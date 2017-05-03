 Налоговики вернули в бюджет 106 млн грн неуплаченных налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что деятельность должностных лиц одного из крупных госпредприятий привела к тому, что в течение 2016 года предприятие не оплатило в бюджет налогов в общей сумме более 383 миллионов гривен.
В настоящее время, в результате принятых мер, в бюджет возмещены 106 миллионов гривен. Возмещение нанесенного ущерба будет продолжено.
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бюджетпесок.
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Налоговикинасиров вернул ив бюджет 106100 млн грн неуплаченных налогов
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За что?
И когда уже всем этим миллионерам введут прогрессивную шкалу налогообложения как во Франции?
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