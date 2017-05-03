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 Боевики "приговорили" религиоведа Козловского к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, - сын ученого Александр

Так называемый военный трибунал "ДНР" "приговорил" удерживаемого в СИЗО "ДНР" украинского ученого Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщил сын ученого Александр Козловский на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Военный трибунал "ДНР" вынес обвинительный приговор по делу Игоря Козловского: 2 года и 8 месяцев лишения свободы. Ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, находящийся у него на попечении, не стали смягчающими обстоятельствами для суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для освобождения ученого Козловского надо подключить международные организации, - Тандит

Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Игорь Козловский - особо неблагонадежный гражданин, так как имел контакты с рядом запрещенных в "ДНР" организаций, в частности, членами партии "Свобода" в 2014 году", - написал Александр.

"Остается надеться только на широкую общественную поддержку и эффективные действия украинской власти и международных организаций", - добавил сын ученого.

Также читайте: Ученый-религиовед Игорь Козловский будет внесен в списки тех людей, которых нужно вернуть домой, - Грицак

Напомним, в конце января 2016 года в Донецке террористы схватили ученого-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Боевики ворвались к Козловскому, изъяли у него технику и документы на квартиру, а также похитили коллекцию антиквариата. Самого ученого увезли без объяснения причин.

Игорь Козловский - автор более 50 научных книг, более 200 статей в словарях, энциклопедиях, периодических изданиях. Более 25 лет проработал в Донецкой областной государственной администрации в должности главного специалиста по делам религии, преподавал в вузах Донецка. За свою миротворческую деятельность награжден медалью Австрийского общества Альберта Швейцера.

Смотрите также: Сыновья ученого Козловского просят боевиков освободить его. ФОТО
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Типова поведінка бидла, яке нападає на інтелігенцію. А чому? Та тому що вони ненавидять всіх, хто розумніший за них.
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Россияне признали, что Донбасс принесет им только гигантские проблемы. Надо возвращать скорее, пока не началось https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/01_a_10650665.shtml#page3 …Боевики "приговорили" религиоведа Козловского к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, - сын ученого Александр - Цензор.НЕТ 9078
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Жалко учёного. Никто из академии наук не приютил в нашем тылу, что до 16 года на оккупированной территории с таким добром оставался?
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Ну некоторые просто не хотят уезжать, в возрасте , привязанность к месту, думают что уж как то доживут. Вот итог
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А что они будут с документами на его квартиру делать ? Продавать? Ребята в электронной базе Украины все регистрации есть. Поидете вы все нахер с этих квартир. Но конечно зная принцип кацапов, уходя они разрушат весь город. Как это бывало во время воины
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А Меркель как раз разговаривала об нарушениях прав человека в россии и ордло с путиньім. Ее никто не просил говорить за Укрину, да еще там назвали Меркель плохой актрисой.
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Для маладых рыцпублеках образованные люди - это их смерть. Вот они их и уничтожают.
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