 Госкино не разрешило "Интеру" показывать российский сериал "Танкист"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкино.
"Государственное агентство Украины по вопросам кино рассмотрело ходатайство телеканала "Интер" по оформлению государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Танкист" (реж. Ефремов А., Беларусь, 2017).
Статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии" регламентировано запрет трансляции фильмов, созданных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые произведены и/или впервые обнародованы после 1 января 2014 года.
Согласно информации, обнародованной на сайте http://mkrf.ru/registr/, страной-производителем телесериала "Танкист" является Россия, год производства - 2016. Учитывая вышеизложенное, Госкино приняло решение отказать данному телесериалу в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования", - говорится в сообщении.
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повалий произведена задолго до 2014го
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В мире, кроме засРашки есть множество стран, которые снимают отличные фильмы и сериалы. Покупайте хотя бы пока что их и дублируйте, как делают любители с сайта Гуртом.
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Если серьезно, то закрыть-то вражий сериал закрыли, но как насчет заменой вражьего своим? Дайте живую альтернативу кацапскому унылому гумну!
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это больше похоже не на изменения, а на бездарную маскировку
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-Ви про що куме?
-Та в Детском парке,по решению Горсовета,праздник в честь 9 мая скiнчiвся!
-Ну,а чому нарештi?
-Бо замахався слухати,про героев Советского Союза под военные марши, времён ВОВ.Зачитали усiх,хто под кремлёвской стенкой похоронен,про полёт Гагарина в космос,и шо если б не деды и СССР,то нас бы не було :D
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громадяни України зараз небезпечно дивитись навіть наші канали- туфту ллють звідусюди.
ось приклад:
ICTV ПРОБИЛ ДНО.
дивимось до кінця.
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