 С 1 мая автоматический перерасчет пенсий проведен для 8,2 млн человек, - Кабмин

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"В Украине с 1 мая в связи с изменением прожиточного минимума до 1312 грн осуществлен перерасчет пенсий. Пересчет проведен в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины. Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн пенсионеров", - говорится в сообщении.
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https://www.048.ua/news/1641419
2 мая на Куликовом поле внимание людей привлекли две странные женщины.
Они закрывали лица марлевыми повязками, но также веревками у них были повязаны солнечные очки и странные конструкции на носу. Металлические пластины закрывали ноздри этих женщин.
Чудачки громко спорили о политике, а также заявляли, что власти "обезвоживают организм". Как говорится, нарочно не придумаешь.
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Там точно туберкулез мозга, вернее моска.
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7 авто и миллионы на счетах и наличкой: что задекларировал отец Гройсмана https://elise.com.ua/2017/05/02/7-avto-i-milliony-na-schetah-i-nalichkoj-chto-zadeklariroval-otets-grojsmana/ …
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Германия: €3527
Япония: $3200
Норвегия: €4300
Италия: €1500
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