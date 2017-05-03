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 Общество, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:армия (7728) боевик (18613) расследование (2104) США (12481) терроризм (20204) Франция (1853) Донбасс (14418) наемник (239)

 Армия США выясняет, как попал в ее ряды боевик с Донбасса

В армии США начали расследование того, были ли нарушены процедуры при принятии в вооруженные силы гражданина Франции и США, 29-летнего Гийома Кувелье, который участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил спикер американской армии, полковник Пэт Сэйбер в комментарии AFP.

Поводом для внутреннего расследования стала статья, опубликованная в газете The Washington Post. Журналисты выяснили, что Кувелье, который прошел курс молодого бойца и начал служить в американской армии с 2017 года, высказывал ультранационалистические взгляды во Франции и сражался на стороне террористической организации "ДНР" в 2014 году. Сам Кувелье в комментарии изданию подтвердил, что воевал вместе с боевиками.

Бывший боевик утверждает, что поменял свои взгляды. "Армия (США. - ред.) - мой единственный шанс двигаться вперед и порвать с прошлым... Я понял, что мне нравится эта страна, здешний образ жизни и конституция, которая стоит того, чтобы ее защищать", - заявил он.

Кувелье участвовал в съемке пропагандистских материалов о конфликте на Донбассе. Его можно увидеть, в частности, в документальном фильме "Вежливые люди" бок о бок с террористом Игорем Гиркиным. В сети Интернет также распространяют фото Кувелье рядом с "боевыми товарищами" с георгиевской лентой на груди.

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В свою очередь, пресс-секретарь командования по рекрутингу армии США Келли Бленд заявила, что желающие стать солдатами американской армии проходят ряд проверок. Выясняется, в частности, имеют ли такие лица уголовное или экстремистское прошлое. "Членство в банде или иной группе, которая связана с преступной деятельностью или имеет экстремистские взгляды, несовместимо с ценностями армии, и заявителям, являющимся членами (таких групп. - ред.), отказывают в приеме на службу на основании их сомнительной моральной репутации", - добавила она.

Распоряжение американского правительства от марта 2014 года запрещает гражданам США помогать террористам "ДНР" "средствами, товарами или услугами".
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давайте з спершу з голубаном розберемося. а потім будемо поради американцям давати.....
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А не настораживает что Голубана так просто сдали типа "свои"? Если он "засланный казачек" то какой смысл сдавать ценного агента? Я думаю было по простому. Голубан уже будучи в отставке, созвонился с СБУ и получил добро на сотрудничество с сепарами. Тогда еще никто понятия не имел что вообще происходит!!! А потом при первом шухере, когда Голубан понял что это не игрушки, он тихо слинял! О чем та подробно описал ходаковский! Так получается что тому кто предал вообще без оправданий (хотя какие могут быть оправдания) верят безоговорочно!!! Может нужно подумать?
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докажіть будь ласка що воно своє. якщо можна відео і фото докази.
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он не совсем сепар, просто наемник за деньги, проститутка, он и с арабами воевал против запада, а теперь в американской армии против тех же арабов))
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та ви праві в принципі. сам порошенко йому мєдаль дав. за ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І ПОЛІРУВАННЯ ОЧЕЧКА своїх хазяйнІв до блиску,
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Твій висір не зараховано, іди придумай якесь більш якісне лайно. А за українську мову - молодець, тільки грошей за це не платять.
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похмелись і прочитай ще раз. потім будеш кидать свої кончелижні коменти. я людина проста - за правду любого під плінтус зажену.
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В Сирии убили еще одного российского наемника: погибшим оказался 23-летний Богдан Деревицкий из Хабаровска
Читать подробнее: http://www.dialog.ua/news/117976_1493832120
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так что..., и Богданчик гулять не выйдет как и Лёша...?
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Травите их до икотки,чтобы срались кровавым поносом,суки.
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потім ці ганд*ни накуралєсять в європах, а Україні пред'являть і зупинять безвіз... що за бл-дство? перевірку на благонадійність тварям!
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Нежданчик ,однако. Даже ,лёгкая сенсация
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Заслали хлопца по заданию ФСБ разложить армию США.
А у нас Саламатин и Лебедев с руцьким гражданством сразу в министры обороны Украины. И никто за это не сел.
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І скільки таких москальских консерв по світу в арміях і урядах...
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А вообще то, этот кувелье похоже московская консерва. Вот теперь так шпионов легализуют в армии предпологаемого противника
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кацапы как начали эту войну так и продолжают, а ты удивляешся шарикам?
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Кацапы начали и продолжают???!!!!! Да не может быть!!!!!
Армия США выясняет, как попал в ее ряды боевик с Донбасса - Цензор.НЕТ 180
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Холодильник или Телевизор? Что возьмёт верх в битве за разум кацапа? Если, конечно, тот разум есть...
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зробіть цього друзя жити по новому відомим. будь ласка. бажано за кордоном.

Армия США выясняет, как попал в ее ряды боевик с Донбасса - Цензор.НЕТ 5627
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Устал бедолага! О народе все думает, о его безопасности! Не бережет себя, совсем измаялся!
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Америкосы, раз у нас не хотят, - то хоть вы не подведите! Сгноите эту гниду фсбешную по-полной!
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Годують дуже добре в армії США, ось він і прибився, тепер в ситості живе і достатку.
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Для службы в армии США нужно иметь либо Грин Кард, либо быть гражданином. В первом случае его должны лишить легального статуса, посадить на пол годика и депортировать. Во-втором случае должен понести уголовное наказание по полной.
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Да ладно мексиканцев уже лет 5-7 , как берут без того и другого .Это в морпехи берут только граждан или гринкарт , а в обычную пехоту гребут всех подряд.Мне это сами американские военные рассказывали на Сибризе.
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Назови мне этих военных, можно будет переспросить у них что они имели ввиду. Закон есть Закон
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Так это не для кого тайной не было , даже в Украине , что для службы в армии США достаточно временной визы .
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Эта информация не соответствует реальности.
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А так он из местных решил поискать на жопу романтики...а я думал лугандонец без роду без племени срыгнул в США и пошел за нормальное лавэ служить
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интересно а сколько сепаров служит в нашей новой полиции? их хоть кто нибудь выявляет?
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рыбам раскажет если это вы о виновнике торжества
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Да, так и есть. У него два гражданства: французское и американское. Очевидно что он скрыл факт участия в военных конфликтах и формированиях, а так же что он член радикальной партии. При подаче документов для службы все проходят бэкграунд чек.
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На месте США нужно выяснять как у них президентом стал агент хуйла.
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Видать служба эмиграционная плохо сработала если такие уроды попадают в армию США -что значит иметь два гражданства -жди от таких уродов разных пакостей -сначало нагадить одному государству а потом другому а в конце смыться в рашу и там получить гражданство -это последняя инстанция где все гады собираются и еще получают гражданство .
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Он не иммигрант т.к. при рождении получил два гражданства.
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"Армия (США. - ред.) - мой единственный шанс двигаться вперед..." - хочет двигаться вперед? Привязать орудийному стволу и жахнуть. Будет отличное движение вперед.
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