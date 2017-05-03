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Все про:налоги (2475) налоговая милиция (1307) Запорожская область (559) ГФС (2778)

 Налоговики добились возмещения в бюджет более 5,2 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились возмещения более 5,2 млн. грн. убытков, нанесенных бюджету одним из предприятий Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках оперативного сопровождения досудебного расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 УК Украины установлено, что предприятие, которое занимается строительством дорог и автострад, якобы покупало товарно-материальные ценности (битум, дизельное топливо, эмаль) у другого предприятия, которое, в свою очередь, осуществляло приобретение этих товаров у компании, входящей в состав транзитно - конвертационной группы.

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По результатам проверки компании - фигуранту доначисленно к уплате более 5,2 млн грн, в том числе: налог на прибыль в сумме более 5 млн грн и налог на прибыль иностранных юридических лиц в сумме 222,7 тыс грн.

В настоящее время нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

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Не то. Из офшоров возвращены миллиарды долларов, выведенных из экономики Украины. Когда уже?
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Всё возвращают-возвращают, ВОЗВРАЩАЮТ-ВОЗВРАЩАЮТ (каждый день такие новости) и не успевают наполнить бюджет - с такой скоростью он разворовывается...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики добились возмещения в бюджет более 5,2 млн грн неуплаченных налогов
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