 Специалист Центра админуслуг в Хмельницком за 13 тыс. грн пообещал предпринимателю "выбить" разрешение на рекламу, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, злоумышленник требовал и получил от предпринимателя 13 тысяч гривен. За указанную сумму он пообещал посодействовать в принятии структурным подразделением горсовета решения о выдаче разрешения на размещение объекта рекламы.
Открыто уголовное производство по ст. 369-2 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
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у нас оказывается коррупция есть
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