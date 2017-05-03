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 Экономика
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Все про:налоги (2474) налоговая милиция (1306) ГФС (2777)

 Налоговики вернули в бюджет 106 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились возмещения в бюджет 106 миллионов гривен неуплаченных налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что деятельность должностных лиц одного из крупных госпредприятий привела к тому, что в течение 2016 года предприятие не оплатило в бюджет налогов в общей сумме более 383 миллионов гривен.

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В настоящее время, в результате принятых мер, в бюджет возмещены 106 миллионов гривен. Возмещение нанесенного ущерба будет продолжено.
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А сколько со слепого траста, или то святое?
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Контора по отжиманию денех в пользу рыго-шоколадных работает не покладая рук. Уж лучше пусть деньги достанутся бизнесменам, чем уйдут в бюджет песок.
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Налоговики насиров вернули в бюджет 106 100 млн грн неуплаченных налогов
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У «Прозорро» оприлюднено дані про закупівлі ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» послуг українського ведучого Андрія Джеджули майже на 2,5 мільйона гривень.

За что?
И когда уже всем этим миллионерам введут прогрессивную шкалу налогообложения как во Франции?
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Это ерунда сравнению с тем, что государственный служащий пан Коболев имеет зарплату 2 млн в месяц, что за год составляет 24 млн. И все это за счет наших налогов.
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