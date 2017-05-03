 Налоговики добились возмещения в бюджет более 5,2 млн грн неуплаченных налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках оперативного сопровождения досудебного расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 УК Украины установлено, что предприятие, которое занимается строительством дорог и автострад, якобы покупало товарно-материальные ценности (битум, дизельное топливо, эмаль) у другого предприятия, которое, в свою очередь, осуществляло приобретение этих товаров у компании, входящей в состав транзитно - конвертационной группы.
По результатам проверки компании - фигуранту доначисленно к уплате более 5,2 млн грн, в том числе: налог на прибыль в сумме более 5 млн грн и налог на прибыль иностранных юридических лиц в сумме 222,7 тыс грн.
В настоящее время нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.
604 6
Нацбанк поддержал введение "разового декларирования"(20)
Налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 22 миллионов гривен налогов(68)
Киевские налоговики добились возмещения в бюджет почти 15 миллионов гривен нанесенного ущерба(5)
Бывшие руководители Одесского НПЗ, замешанные в "схемах Курченко", объявлены в розыск, - прокуратура(20)
ГФС Одесской области выбилась в лидеры по налоговому декларированию(0)
Налоговики раскрыли схему по незаконному экспорту пиломатериалов. ФОТОрепортаж(5)
Киевские налоговики добились возмещения в бюджет более 19 млн грн неуплаченных налогов(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить