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 Политика Украины
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Все про:захоронения (64) переговоры (3291) Польша (3822) Порошенко (12799) УПА (629) Дуда (157)

 Дуда пообещал Порошенко лично рассмотреть ситуацию с разрушением памятника воинам УПА в Грушовичах

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Порошенко поздравил президента Польши с 226 годовщиной Конституции Речи Посполитой, которая отмечается 3 мая.

В контексте чествования 70-й годовщины операции "Висла" президент Украины выразил надежду на неизменность позиции польского руководства в отношении решительного осуждения этого преступления коммунистического режима, в результате которого 140 тысяч украинцев были принудительно выселены из своих домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Известные поляки призывают сберечь добрососедские отношения с украинцами

"Порошенко осудил инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года. Он подчеркнул недопустимость осквернения государственных символов Украины и отметил, что это потребует реакции польского руководства.

В ответ Дуда пообещал лично рассмотреть этот инцидент и дать ему надлежащую оценку с тем, чтобы не допустить подобных рецидивов в будущем", - говорится в сообщении.

Также читайте: Минкультуры Польши: Снос памятника воинам УПА под Перемышлем является законным

Президенты договорились о координации шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 апреля Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. По совершенному факту МИД Украины выступил с заявлением, где высказало возмущение демонтажем памятника.

Смотрите: Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. ФОТОрепортаж


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А Кёнигсберг чей? А Курилы чьи? А Карелия чья? А город Белгород чей ?

Дуда пообещал Порошенко лично рассмотреть ситуацию с разрушением памятника воинам УПА в Грушовичах - Цензор.НЕТ 7929
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А корабли непобедимого флота как топит!! И не дорого обходиться такие операции- только покрасить овцевоз и всё, можно дальше топить.
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Бабуся,за похожденням полячка, розповідала,що цілими селами вирізали,своїх шоправда не чіпали.
Українці відповідали тим самим.
Дійсно бійня була і спровокували її кацапи.
Така історія.
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Бійня була спровокована поляками, починаючи з 20-х років(пацифікація). На Волині поляки співпрацювали з німцями, доносили на сім'ї членів УПА. Перед спаленням сіл, листівками поляків попереджали, щоб вони перебиралися до великих міст. На Волині вдень поляки з німцями палили українські села, а вночі горіли польські.
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Особисто я розумію російськомовних громадян-патріотів. але все ж таки.....

Дуда пообещал Порошенко лично рассмотреть ситуацию с разрушением памятника воинам УПА в Грушовичах - Цензор.НЕТ 4839
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Осквернители могил (2017)
Продолжительность: 95 мин.Жанр: Ужасы, Триллер.Страна: Украина.Слоган: "Unrest In Peace".
Продюсеры: Р.Ахметов, Д.Фирташ
Сюжет: Троих друзей по колледжу объединили трагические обстоятельства, и после этого их начинают преследовать три враждебных призрака: украинский гарант с топором, олень-патриот и польский кесарь-поджигатель.
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Не просто "не допустить в будущем", а ВОССТАНОВИТЬ РАЗРУШЕННОЕ/ОСКВЕРНЕННОЕ В НАСТОЯЩЕМ! И только потом можно будет их с чем-то "поздравлять".
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Тобто, те, що зруйнували вже відновленню не підлягає, а в майбутньому він ще подивиться і розберется, може так розбереться, що взагалі українських пам'ятников у Польщі не залишиться.
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каракай, краще пиши на свайом язікє, бо гидко читати твої перли з транслейту!
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перш, ніж щось стверджувати про чийсь "імперіалізм", треба взяти дупу в жменю і поїхати подивитись і поспілкуватись з поляками)) Ти будеш здивований)) Нема часу їм сидіти і роздумувати чий там Львів, чи Волинь. Пашуть люди, акі бджоли, а не муйньою страждають. Я не за поляків конкретно тут вступився, просто не подобається коли херню всяку несуть.
А дебілів хватає і в нас, нє?
І тільки в козлостані "імперіалістами" можуть бути 146% варьятів)
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1,Польські націоналісти побили проросійських молодиків, які під час Маршу незалежності у Варшаві спалили український прапор
Про це повідомляє autonom.pl.
"Під час щорічного Маршу незалежності відбулася зустріч групи польських незалежних націоналістів з організацією "Національна вільна Польща" (NWP). В її результаті NWP втратила два свої прапори, а її керівник був побитий і повалений на землю", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, це було "однозначним протестом проти функціонування на націоналістичній сцені Польщі організацій, які братаються з комуністами, які підтримують російський імперіалізм, а також поширюють шовінізм проти братнього українського народу".

2.Натовп українців жорстоко побив поляків на українському кордоні

На автівку, якою рухалися поляки, напала група українських протестувальників. Ситуація була настільки небезпечною, що у справу була змушена втрутитися найвища влада держави. Двох поляків сильно побили і вони з травмами потрапили до лікарні. Про неприємний інцидент пише портал onet.pl.
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та я не джону відплвідав, а каракаю кацапу))) Він мені навів приклад з побиттям наших хлопців, я йому відповів що часом і ми пшекам можемо піддати)) То шо? Тепер і з поляками посратись? Бо якийсь там лаптєвідний каракай буде тут на форумі підсирати))) Ну чисто кацапське трололо. Всєх нєнавідім, вєздє врагі!
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Бентежить напрям діяльності їхньої влади,вона чомусь стає агресивно антиукраїнською...
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ну ти хоч не мели, ксюха. Срані політикани тобі шо хоч накрутять. А ще якщо кацапня в своєму репертуарі...
Добре. Я сказав шо хотів. Менше слухай політичних звіздонів і кацапських каракаїв.
Розважайтесь
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Я слухаю людей,дивно,що ти,семьён, нічого такого не чув...Ми ж в одному місті живемо.
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є. Продаю. Приїжджав якраз на зустріч з покупцями)
Слухай, передай тим тролям, що зверху там , що Львів український. Бо мені впадлу навіть рота відкрити , щоб послати їх подалі з їхнім дитячим лєпєтом "А Львів чий? А Крим чий?" Дорослі дядьки, а пів-гілки загадили якоюсь фігньою, що до носа не ліпиться.
Добре. Пішов. Бо трохи зайнятий...
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То в них такий "козир" на виборах, як в нас на Сході"русский язик". Так поляки пояснювали.
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вадзімір, навіть не пробуй мене тролити,))
Кінець зв"язку.
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Але ж твої коммєнти видалили,бо було за що.
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Дуда нихера не решает. Свадебный генерал. Все решает качинский. А качер сказал, в Европу без Степана
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наче качер там щось вирішує...
Краще зі Степаном ніж з непевними союзниками,своїх захисників гріх забувати.
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А почему тогда к нему такая ненависть со стороны двух империй,которые делили нашу территорию и гнобили народ...
Он символ борьбы за независимость Украины,вот причина ненависти...
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Не надо ставить в один ряд савченко,кот. вы презираете, и Степана,это разные по значимости фигуры.
Вы же знаете, кто сформулировал заповеди и правила украинского националиста ?
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Вас назвали кацапом,впевнена,помилково, і адмін,мабуть,думає,що ви провокуєте тут сварку.
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самі ж поляки вашого дуду вже дупою називають....напевне відчувають,куди він заведе вашу країну
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Послати дуду глубоко в ..ду-ду, та й своє робити, а дуди в польші непереведуться ніколи.
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да на ветке похоже грызня некоторых лиц по поводу шовинизма, вот такая она и была в 40-х. Как говорил мой сосед (участник УПА(ПС)), правда у кожного своя.
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Джон 123456 надо жить сейчас,и не делать ошибок как в те годы. Я родился в полессье, могу назвать как минимум три мнения людей живших в то время., село наше горело тогда два раза, это было раней весной 43-го.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДуда пообещал Порошенко лично рассмотреть ситуацию с разрушением памятника воинам УПА в Грушовичах
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