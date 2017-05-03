 Россия сняла ограничения для Турции, кроме поставок томатов и визового режима, - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями. Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям", - сказал он.
По его словам, отдельные ограничения, например, по поставкам турецких томатов на российский рынок, пока останутся по объективным причинам и будут сняты со временем.
По словам российского лидера, после запрета на поставки томатов и другой сельхозпродукции из Турции в РФ отечественные аграрии взяли кредиты для развития своего производства в данной сфере, которые они должны окупить. "Это определенный цикл, связанный со временем, с реализацией продукции", - сказал Путин.
Он при этом признал, что турецкие помидоры дешевле российских. "Мы заинтересованы в том, чтобы наш потребитель получал более дешевый продукт", - добавил президент РФ. "Но мы также заинтересованы в том, чтобы сельхозсектор России развивался, а те, кто взяли кредиты под гарантии правительства, не оказались у разбитого корыта", - пояснил Путин.
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Президент также отметил, что РФ готова смягчить визовый режим для отдельных категорий граждан Турции. "Мы понимаем, что есть категория граждан Турции, которые постоянно бывают по делам службы в России, и для них мы готовы ввести особый, гораздо более либеральный режим, чем для всех остальных граждан, посещающих нашу страну", - продолжил Путин.
"Мы к такому решению готовы", - заключил президент РФ, подчеркнув, что ситуация с визовым режимом "может выглядеть гораздо мягче, чем она сейчас имеет место быть".
Напомним, Россия ввела ограничения на поставки продуктов из Турции после того, как Турция в ноябре 2015 года сбила военный самолет РФ, летевший в Сирию через территорию Турции.
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Стали известны новые подробности гибели у берегов Турции российского среднего разведывательного корабля «Лиман», потопленного 27 апреля скотовозом Youzarsif H, который следовал из Румынии под флагом Того.
Как сообщают наши источники в оккупированном Севастополе, в момент происшествия офицерский состав «Лимана», включая командира корабля, был… вдрызг пьян. Алкогольные напитки вместе со всеми употреблял даже вахтенный офицер, и на главном командном пункте идущего в «молоке» тумана корабля находились только неопытные матросы.
Здесь и ниже - фото http://hr.n1info.com
Приближение грузового судна заметил на экране РЛС молодой радиометрист, но произошло это слишком поздно: плавучая овчарня была уже близко. Тем не менее, он попытался проинформировать командование, однако то было в невменяемом состоянии и никак не отреагировало. Рулевой тоже ничего сделать не успел. В результате скотовоз въехал «Лиману» в борт. Вода хлынула в машинное отделение, и корабль начал тонуть. Российские моряки перебрались по сходне на борт Youzarsif H, после чего СРК ушел на дно.
Сейчас россияне снимают с него какое-то оборудование. На месте, где затонул «Лиман», находится опытовое судно «Селигер» и спасательный буксир СБ-739. В дальнейшем корабль будет подорван на дне.
Расследованием обстоятельств произошедшего занимается специальная комиссия министерства обороны РФ и ФСБ. Командира «Лимана» будут судить и, скорее всего, посадят.
Командир "Лимана" капитан третьего ранга Кирилл Беляев и турецкий морской пограничник
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Еще во времена СССР морским разведчикам говорили - вам на флаге корабля надо нарисовать две перекрещенные рюмки! ( тогда затопили 10 тн, продовольствия)
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Ось звідки «ноги ростуть»: 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок та в Москві проросійські активісти роздавали однакову символі
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ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
хуйлостан - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
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Вита Савицкая
Я всегда боялась клоунов с их потерянными лицами,
С их заученными жестами и тоскливыми ресницами,
С их ботинками гремучими и карманами голодными,
С их словами невезучими, неживыми, несвободными,
Улыбаться без желания и смеяться без хотения,
Я всегда боялась клоунов... и жалела... за терпение...
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