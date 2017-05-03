 ОБСЕ зафиксировала 332 взрыва на Донбассе 2 мая

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Отмечается, что работа наблюдателей по-прежнему остается ограниченной, после инцидента с подрывом автомобиля патруля миссии на мине 23 апреля.
В Донецкой области СММ зафиксировала больше нарушений прекращения огня, в том числе около 320 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (220 взрывов). 12 взрывов зафиксированы в Луганской области.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
Миссия также зафиксировала тяжелое вооружение (гаубицы, танки, РСЗО) в нарушение линии отвода в Луганске.
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Когда же будут позитивные новости? Каждый день такая шняга! Хочу новости типа таких - сегодня ВСУ нанесла 100 сокрушительных ударов по сепарам! Блокпост сепаров уничтожен! Укрепрайон сепаров подвергся массированному артиллерийскому огню со стороны ВСУ, уничтожено три десятка ЛС противника... Ну, вы поняли!
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Спасибо админам что в очередной раз порезали мой пост... Это т72 уничтоженый позавчера в Хаме.
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