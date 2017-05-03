 Боевики "приговорили" религиоведа Козловского к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, - сын ученого Александр

Об этом сообщил сын ученого Александр Козловский на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Военный трибунал "ДНР" вынес обвинительный приговор по делу Игоря Козловского: 2 года и 8 месяцев лишения свободы. Ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, находящийся у него на попечении, не стали смягчающими обстоятельствами для суда.
Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Игорь Козловский - особо неблагонадежный гражданин, так как имел контакты с рядом запрещенных в "ДНР" организаций, в частности, членами партии "Свобода" в 2014 году", - написал Александр.
"Остается надеться только на широкую общественную поддержку и эффективные действия украинской власти и международных организаций", - добавил сын ученого.
Напомним, в конце января 2016 года в Донецке террористы схватили ученого-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Боевики ворвались к Козловскому, изъяли у него технику и документы на квартиру, а также похитили коллекцию антиквариата. Самого ученого увезли без объяснения причин.
Игорь Козловский - автор более 50 научных книг, более 200 статей в словарях, энциклопедиях, периодических изданиях. Более 25 лет проработал в Донецкой областной государственной администрации в должности главного специалиста по делам религии, преподавал в вузах Донецка. За свою миротворческую деятельность награжден медалью Австрийского общества Альберта Швейцера.
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