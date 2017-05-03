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Все про:виза (995) импорт (402) продукты (1425) Путин (23707) Россия (70292) Турция (1949) ограничение (21)

 Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин

Россия сняла ограничения на ввоз продуктов из Турции, кроме томатов. Также пока действует визовый режим для граждан Турции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями. Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям", - сказал он.

По его словам, отдельные ограничения, например, по поставкам турецких томатов на российский рынок, пока останутся по объективным причинам и будут сняты со временем.

По словам российского лидера, после запрета на поставки томатов и другой сельхозпродукции из Турции в РФ отечественные аграрии взяли кредиты для развития своего производства в данной сфере, которые они должны окупить. "Это определенный цикл, связанный со временем, с реализацией продукции", - сказал Путин.

Он при этом признал, что турецкие помидоры дешевле российских. "Мы заинтересованы в том, чтобы наш потребитель получал более дешевый продукт", - добавил президент РФ. "Но мы также заинтересованы в том, чтобы сельхозсектор России развивался, а те, кто взяли кредиты под гарантии правительства, не оказались у разбитого корыта", - пояснил Путин.

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Президент также отметил, что РФ готова смягчить визовый режим для отдельных категорий граждан Турции. "Мы понимаем, что есть категория граждан Турции, которые постоянно бывают по делам службы в России, и для них мы готовы ввести особый, гораздо более либеральный режим, чем для всех остальных граждан, посещающих нашу страну", - продолжил Путин.

"Мы к такому решению готовы", - заключил президент РФ, подчеркнув, что ситуация с визовым режимом "может выглядеть гораздо мягче, чем она сейчас имеет место быть".

Напомним, Россия ввела ограничения на поставки продуктов из Турции после того, как Турция в ноябре 2015 года сбила военный самолет РФ, летевший в Сирию через территорию Турции.
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Гибель российского корабля-разведчика: офицеры «Лимана» были пьяны

Стали известны новые подробности гибели у берегов Турции российского среднего разведывательного корабля «Лиман», потопленного 27 апреля скотовозом Youzarsif H, который следовал из Румынии под флагом Того.
Как сообщают наши источники в оккупированном Севастополе, в момент происшествия офицерский состав «Лимана», включая командира корабля, был… вдрызг пьян. Алкогольные напитки вместе со всеми употреблял даже вахтенный офицер, и на главном командном пункте идущего в «молоке» тумана корабля находились только неопытные матросы.Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин - Цензор.НЕТ 3951

Здесь и ниже - фото http://hr.n1info.com

Приближение грузового судна заметил на экране РЛС молодой радиометрист, но произошло это слишком поздно: плавучая овчарня была уже близко. Тем не менее, он попытался проинформировать командование, однако то было в невменяемом состоянии и никак не отреагировало. Рулевой тоже ничего сделать не успел. В результате скотовоз въехал «Лиману» в борт. Вода хлынула в машинное отделение, и корабль начал тонуть. Российские моряки перебрались по сходне на борт Youzarsif H, после чего СРК ушел на дно.
Сейчас россияне снимают с него какое-то оборудование. На месте, где затонул «Лиман», находится опытовое судно «Селигер» и спасательный буксир СБ-739. В дальнейшем корабль будет подорван на дне.
Расследованием обстоятельств произошедшего занимается специальная комиссия министерства обороны РФ и ФСБ. Командира «Лимана» будут судить и, скорее всего, посадят. Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин - Цензор.НЕТ 5186
Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин - Цензор.НЕТ 224

Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин - Цензор.НЕТ 1874


Командир "Лимана" капитан третьего ранга Кирилл Беляев и турецкий морской пограничник
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Это традиция.
Еще во времена СССР морским разведчикам говорили - вам на флаге корабля надо нарисовать две перекрещенные рюмки! ( тогда затопили 10 тн, продовольствия)
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да не ... обгадились с импортозамещением
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Месть за ваталётчика помидорам продолжается?
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кацапы помидоры научились выращивать! )))) по-быстрому!
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Скорее кацапам по-быстрому внушили, что помидоры - это отрава. Особенно турецкие.
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внушат)) они кредит на это взяли)) хуйло сказало, так и будет!
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кацапия - страна вечнозеленных помидоров. Впрочем, сами кацапы тоже недоделанные.
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ІнфоВійська України‏ @i_army_org 3 ч.3 часа назад

Ось звідки «ноги ростуть»: 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок та в Москві проросійські активісти роздавали однакову символі

Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин - Цензор.НЕТ 703
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Еще и специально на английском на шарике написано. Видимо фотки пошли по подконтрольным кацапа СМИ на Западе
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Снимите ещё "ограничение" с Крыма,пусть больше тёлок с раиськи едут туда отдыхать.Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин - Цензор.НЕТ 3720
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Этавсёниправда! Этафаташоп! Вывсёврёти! Госдеп! госдеп...госде...гос...
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а у нас за 3 года войны и тысяч убитых украинцев визовый режим разве с россией есть ?
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нельзя вводить его с торговыми партнерами шыкалдного глаза. А то сема гришин!
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Кто же пустит в СТРАНУ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОР красных конкурентов?
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Кароче санкции кацапским производителям помидоров пошли на пользу! Сильно!
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24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.

Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
хуйлостан - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
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Клоуны

Вита Савицкая

Я всегда боялась клоунов с их потерянными лицами,
С их заученными жестами и тоскливыми ресницами,
С их ботинками гремучими и карманами голодными,
С их словами невезучими, неживыми, несвободными,
Улыбаться без желания и смеяться без хотения,
Я всегда боялась клоунов... и жалела... за терпение...

Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин - Цензор.НЕТ 420
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин
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