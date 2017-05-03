 Дуда пообещал Порошенко лично рассмотреть ситуацию с разрушением памятника воинам УПА в Грушовичах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Порошенко поздравил президента Польши с 226 годовщиной Конституции Речи Посполитой, которая отмечается 3 мая.
В контексте чествования 70-й годовщины операции "Висла" президент Украины выразил надежду на неизменность позиции польского руководства в отношении решительного осуждения этого преступления коммунистического режима, в результате которого 140 тысяч украинцев были принудительно выселены из своих домов.
"Порошенко осудил инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года. Он подчеркнул недопустимость осквернения государственных символов Украины и отметил, что это потребует реакции польского руководства.
В ответ Дуда пообещал лично рассмотреть этот инцидент и дать ему надлежащую оценку с тем, чтобы не допустить подобных рецидивов в будущем", - говорится в сообщении.
Президенты договорились о координации шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 апреля Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. По совершенному факту МИД Украины выступил с заявлением, где высказало возмущение демонтажем памятника.
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Польские каратели. Кровавая полонизация и резня Украинцев на территории Западной Украины.
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Українці відповідали тим самим.
Дійсно бійня була і спровокували її кацапи.
Така історія.
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Продолжительность: 95 мин.Жанр: Ужасы, Триллер.Страна: Украина.Слоган: "Unrest In Peace".
Продюсеры: Р.Ахметов, Д.Фирташ
Сюжет: Троих друзей по колледжу объединили трагические обстоятельства, и после этого их начинают преследовать три враждебных призрака: украинский гарант с топором, олень-патриот и польский кесарь-поджигатель.
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А дебілів хватає і в нас, нє?
І тільки в козлостані "імперіалістами" можуть бути 146% варьятів)
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Про це повідомляє autonom.pl.
"Під час щорічного Маршу незалежності відбулася зустріч групи польських незалежних націоналістів з організацією "Національна вільна Польща" (NWP). В її результаті NWP втратила два свої прапори, а її керівник був побитий і повалений на землю", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, це було "однозначним протестом проти функціонування на націоналістичній сцені Польщі організацій, які братаються з комуністами, які підтримують російський імперіалізм, а також поширюють шовінізм проти братнього українського народу".
2.Натовп українців жорстоко побив поляків на українському кордоні
На автівку, якою рухалися поляки, напала група українських протестувальників. Ситуація була настільки небезпечною, що у справу була змушена втрутитися найвища влада держави. Двох поляків сильно побили і вони з травмами потрапили до лікарні. Про неприємний інцидент пише портал onet.pl.
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Добре. Я сказав шо хотів. Менше слухай політичних звіздонів і кацапських каракаїв.
Розважайтесь
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Слухай, передай тим тролям, що зверху там , що Львів український. Бо мені впадлу навіть рота відкрити , щоб послати їх подалі з їхнім дитячим лєпєтом "А Львів чий? А Крим чий?" Дорослі дядьки, а пів-гілки загадили якоюсь фігньою, що до носа не ліпиться.
Добре. Пішов. Бо трохи зайнятий...
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Кінець зв"язку.
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Краще зі Степаном ніж з непевними союзниками,своїх захисників гріх забувати.
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Он символ борьбы за независимость Украины,вот причина ненависти...
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Вы же знаете, кто сформулировал заповеди и правила украинского националиста ?
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