом году". Сегодняшние реалии: "Эксперты отмечают, что на майские в Крым приехало на 38% меньше туристов, чем год назад" / "Дешевые туры в Турцию резко снизили среди россиян спрос на Крым" / "На майские праздники в курортном Коктебеле нет туристов" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859690257943494656 (скрин и 4 ссылки).
12. Крымнашист Александр Горный пытался найти туристов в Коктебеле. Не нашёл! В это время до оккупации Крым ломился от наплыва людей http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/bezlyudnyj-majskyj-koktebel-foto.html (фоторепортаж). Совершенно пусто и в Евпатории. И это не выдумки бандер - фотографии лично выложил Гоблин на своей странице в Фейсбук https://twitter.com/KrimRt/status/859748425973334017 (фото).
13. Ялта. Целый день слушал вой бизнючков, обслуживающих туристов, на тему "никогда такого не было". Говорю им: "Ну, а как вы хотели?". В ответ задумчиво молчат.
14. Немногочисленных туристов Ялта встречает заборами и ямами на набережной в районе порта. Зона, не иначе https://twitter.com/KrimRt/status/859751990049599489 (фото). А пляжи Севастополя доведены до уровня разрухи, чтобы российский турист чувствовал себя как дома http://sevastopolmedia.ru/news/587430/ (фоторепортаж).
15. Россия пригласила отдохнуть в Артеке детей из Сирии. Теперь и Артек Зарином потравят? http://www.sobytiya.info/news/rossiya-priglasila-otdohnut-v-arteke-detey-iz-sirii
16. Оккупанты боятся, что в захваченном ими Крыму лишний раз напомнят о незаконности и нарушении международного права, поэтому запретили придворным журнашлюхам задавать вопросы о Евровидении Самойловой, которая приедет 9 мая на шабаш в Севастополь уже в качестве рецидивистки https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859694222177435650 (скрин). Напомню, что Самойлова первый раз незаконно прибыла в Крым в 2015 году https://twitter.com/Rigsector/status/859645841547685888 (фото).
17. Сегодня в Крым прибыла Мария Захарова. Посетила зоопарк "Сказка" в Ялте. Осталась в восторге. Не говорите ей, что всё это сделано в "годы украинской разрухи". Завтра навернёт бояры и двинет речь в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/859804050354733059 (фото).
18. Севастопольские пропагандоны перепечатали статью "Коммерсанта", в которой рашист Максим Юсин с сожалением констатирует, что "многие думали, что всех русскоязычных украинцев можно автоматически зачислять в ряды сторонников «русского мира», что стоит лишь ПОДТОЛКНУТЬ их, чуть РАСКАЧАТЬ ситуацию - и против «киевской хунты» начнутся массовые выступления. РАСКАЧАТЬ УДАЛОСЬ только Донецк и Луганск, и то С ОГРОМНЫМ ТРУДОМ. Остальная юго-восточная Украина не поднялась. И украинская армия, воюющая сегодня в «зоне АТО», на 80% РУССКОЯЗЫЧНАЯ". Потом пишут о том, как россии удалось сдержать Украину и не дать "зачистить от сепаратизма Донецк и Луганск". Резюмируют чистосердечное признание о вторжении россии в Украину словами: "Выхода из тупика, в который ДВЕ страны загнали себя, к сожалению, не видно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859700214881452032 (скрин).
19. Удивительное дело: после развала СССР "агрессивный" блок НАТО вместо того, чтобы завоевать россию, сократил свои войска в Европе. Но путин в 2014 году начал исправлять эту ситуацию.
20. Севастополь. Остановка: " - Видел пацана всего в наколках с Тризубом. - По морде не дал? - За что? За то, что он свою Родину любит?". Ватный тупик.
P.S. "В Крыму начался курортный бум, а местные предприниматели уже подсчитывают прибыль. На пляжах почти нет свободного места. Такого наплыва туристов на майские на полуострове не было давно. Не менее людно и в лесу. 50 тысяч человек насчитали в горных лесах полуострова лишь в первый день мая. Огромный круизный лайнер привёз в Ялту тысячи иностранных туристов. Официальная статистика майских курортников ещё не подс
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P.S. "В Крыму начался курортный бум, а местные предприниматели уже подсчитывают прибыль. На пляжах почти нет свободного места. Такого наплыва туристов на майские на полуострове не было давно. Не менее людно и в лесу. 50 тысяч человек насчитали в горных лесах полуострова лишь в первый день мая. Огромный круизный лайнер привёз в Ялту тысячи иностранных туристов. Официальная статистика майских курортников ещё не подсчитала. Местные же знают, что эти выходные - лакмусовая бумажка будущего курортного сезона", - говорится в видеосюжете украинских журналистов от 2 мая 2013 года, когда на украинскую землю ещё не ступила нога российского оккупанта. Поэтому не критикуйте патриотов, которые уже стебутся над оккупантами и лоховской ватой, сравнивая жизнь ДО и ПОСЛЕ. Чтоб совсем добить предателей, предлагаю посмотреть сам сюжет и вспомнить, каким был Крым до аннексии в эти майские дни.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Как то легко он выразился "сотрудничали". Да хакеры в ФСБ на службе состоят, зарплату там получают и премии.
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Коми это та ещё жаба,я если честно думал в канун выборов в США,когда он за неделю до выборов опять начал расследование против Клинтон,что это именно он главный агент хуйла и высокопоставленный крот в Вашингтоне,но я ошибался он оказался агентом мелким,главный агент сейчас президент США и как оказывается и конгресс то же республиканский!
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