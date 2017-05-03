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Все про:взятка (3853) горсовет (347) предприниматели (1078) реклама (747) Хмельницкий (305) админуслуги (9)

 Специалист Центра админуслуг в Хмельницком за 13 тыс. грн пообещал предпринимателю "выбить" разрешение на рекламу, - полиция

Специалиста одного из отделов Центра предоставления административных услуг Хмельницкого городского совета задержали во время получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, злоумышленник требовал и получил от предпринимателя 13 тысяч гривен. За указанную сумму он пообещал посодействовать в принятии структурным подразделением горсовета решения о выдаче разрешения на размещение объекта рекламы.

Открыто уголовное производство по ст. 369-2 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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как неожиданно
у нас оказывается коррупция есть
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не только коррупция, есть и очень много граждан которые не против попользоваться услугами коррупционеров ибо так выгоднее чем поступать по закону, одним словом есть спрос будет и предложение
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А сколько стоит получить такое разрешение по закону? Я не скабрезничаю. Я не в теме, просто любопытно проанализировать.
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Труд "специалиста" должен быть оплачен должным образом.
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Єдині вільні від хабарництва острівці - Верховна рада, Кабінет міністрів, адміністрація гаранта, ну і звісно - сам Петро з численими кумами..
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Когда нам расскажут о е- декларациях власти? А то как оголтелые ловят мелкую ребешку с момента начала е - декларирования, а большая ры ба продолжает гнить с головы попутно жирея.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпециалист Центра админуслуг в Хмельницком за 13 тыс. грн пообещал предпринимателю "выбить" разрешение на рекламу, - полиция
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