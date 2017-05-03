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 С начала суток зафиксировано 19 обстрелов позиций ВСУ, ранен 1 воин, - штаб АТО

С начала суток враг 19 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских войск, один военнослужащий ранен.

Об том информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении, эпицентром огневого противостояния были наши позиции в районе Авдеевки, защитников которой противник накрывал огнем танка, минометов калибра 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Троицкого враг бил из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища в районе Светлодарской дуги, - штаб

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм враг обстреливал опорные пункты вблизи Гнутово, а из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - позиции под Павлополем. Из переносной реактивной системы Град "Партизан" и вооружение БМП противник бил по морским пехотинцам возле Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции вблизи Водяного. В районе Водяного и Новотроицкого активизировались вражеские снайперы.

Также читайте: 1 мирный житель погиб, 5 - ранены в результате обстрелов боевиками населенных пунктов на Донетчине 28 апреля-2 мая, - ОГА

На Луганском направлении, из гранатометов различных систем российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты вблизи Новоалександровки, Крымского и Троицкого.

В штабе АТО также уточнили, что гибель трех военнослужащих на Светлодарской дуге, о которой сообщалось ранее, произошла 2 мая.

Читайте: В больницу Днепра госпитализированы 6 тяжело раненых воинов АТО: работаем в экстренном режиме, - главврач Рыженко
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Чем это? Не Локхиды же амерские стреляли...
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Що там робиться на фронті...
Стільки вбитих,поранених...
Схоже на загострення "перемир'я".
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Когда же будут позитивные новости? Каждый день такая шняга! Хочу новости типа таких - сегодня ВСУ нанесла 100 сокрушительных ударов по сепарам! Блокпост сепаров уничтожен! Укрепрайон сепаров подвергся массированному артиллерийскому огню со стороны ВСУ, уничтожено три десятка ЛС противника... Ну, вы поняли!
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Спасибо, дорогой! Приятно было читать. Но хотелось бы и официальных сводок)
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03.05.17 18:54 ОБСЕ зафиксировала 332 взрыва на Донбассе 2 мая и С начала суток зафиксировано 19 обстрелов позиций ВСУ, ранен 1 воин, - штаб АТО. Как это понять? Сепары раз, мы в отрет двадцать раз?
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Это понимать так, что за 19 обстрелов было 332 взрыва.
Обстреливать могут и час, и более и взрыв там будет явно не один.
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2017-05-03. Сборная Украины разгромила РФию в финале Чемпионата мира «Битва наций» (видео, фото).
Сборная Украины стала триумфатором Чемпионата мира по историческому средневековому бою (ИСБ). В финале, который состоялся в Барселоне, наша команда разгромила вражескую Россию. Франция стала третьей.
Только что произошло событие, которое стало предметом для гордости. На Чемпионате мира по ИСБ в рамках Битвы наций, которая проходила в этот раз в Барселоне, в финальном бою за первое место, победила сборная Украины. Победила лютого врага оккупанта украинской земли Крыма и Донбасса вражескую сборную России. Жёстко и бескомпромиссно! Украинцы победили и везут домой долгожданную победу. Поздравляем всех причастных к этому величественному событию!!!
Три тяжелейших раунда боролись титаны категории «21 на 21» - команды Украины -Руси и Московии - орды. Две сильнейших команды в мире, в очередной раз встретились в финале Чемпионата мира по ИСБ "Битва Наций" - 2017. И разумеется, бескомпромиссно и заслужено победила сборная Украины.
"Бой был очень тяжёлый! Три тяжелейших раунда против сборной России. Но мы собрались и все выиграли!", - сказал капитан национальной сборной Украины Ильяс Вышутин.
Сборная Украины разгромила проклятую РФию в финале Чемпионата мира «Битва наций».
Теперь также желаем уже современным украинским воинам разгромить российских фашистов оккупантов суверенной украинской земли Крыма и Донбасса и освободить от них свою временно оккупированную украинскую территорию .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 19 обстрелов позиций ВСУ, ранен 1 воин, - штаб АТО
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