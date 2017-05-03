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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10205) пенсионеры (585) Пенсионный фонд (287) пенсия (1590) прожиточный минимум (133) перерасчет (7)

 С 1 мая автоматический перерасчет пенсий проведен для 8,2 млн человек, - Кабмин

В результате повышения прожиточного минимума пенсии пересчитаны 8,2 млн граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В Украине с 1 мая в связи с изменением прожиточного минимума до 1312 грн осуществлен перерасчет пенсий. Пересчет проведен в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины. Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн пенсионеров", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин в октябре добавит к пенсиям от 200 до 1000 гривен, - Гройсман
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Напевно на пенсію живеш, раз вправі вирішувати. Пиши заяву, та бігом відмовляйся.
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А когда будет действительно ощутимый перерасчет пенсий -осовременивание пенсий,то есть пересчет по современным доходам населения,а не по тем что были 10 лет назад- это ж позор 10 лет не пересчитывать пенсии и нарушать все законы? Последний раз его проводила клятая переклятая многими политиками -уродами премьер Юлия Тимошенко.Она существенно подняла пенсии на 500 грн и выше -по тем временам это приличная была сумма когда гривна к доллару была 1 к 8. А сейчас правительство просто геноцидит народ.
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Металлургам и шахтёрам тогда переклятая Юля подняла на 1500-2000 грн пенсии,а зарплаты ещё больше.
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Такие слёзы по соотношению к евроценам на лекарства, коммуналку и прочие товары первой необходимости. Крохи с барского стола.
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Ты удивишься: какие странные женщины посетили Куликово поле 2 мая (ФОТО, ВИДЕО)
https://www.048.ua/news/1641419 С 1 мая автоматический перерасчет пенсий проведен для 8,2 млн человек, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4770 С 1 мая автоматический перерасчет пенсий проведен для 8,2 млн человек, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3371



2 мая на Куликовом поле внимание людей привлекли две странные женщины.
Они закрывали лица марлевыми повязками, но также веревками у них были повязаны солнечные очки и странные конструкции на носу. Металлические пластины закрывали ноздри этих женщин.
Чудачки громко спорили о политике, а также заявляли, что власти "обезвоживают организм". Как говорится, нарочно не придумаешь.
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"А вдруг" здесь излишне.
Там точно туберкулез мозга, вернее моска.
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А может там мозга нет? ТОЛЬКО ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА нужна.
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повышение пенсий и зарплат уйдет на оплату коммуналки, а кучерявые будут говорить, что хорошо живем
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пока кучерявые скрипачи при власти- геноцид украинскому народу обеспечен
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Нам (пенсионерам), добавка всегда в радость, да и внучки больше конфет получат.
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То есть весь трудовой ваш стаж превратился в добавку ? Плохо.
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А во что должен превратиться трудовой стаж?
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Трудовой стаж до пенсии должен превратиться в нормальную пенсию . А добавка в 10 евро просто смешна. Сами ведь понимаете, но признаться не хотите.
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Вот будешь пенсионером, тогда и поймешь, как приятно, когда пенсию увеличивают.
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Вот безвиз получу и добавку к пенсии и уеду отселя нахрен!
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Чтоб они так себе добавляли... это просто издевательство над простыми пенсионерами...
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Средние зарплаты в странах проигравших вторую мировую войну
Германия: €3527
Япония: $3200
Норвегия: €4300
Италия: €1500
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Это часть политики такая,задавить население и они кого хочешь выберут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 мая автоматический перерасчет пенсий проведен для 8,2 млн человек, - Кабмин
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