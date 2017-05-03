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Все про:Россия (70293) США (12481) угрозы (548) ФБР (106) Коми (4)

 Россия - крупнейшая угроза на Земле, исходя из ее намерений и возможностей, - глава ФБР США Коми

Сегодня Россия представляет огромную угрозу в мировом масштабе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми.

По его словам, Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".

Заявление Коми прозвучало на слушаниях в Сенате США, в ходе которых вновь рассматривался вопрос о влиянии РФ на президентские выборы 2016 года в США.

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нy ты и Комик... а нафига ж вы Трампа с хуйлом пропихували?..

Россия - крупнейшая угроза на Земле, исходя из ее намерений и возможностей, - глава ФБР США Коми - Цензор.НЕТ 3833
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а чАво эта рашистская матрёха косоглазая да пизд...глазая? рюзьге? ордынка?
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пока она отвликала тупых ватников всякими пропагандонскими лозунгами, в тихаря подала на и получила грин карту))
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все в истинные арийцы рашисты не пропхнутся
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На просторах интернета есть интересная карта размещения военных баз США и РФ. Или это карта размещения демократических институтов в мире?
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рассеянских баз по всему меньше бо рассеяни не могут иметь больше + что бы пострить базу в чюжей стране надо с той страной быть в хороших отношениях. У мордора друзья уровня северной кореии))
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Карл Маркс Фридриху Энгельсу еще до рождения чЛенина на РАБссии..
-знаешь Фридрих,ендинственный СаРай где могут осуществить наш бредовый идей о коммунизьме,это РАБссия.
-знаю Карл, потому и стараюсь в поте лица превратить на бумаге РАБссию в ГУЛАГ конченный.
Что в принципе и произошло 26 октября 1917 года...
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Так ведь карма... Все причастные к несправедливому пролитию крови, все они обречены. Даже если они Бесы, как хуйло, лошадь и иже с ними.
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Вот этому точно какие-то канцерогенные препараты подсыпают. Не жилец.
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Сурков. Странная внешность Владислава Суркова на фотографиях со встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи на многих произвела гораздо более сильное впечатление, чем сама встреча российского и германского лидеров. Украинская пресса рубит сплеча: «Сурков умирает», российские умудренные блогеры шутят про кокаин. Такое новое издание карикатурной кремленологии советских времен с разглядыванием членов политбюро на трибуне Мавзолея - кто где стоит, у кого что с лицом и так далее.

Суркову, конечно, стоит пожелать здоровья, а по поводу чего действительно стоит позлорадствовать - вот сидят люди на самом верху, с трудом карабкались, с еще большим трудом удерживались, чтобы не сорваться, а сорвавшись, карабкались вновь. Старались, в общем. А все ради чего? Чтобы мы гадали, глядя на них, рак это или наркотики. То есть буквально: изолированность от общества - это ведь одна из основ философии власти в России, это особый класс, особая жизнь, в которой, наверное, и законы физики действуют иначе, чем у нас. И при этом высшая российская номенклатура состоит пусть и из очень богатых, но при этом очевидно несчастных людей. И неважно, по какой именно причине они худеют - все равно их жизнь состоит из забот о собственности, записанной на кого-то другого, из странных семей, в которых тоже все не по-людски (представьте, каково жить женщине с клеймом «предполагаемая дочь Владимира Путина»? Это же унизительно!), странных ценностей, странных привычек. Мы не будем их жалеть, конечно, но относиться к ним именно как к несчастным людям, очевидно, стоит. (c)
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Респект и уважуха Дяде Сему , после ультиматума Хуйлу конгресс США откладывает закон о санкциях Раше , а директор ФБР и другие силовики объявляют Рашу главным врагом мира .Красавцы просто так ненавязчиво и доходчиво объяснять , что будет с Рашей и Хуйлом если они примут ультиматум или не примут.
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Какие еще "возможности"?
Кацапия это нищая бензоколонка.
У нее ввп 2%.
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с годовым бюджетом в 247 миллиардов долларов 2% мирового продукту не произведешь,от силы 1,5 % не более,и то вряд ли...
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Остальное они из гоффна слепят. Для внутреннего потребления.
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у нищающей бензоколонки ВВП в дол. США за три последние года уменьшился на 48 %, практически в два раза, с 2 триллионов с лишним до одного триллиона.
по величине ВВП паРаша свалилась с пятого на пятнадцатое место в мире. кроме того, не следует забывать, что в говняшке 90 % национального богатства принадлежит менее 1 % населения, пропасть и уровень неравенства беспрецендентный, выше, чем в Индии.
да, и до 2 % пмирового ВВП говняшка уже не дотягивает.) полтора, скорее всего.
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уже на 18 месте говорят сами кацаПсинские Ыканамисты
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это очень, очень хорошо. ) рассеянцы более лучше жить стали -это уже в прошлом.
надеюсь, собственные проблемы заставят кацапо-орду несколько протрезветь.
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27 марта 2017 DAILY MAIL
В России занимаются разработкой новой гиперзвуковой крылатой ракеты под названием «Циркон», сообщает Daily Mail. Она способна развивать скорость до 7,4 тыс. км/ч, что значительно превышает возможности противоракетной обороны британского флота и, по сути, делает авианосные ударные соединения Великобритании бесполезными, отмечает издание.
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а Жигули со скоростью 350 км/час не планируют?
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Серега , а где твоя защита супер пупер разведкорабля рашки , подло потопленного империалистическими овцами ?
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Практически готова , сняли сарай на околице Калуги и назначили директора единороса .
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кацаПсины начали с нуля,сначала подковали Блоху в кузнечной мастерской,теперя будут Перестройку-2 сочинять военно-промышленнага комплексу...
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что-то Серёжа сегодня скучный - обычно поговорить любит..\а тут ни му-му...\
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National Interest 15.03.2015 Пять самых грозных противокорабельных ракет Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)
...Противокорабельная ракета «БраМос» получила свое название от рек Брахмапутра и Москва. Это разработка совместного российско-индийского предприятия. «БраМос» ... В настоящее время данная ракета находится на вооружении индийских вооруженных сил.
«БраМос» это самая быстрая маловысотная ракета в мире. ...Высокая скорость ракеты «БраМос», характеристики малозаметности, а также способность лететь на предельно малых высотах позволяют ей уходить от систем ПРО противника. Если предположить, что РЛС у обороняющегося находится на высоте 20 метров, она засечет эту ракету на расстоянии 27 километров. В этом случае у противника останется всего 28 секунд на ее сопровождение...
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Не пробовал писать сценарии мультфильмов ?
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Я вообще сейчас ничего не пишу. Цитирую авторитетное американское издание.
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Самому не смешно ? После позоров ПВО в Сирии и Лимана в море ?
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Про позор не слышал, а корабли иногда врезаются друг в дружку. Таких случаев полно во всех крупных флотах мира.
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Ну дай инфу , когда в разведкорабль вошел скотовоз ?
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Скотовоз для Вас что-то позорное?
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Для меня нет , для разведкорабля быть потопленным скотовозом как то не очень прилично , хотя после награждения орденом на спину за просранный самолет может капитана Лимана сделают героем россии .
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В мире полно случаев когда в подлодку врезается торговое судно или наоборот она случайно топит рыбацкий сейнер. Если хотите могу поискать. Совсем недавно в районе Гибралтара испанцы врезались о британцев, к счастью никто не потонул.
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А *булава* уже на вооружении или всё так же, подводная / подземная ракета ?
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В Википедии писали . что Су25 летает на высоте 10 000 метров.Это для того , что бы доказать, что Украина сбила МН17 рейс.для меня википедия- это гру/фсб филиал- там все московские фашисты деньги получают


Россия - крупнейшая угроза на Земле, исходя из ее намерений и возможностей, - глава ФБР США Коми - Цензор.НЕТ 5470

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Читайте английскую Википедию.
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Так там написано, что КВО 350 м. Вот только ума не приложу, как они смогли подсчитать, если только половина запусков оказались успешными.
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Первые запуски провальные, как и при испытаниях любых новых ракет. Но потом раскочегарились. С 2010 года 14 запусков из которых 11 успешных.
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на стекломое летать будет или на боярышнике?
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Новая кацапская фишка, вот сейчас про С-400 заткнулись, а помнишь, как лет десяток назад все жидко какали от одного упоминания про них, как они сбивают все и везде.
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Ну и что? Хуловская база пострадала от "томогавков"?
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Судя по тому что трупы ихтамнетов кацапы растянули на три недели то да .
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Судя по тому, судя по сему... Детский сад.
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А по хуйловской базе пока никто и не стрелял. А по которой стреляли - та выгорела нахрен.

Израильская авиация вообще срала на все писькандеро-панцирные с-300-400 и -1000500. Бомбит караваны, склады и базы Хезболы и ассадитов в Сирии когда хочет и где хочет по необходимости.

Потому, Серёжа, реально послушай лучше совета Грышка Распутный 2, чтоб окончательно на позориться.
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Может Вы не в курсе, но Сирию уже несколько лет постоянно бомбят американцы, кацапы, французы, британцы, евреи, турки. И никто друг дружку не сбивает. Все занимаются своими делами и стараются не мешать другим.
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Может Вы не в курсе, но россосияне на победно заявляли, что они закрыли небо над Сирией своими уберневъ...бенными С-100500-ми и теперь ассадушке родному никто не навредит. А потом "БАЦ!"... и прилетели Томагавки.
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Мне вообще фиолетово, что там заявляли журналисты "Звезды" или где вы там черпаете информацию. Найдёте заявление минобороны Рашки, что они будут сбивать американцев над Сирией - снимаю шляпу, значит я проспал этот исторический момент.
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На, Серёжа , читай. Надеюсь некто Конашенков из МО Россосии тебе достаточный представитель этой структуры.
https://www.unian.net/world/1559017-poshli-v-raznos-rossiya-prigrozila-sbivat-lyubyie-neopoznannyie-obyektyi-nad-siriey.html

И вот ещё. http://gottstat.com/cl/rossiya-ugrozhaet-sbivat-amerikanskie-rakety-v-sir-7237.html

ПыСы. Прочитай и воспользуйся предложением Грышка Распутный 2. Ну или если тебе приятно, когда тебя мордой в говно, то оставайся и продолжай.
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Почитал Ваши ссылки. Не нашёл никаких обязательств защищать войска Асада. Просить Вас покинуть форум не буду, Вы мне не мешаете.
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Серёжа, ты совсем дурак? Прочитанное осознавать не способен?
Видел я тупых россосиянских тролей, но ты даже из их рядов тупизной выделяешься.
Представитель министерства обороны РФ заявил, что удары американских ракет по подконтрольным Дамаску территориям Москва будет рассматривать как прямую угрозу российским военнослужащим.Министерство обороны РФ предупредило США, что в случае ударов американских ракет по территориям, контролируемым сирийским правительством, Россия задействует свои комплексы ПВО.Любые удары по контролируемой Дамаском территории создадут угрозу военнослужащим вооруженных сил РФ, заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 6 октября. Он рекомендовал вооруженным силам Соединенных Штатов "тщательно просчитать возможные последствия реализации подобных планов". "Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО вряд ли будет время на выяснение "по прямой линии" точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью", - цитирует Конашенкова агентство "Интерфакс".
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Вы жирным выделили личное мнение неизвестного журналиста, на которое мне плевать. Конашенков такого не говорил.
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Серёжа, чего притих? Вот тут https://ria.ru/syria/20161006/1478651078.html видео угроз от представителя МО Россосии можешь даже глянуть.
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Сбитие ракет не является сбитием американцев и не несет за собой абсолютно никаких последствий - это не самолеты. А вопрос в голове не возникал: Против кого в Сирии нацелены средства ПВО и ПРО, если у ИГИЛа самолетов нет (про ракеты уже молчу).
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Что никаких последствий не влечёт это кто Вам сказал? Не влекло бы - стороны давно бы расхреначили все беспилотники друг у дружки.
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С С-400 всё так. Они жидко обделались в Сирии. Но мы же не зверюги какие... Всё понимаем. Если бы не естественая кривизна Земли, то порвали бы те Томагавки.
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Вы отрицаете кривизну Земли?
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Я отрицаю вЯличие россосийских систем ПВО, которым оная кривизна мешает выполнять свои функции. О которых перед тем лаптеносные победно визжали по всем своим ресурсам. А когда обделались, то вспомнили о кривизне Земли.
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Я почти не читаю кацапские СМИ и не в курсе что там вспомнили журналисты. Если они говорят о том, что на ровной поверхности радар, установленный на высоте 20 метров не может засечь "томогавк" на дальности более 30 км из-за шарообразности планеты, то они правы. Это относится к любому радару любой страны.
Впрочем я думаю, даже если бы засекли - сбивать бы не стали. В Сирии ни США ни Рашка никого не сбивают.
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А то ты, дебил козлорылый, не знаешь? Спроси об этом у израильтян, которые бомбят сирийцев как хотят, когда хотят и где хотят.
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Ну бомбят и бомбят. Считаете Хуйло должен им мешать? С чего бы это?
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С того, что представители хуйлового МО кукарекали о том, что будут сбивать всех и вся, кто будет угрожать территориям и объектам подконтрольным силам Ассада. Выше тебе ссылочки кинул.

Как считаешь, авиабаза ВВС ассада подпадает под данную категорию?
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Ну что вы, что вы...право не стоит.... засмущались россияне....
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вообще то т.н. роисия это не угроза а просто неприятность для всего мира. кому может какое то нелегитимное образование угрожать кроме своих же рабов.
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Трампу не дают подружиться с Хуйлом. Респект Джеймсу Коми.
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Какие там возможности.... ? Одни рабокацапские понты! Не ссать придет к власти патриот и команда патриотов мы ту срашку запхнем за пояс !!! Сами без Америки и Европы ссыкливой!!!
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Приблизительно так же, как обезъяна со старой ржавой гранатой.

И гранта может рвануть сама по себе, и обезъяна абсолютно непредсказуема и неадекватна.
Но кацапы, практически 100%, будут считать эту фразу признанием своего вЯличия...
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Все правильно, подлючий неадекват с ядерной дубиной на сегодняшний день главная угроза миру.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия - крупнейшая угроза на Земле, исходя из ее намерений и возможностей, - глава ФБР США Коми
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