 С начала суток зафиксировано 19 обстрелов позиций ВСУ, ранен 1 воин, - штаб АТО

Об том информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении, эпицентром огневого противостояния были наши позиции в районе Авдеевки, защитников которой противник накрывал огнем танка, минометов калибра 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Троицкого враг бил из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.
На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм враг обстреливал опорные пункты вблизи Гнутово, а из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - позиции под Павлополем. Из переносной реактивной системы Град "Партизан" и вооружение БМП противник бил по морским пехотинцам возле Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции вблизи Водяного. В районе Водяного и Новотроицкого активизировались вражеские снайперы.
На Луганском направлении, из гранатометов различных систем российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты вблизи Новоалександровки, Крымского и Троицкого.
В штабе АТО также уточнили, что гибель трех военнослужащих на Светлодарской дуге, о которой сообщалось ранее, произошла 2 мая.
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С начала суток боевики обстреливают из 82-мм минометов позиции ВСУ в Авдеевке. В Павлополе работал вражеский снайпер, - штаб(18)
Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Новозвановке и Авдеевке. За сутки - 63 обстрела, - штаб(13)
Забытые герои Авдеевки(0)
За минувшие сутки один украинский воин погиб, семеро - ранены, - пресс-центр штаба АТО(0)
Вчера большинство ранений украинские воины получили на Луганском направлении, - Мотузяник(13)
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Стільки вбитих,поранених...
Схоже на загострення "перемир'я".
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Обстреливать могут и час, и более и взрыв там будет явно не один.
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Сборная Украины стала триумфатором Чемпионата мира по историческому средневековому бою (ИСБ). В финале, который состоялся в Барселоне, наша команда разгромила вражескую Россию. Франция стала третьей.
Только что произошло событие, которое стало предметом для гордости. На Чемпионате мира по ИСБ в рамках Битвы наций, которая проходила в этот раз в Барселоне, в финальном бою за первое место, победила сборная Украины. Победила лютого врага оккупанта украинской земли Крыма и Донбасса вражескую сборную России. Жёстко и бескомпромиссно! Украинцы победили и везут домой долгожданную победу. Поздравляем всех причастных к этому величественному событию!!!
Три тяжелейших раунда боролись титаны категории «21 на 21» - команды Украины -Руси и Московии - орды. Две сильнейших команды в мире, в очередной раз встретились в финале Чемпионата мира по ИСБ "Битва Наций" - 2017. И разумеется, бескомпромиссно и заслужено победила сборная Украины.
"Бой был очень тяжёлый! Три тяжелейших раунда против сборной России. Но мы собрались и все выиграли!", - сказал капитан национальной сборной Украины Ильяс Вышутин.
Сборная Украины разгромила проклятую РФию в финале Чемпионата мира «Битва наций».
Теперь также желаем уже современным украинским воинам разгромить российских фашистов оккупантов суверенной украинской земли Крыма и Донбасса и освободить от них свою временно оккупированную украинскую территорию .
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