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 Политика Украины
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Все про:Интер (504) кино (1109) кинопрокат (47) Россия (70292) Госкино (62)

 Госкино не разрешило "Интеру" показывать российский сериал "Танкист"

Госкино отказало в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования российского телесериала "Танкист".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкино.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино рассмотрело ходатайство телеканала "Интер" по оформлению государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Танкист" (реж. Ефремов А., Беларусь, 2017).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкино запретило демонстрацию и распространение фильма про Бузину

Статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии" регламентировано запрет трансляции фильмов, созданных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые произведены и/или впервые обнародованы после 1 января 2014 года.

Согласно информации, обнародованной на сайте http://mkrf.ru/registr/, страной-производителем телесериала "Танкист" является Россия, год производства - 2016. Учитывая вышеизложенное, Госкино приняло решение отказать данному телесериалу в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования", - говорится в сообщении.

Также читайте: В прошлом году в Украине запретили 186 фильмов и сериалов
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А только что "Интер" дал анонс этого "Танкиста"...
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Кацапы скоро сами начнут стеснятся показывать в Украине свои дедовоевальские победобесия. Вся эта свистопляска чисто для внутренней крепостной ваты.
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А заборонить їм взагалі щонебуть показувати госкіно теж може, чи їнші державні срані органи які-небуть?
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Свои надо учиться снимать сериалы. Талантов у нас в Украине хватает. Вот их и нужно продвигать
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це коли б власники каналу були б українцями, тоді би знімали своє кіно. А так у них інше завдання - пропихати срузьгє мір, партію жопоблок і інших уродів і дибілів - тобто максимально шкодити Україні. Але усій владі, схоже на це НАСРАТИ...
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Это да, но это затратно. Да и попробуй тот же ЦвИнтер или Украина заставить купить и крутить украинский сериал да ещё если и на украинском языке.

В мире, кроме засРашки есть множество стран, которые снимают отличные фильмы и сериалы. Покупайте хотя бы пока что их и дублируйте, как делают любители с сайта Гуртом.
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А что разве вш сериал сваты плахой? мне нравится)
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Украинский сериал "Гвардия"-отличный фильм! рекомендую
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Госкино нужно запретить вообще эту помойку Цвинтер.
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Ё, а я уже думал поглазеть на БТ7 , "пазики" немецкие :/

Если серьезно, то закрыть-то вражий сериал закрыли, но как насчет заменой вражьего своим? Дайте живую альтернативу кацапскому унылому гумну!
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Можно легко смотреть сериал Вата ТВ Там я отдыхаю по полной)
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Тот неловкий момент, когда вата-продакшн еще не поняла, что кроме дебилов, все остальные с её теле-мыла просто стебутся.
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20 серий как этого бегемота из танка тащили? Это уже категория 18+
Госкино не разрешило "Интеру" показывать российский сериал "Танкист" - Цензор.НЕТ 2024
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Тянут потянут а вытянуть репу не могут Пришлось мышкой по коврику водить чтобы исправить)
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скоро девятомай-опять вытираны 75 летние из берлог повылазят.....
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Вчера слушал интер новости про трагедию 2 мая так создается впечатление что ОБЩЕСТВО УБОГИХ СОБРАЛОСЬ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ ПСАЛМЫ ПЕТЬ А ИХ СОЖГЛИ!
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А чё им? они дни и ночи у мартынвских печей не смыкают задолбанных очей)
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Кстати, ТРК Украина меняется последнее время. Сериалы росийские озвучены украинской, Винницкая заговорила на украинской мове.
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вам показалось
это больше похоже не на изменения, а на бездарную маскировку
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Есть великолепные западные производители сериалов! НВО, например. Нет, эти интеры тянут сюда эту совково-кацапскую шнягу! Мрази.
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Мне нравится Побег/Prison Break. Сейчас вышел пятый сезон , смотрю , правда , на английском. Убиваю сразу двух зайцев.
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Я в теме.) Перечислять не буду, вкусы разные. IMDB top рулит) Есть такие шедевры!
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а че напрягаться заставьте все кацап кино переводить на украинский (главное условие) и самое главное каждый пропагандон-кино должен звучать с разными наречиями закарпатским прикарпатским черкасским полтавским и тд и у кацапов деньги на ветер потому как все кацапское на украинском перестает быть лубянскими агитками что понимают и кремлевские сатанисты
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Менше взагалі дивіться телевізор і буде вам щастя. Зомбування населення йде як в РФ так і в Україні. Інтер взагал помийка кремлівська. Знову на 9 травня буде Кобзон цілий день кричати Єтат Дєнь Пабєди!!!
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кобзону мабуть заборонили співати "єтот день пабеди" тому що далі є така антиросійська фраза "...Порохом пропах". А це вже державна зрада та гулаг у раше за таки висловлювання в підтримку української хунти....
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Фух,нарештi!
-Ви про що куме?
-Та в Детском парке,по решению Горсовета,праздник в честь 9 мая скiнчiвся!
-Ну,а чому нарештi?
-Бо замахався слухати,про героев Советского Союза под военные марши, времён ВОВ.Зачитали усiх,хто под кремлёвской стенкой похоронен,про полёт Гагарина в космос,и шо если б не деды и СССР,то нас бы не було :D
-
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Що не зрозумiв?То пояснюю!В детском парке,поставили сцену и то,шо подпадает под Закон о декомунизации,льют в неокрепшие умы детишкам,по решению Горсовета
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ну а чо криминального?ну запретили и запретили....глотайте пока
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Прикрити би той інтер за постійне намагання промити мізки українцям відвертою кацапщиною.
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ICTV не лучше!!!
громадяни України зараз небезпечно дивитись навіть наші канали- туфту ллють звідусюди.
ось приклад:
ICTV ПРОБИЛ ДНО.
дивимось до кінця.
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Видел отрывок какого-то сериал про "морских котиков", так там лишнехромосомные святее папы римского, а эстонцы - чуть лучше, чем лишнехромосомные в жизни...
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ну и правильно сделали ... кто хочет может посмотреть по интернету чем платить этим мерзким тварям
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Об украинских гражданах тепло заботятся их вожди. Психика неокрепшая, ай еще кацапов перестанут ненавидеть и задумаются, почему за три года страна скатилась в такое дерьмо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскино не разрешило "Интеру" показывать российский сериал "Танкист"
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