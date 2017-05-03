 Россия - крупнейшая угроза на Земле, исходя из ее намерений и возможностей, - глава ФБР США Коми

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми.
По его словам, Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".
Заявление Коми прозвучало на слушаниях в Сенате США, в ходе которых вновь рассматривался вопрос о влиянии РФ на президентские выборы 2016 года в США.
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-знаешь Фридрих,ендинственный СаРай где могут осуществить наш бредовый идей о коммунизьме,это РАБссия.
-знаю Карл, потому и стараюсь в поте лица превратить на бумаге РАБссию в ГУЛАГ конченный.
Что в принципе и произошло 26 октября 1917 года...
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Суркову, конечно, стоит пожелать здоровья, а по поводу чего действительно стоит позлорадствовать - вот сидят люди на самом верху, с трудом карабкались, с еще большим трудом удерживались, чтобы не сорваться, а сорвавшись, карабкались вновь. Старались, в общем. А все ради чего? Чтобы мы гадали, глядя на них, рак это или наркотики. То есть буквально: изолированность от общества - это ведь одна из основ философии власти в России, это особый класс, особая жизнь, в которой, наверное, и законы физики действуют иначе, чем у нас. И при этом высшая российская номенклатура состоит пусть и из очень богатых, но при этом очевидно несчастных людей. И неважно, по какой именно причине они худеют - все равно их жизнь состоит из забот о собственности, записанной на кого-то другого, из странных семей, в которых тоже все не по-людски (представьте, каково жить женщине с клеймом «предполагаемая дочь Владимира Путина»? Это же унизительно!), странных ценностей, странных привычек. Мы не будем их жалеть, конечно, но относиться к ним именно как к несчастным людям, очевидно, стоит. (c)
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Кацапия это нищая бензоколонка.
У нее ввп 2%.
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по величине ВВП паРаша свалилась с пятого на пятнадцатое место в мире. кроме того, не следует забывать, что в говняшке 90 % национального богатства принадлежит менее 1 % населения, пропасть и уровень неравенства беспрецендентный, выше, чем в Индии.
да, и до 2 % пмирового ВВП говняшка уже не дотягивает.) полтора, скорее всего.
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надеюсь, собственные проблемы заставят кацапо-орду несколько протрезветь.
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В России занимаются разработкой новой гиперзвуковой крылатой ракеты под названием «Циркон», сообщает Daily Mail. Она способна развивать скорость до 7,4 тыс. км/ч, что значительно превышает возможности противоракетной обороны британского флота и, по сути, делает авианосные ударные соединения Великобритании бесполезными, отмечает издание.
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...Противокорабельная ракета «БраМос» получила свое название от рек Брахмапутра и Москва. Это разработка совместного российско-индийского предприятия. «БраМос» ... В настоящее время данная ракета находится на вооружении индийских вооруженных сил.
«БраМос» это самая быстрая маловысотная ракета в мире. ...Высокая скорость ракеты «БраМос», характеристики малозаметности, а также способность лететь на предельно малых высотах позволяют ей уходить от систем ПРО противника. Если предположить, что РЛС у обороняющегося находится на высоте 20 метров, она засечет эту ракету на расстоянии 27 километров. В этом случае у противника останется всего 28 секунд на ее сопровождение...
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Израильская авиация вообще срала на все писькандеро-панцирные с-300-400 и -1000500. Бомбит караваны, склады и базы Хезболы и ассадитов в Сирии когда хочет и где хочет по необходимости.
Потому, Серёжа, реально послушай лучше совета Грышка Распутный 2, чтоб окончательно на позориться.
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https://www.unian.net/world/1559017-poshli-v-raznos-rossiya-prigrozila-sbivat-lyubyie-neopoznannyie-obyektyi-nad-siriey.html
И вот ещё. http://gottstat.com/cl/rossiya-ugrozhaet-sbivat-amerikanskie-rakety-v-sir-7237.html
ПыСы. Прочитай и воспользуйся предложением Грышка Распутный 2. Ну или если тебе приятно, когда тебя мордой в говно, то оставайся и продолжай.
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Видел я тупых россосиянских тролей, но ты даже из их рядов тупизной выделяешься.
Представитель министерства обороны РФ заявил, что удары американских ракет по подконтрольным Дамаску территориям Москва будет рассматривать как прямую угрозу российским военнослужащим.Министерство обороны РФ предупредило США, что в случае ударов американских ракет по территориям, контролируемым сирийским правительством, Россия задействует свои комплексы ПВО.Любые удары по контролируемой Дамаском территории создадут угрозу военнослужащим вооруженных сил РФ, заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 6 октября. Он рекомендовал вооруженным силам Соединенных Штатов "тщательно просчитать возможные последствия реализации подобных планов". "Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО вряд ли будет время на выяснение "по прямой линии" точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью", - цитирует Конашенкова агентство "Интерфакс".
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Впрочем я думаю, даже если бы засекли - сбивать бы не стали. В Сирии ни США ни Рашка никого не сбивают.
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Как считаешь, авиабаза ВВС ассада подпадает под данную категорию?
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И гранта может рвануть сама по себе, и обезъяна абсолютно непредсказуема и неадекватна.
Но кацапы, практически 100%, будут считать эту фразу признанием своего вЯличия...
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