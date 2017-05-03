 Армия США выясняет, как попал в ее ряды боевик с Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил спикер американской армии, полковник Пэт Сэйбер в комментарии AFP.
Поводом для внутреннего расследования стала статья, опубликованная в газете The Washington Post. Журналисты выяснили, что Кувелье, который прошел курс молодого бойца и начал служить в американской армии с 2017 года, высказывал ультранационалистические взгляды во Франции и сражался на стороне террористической организации "ДНР" в 2014 году. Сам Кувелье в комментарии изданию подтвердил, что воевал вместе с боевиками.
Бывший боевик утверждает, что поменял свои взгляды. "Армия (США. - ред.) - мой единственный шанс двигаться вперед и порвать с прошлым... Я понял, что мне нравится эта страна, здешний образ жизни и конституция, которая стоит того, чтобы ее защищать", - заявил он.
Кувелье участвовал в съемке пропагандистских материалов о конфликте на Донбассе. Его можно увидеть, в частности, в документальном фильме "Вежливые люди" бок о бок с террористом Игорем Гиркиным. В сети Интернет также распространяют фото Кувелье рядом с "боевыми товарищами" с георгиевской лентой на груди.
В свою очередь, пресс-секретарь командования по рекрутингу армии США Келли Бленд заявила, что желающие стать солдатами американской армии проходят ряд проверок. Выясняется, в частности, имеют ли такие лица уголовное или экстремистское прошлое. "Членство в банде или иной группе, которая связана с преступной деятельностью или имеет экстремистские взгляды, несовместимо с ценностями армии, и заявителям, являющимся членами (таких групп. - ред.), отказывают в приеме на службу на основании их сомнительной моральной репутации", - добавила она.
Распоряжение американского правительства от марта 2014 года запрещает гражданам США помогать террористам "ДНР" "средствами, товарами или услугами".
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Читать подробнее: http://www.dialog.ua/news/117976_1493832120
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А у нас Саламатин и Лебедев с руцьким гражданством сразу в министры обороны Украины. И никто за это не сел.
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https://stud.media/2017/05/02/na-traurnyh-aktsiyah-v-odesse-i-moskve-uchastnikam-vydali-odinakovuyu-simvoliku/
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