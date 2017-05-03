 Позиция России касательно Украины сегодня не слишком конструктивна, - госсекретарь США Тиллерсон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время обращения ко сотрудникам Государственного департамента.
Он отметил, что сейчас часть двустороннего взаимодействия с РФ касается ситуации в Сирии. "Но у нас есть другие вопросы с Россией - и, как все вы знаете, в Европе, и ситуация в Украине", - сказал чиновник.
Госсекретарь напомнил, что во время своего визита в Москву в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным охарактеризовал отношения между США и РФ как находящиеся на самом низком уровне со времен окончания "холодной войны". "Он (Путин. - ред.) не мог с этим не согласиться", - подчеркнул Тиллерсон.
По его мнению, отношения между США и РФ дальше ухудшаются. "И мои замечания к нему были о том, что мы не можем иметь как две передовые ядерные державы мира подобные отношения. Мы должны изменить это", - подчеркнул Тиллерсон.
По его словам, обе страны должны предпринять ряд шагов, чтобы в первую очередь стабилизировать отношения. "И исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Шеннон направляет усилия рабочей группы, чтобы выяснить, сможем ли мы взяться за решение некоторых вопросов, которые вызывают раздражение в отношениях", - добавил Тиллерсон. Вместе с тем он признал, что эти раздражители делают тяжелым даже разговор с соблюдением "вежливого тона". "Поэтому мы тяжело работаем для этого, и мы надеемся начать решать некоторые из этих вопросов", - добавил госсекретарь.
Тиллерсон подчеркнул, что после вчерашнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным он вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым продолжат работать над тем, чтобы определить, смогут ли две страны углубить взаимодействие с учетом ситуации в Сирии. В частности, это касается того, удастся ли обеим странам достичь длительного режима прекращения огня в этой стране для начала мирного процесса. "Я не хочу сказать, что у нас есть хорошее начало для этого, потому что находимся на очень ранних этапах. Я не знаю, к чему мы придем", - сказал Тиллерсон.
Он добавил, что впереди еще много работы в отношениях с Россией. В частности, по мнению госсекретаря, США и РФ могут начать с сотрудничества над некоторыми небольшими вопросами, а затем посмотреть, смогут ли страны вместе работать над более значительными вопросами.
"Если мы сможем найти пространство и вдруг поймем, что мы сможем начать с восстановления некоторой степени доверия, потому что сегодня между нами почти нет доверия... Если мы сможем восстановить определенный уровень доверия, у нас есть длинный перечень вопросов для сотрудничества - от договоров о вооружениях, которые мы имеем относительно наших соглашений по ядерным вооружениям... Очевидно, перехода в отношении Украины и Крыма и других регионов, в отношении которых Россия не особенно конструктивна сегодня. Именно поэтому мы надеемся, что сможем начать выстраивать путь, где мы научимся сотрудничать друг с другом. Я не знаю, сможем мы это или нет. Мы намерены это выяснить", - подытожил Тиллерсон.
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поступили?
- Брал участие в штурме
макета немецкого Рейстага, доктор!
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https://beztabu.net/press-sekretar-yanukovicha-zayavil-chto-eks-prezidenta-bolshe-ne-ishchet-interpol_n18581
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Слишком дипломатично сказано и не описывает всех реалий.
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