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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:акция (2114) МВД (8265) Одесса (5572) провокация (1176) Россия (70292) сепаратизм (12735) Сурков (159) Кива (77)

 За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива

Советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что за организацией вчерашней проплаченной акции у Дома профсоюзов в Одессе стоят люди советника президента РФ Владислава Суркова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комментарии.ua".

Кива сказал, что пророссийский актив в Одессе и других регионах курирует зам Суркова, абхазский сепаратист Инал Ардзинба. Вчерашняя акция, по его мнению, нацелена на дестабилизацию ситуации в Одесском регионе по плану "Бессарабия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сепаратистів геть з Конотопа" - мэр города Семенихин лично принял участие в прекращении акции "Украинского выбора". ВИДЕО

Кива подчеркнул, что "Россия будет использовать любую возможность для дестабилизации и нам к этому нужно быть готовыми. Потому что задача России, которая является прямым врагом и агрессором для Украины, дестабилизировать обстановку в стране для того, чтобы получить возможность реванша и получения власти".

Советник Авакова проинформировал, что команда Суркова ведет проекты по дестабилизации Украины в ряде регионов.

Читайте: На Куликово Поле в Одессе пытались пронести мачете, - полиция

"В Закарпатской области это русины и там этот проект также развивается людьми Суркова. На востоке - это была Малороссия, в Одессе - Бессарабия. На сегодняшний день единственная возможность - это посеять и вселить всем пророссийским силам животный страх перед неминуемым наказанием за любые проявления сепаратизма и за любые действия в отношении расшатывания проукраинской позиции. Еще раз говорю - вселить животный страх", - сказал Кива.



Читайте: Председатель Одесской ОГА Степанов: "2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно". ФОТО
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Ну вот в этом год и патриоты, и полиция, и СБУ сделали так, что о крупных провокациях кацапня могла лишь мечтать в Одессе. Пусть мечтают влажными мечтами ущербные
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Пока шум в Одессе...Кремлядский вброс через американскую прокладку в стиле "Держите вора!" - По стопам Гитлера: США наметили мировую войну на 22 июня Значит намечена падляна...
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вселить всем пророссийским силам животный страх перед неминуемым наказанием

Сказано верно. А сделано с точностью до наоборот - вчера пророссийские силы в Одессе охраняли, чтобы их никто не обидел.
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Да? А я думал, что Госдеп с печенюжками...
Иллюха, не гони, ты ж нормальный пацан :D
Это, типа, к тому, что не надо людям объяснять очевидного...
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Верно подмечено- "вселить животный страх"..........у ватных животных......ибо люди не способные к адекватному самостоятельному мышлению и есть животные....
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Кива,а не хочешь рассказать нам что ты постоянно делаешь на кАзлорылых шоу в Мацквабаде,пугало ты наше?
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одесский мент Фучечджи сбежал на РАБссию после 2 мая 2014 г.,следовательно во всем виноват этот шакал.но кацаПсинскае отребье не унимается,мечта плешивого барана построить Одесскую народную республике все еще витает в мечтах крыс кремля
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ни куда он не сбегал,его вывезли под охраной те кто сейчас при погонах!
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Дык, он же честное слово дал, что не сбежит!
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Приурачивать события к какому нибудь событию или юбилею это чисто КГБэшная фишка.скоро 12 июня день раждения РАБссиянской незалэжнасти от Омерики. типа РСФСР сдохла, а радилася РАБссия 12 июня 1990 года.Другими словами СССР сдох именно в этот день..,а не в 25 декабря 1991 года
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А что вчера было? Люди пришли, да, их было много как никогда, но они положили цветочки и ушли. Что Киву так обеспокоило? Что слишком много родственников? Так это ж Одесса. Здесь по пять поколений семьи живут. Вот и по приходили дяди, тети, братья и т.д. А он думал родственники забудут помянуть убиенных?
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Видео посмотри, как эти "люди" "ложили цветочки"........ Много, говоришь? Если учесть, СКОЛЬКО там было удодов из приднестровья и раши- то да, "много как никогда". Вопрос только в том, ПОЧЕМУ их туда ПУСТИЛИ??? СПУСТЯ 3 (!!!!!) ГОДА ВОЙНЫ???
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Глянь на "родственницу-одесситку":
Вот такие "одесситы" зовут руцкий мир в Одессу и скорбят по невинно убиенным "одесситам" фашистысажглилюдейвадесе.
Морда очень запоминающаяся, думаю тот кто видел несколько роликов с ватных шабашей в Одессе узнает её без труда.
Между прочим, настоящая бендеровка, в смысле - из Бендер. За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 6343

Парик не помог. 2 мая в Одессе была вычислена и депортирована обратно в "ПМР" пророссийская провокаторша Ангелина Крамчанинова (Визий), которая при поимке тщетно пыталась выдать себя за другого человека, называя его данные.
За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 6343 За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 3197
https://www.youtube.com/watch?v=8UDhN048pS4
Знакомьтесь, Крамчанинова Ангелина Георгиевна ( Визий Анжела Георгиевна 18.04.1969 ) - известный в Одессе провокатор.
https://myrotvorets.center/criminal/k...
Ее карьера началась с начала 2014 года. Любимые темы - русский мир, «святое православие» и «Мы одесситы , а они приезжие..».
Не удивительно, но сама Ангелина является жителем так называемой «ПМР», уроженка города Бендеры. Одессу она посещает строго в дни массовых мероприятий сепаратистского толка. После которых отбывает назад домой.
Ангелина приезжает всегда хорошо проинструктированной и с указаниями для местного сепаро -бомонда.
До начала активной стадии войны в Украине Анжеле выдали паспорт гражданина Украины. И пользуясь наивной добротой нашего государства Анжела усердно работает по дестабилизации обстановки в украинском городе Одесса.
Судя по всему, в одном из сепаратистских шабашей, Анжела уничтожила свои украинские документы. И вчера она не смогла подтвердить свою личность украинского гражданина. В следствии чего была депортирована домой в Бендеры (Приднестровье).
Вот такая вот история гражданки «ПМР», которая очень сильно любила рассказывать о приезжих бИ/Е/А/(?)ндеровцах.
Прощай Анжела. Твоя карьера провокатора закончилась. Твои кураторы в Бендерах тебя утешат.
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А зачем отпустили? Посидела бы несколько лет на дорожку, на нарах.
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Наша (наша ли?) власть садит только патриотов Украины, а врагов целует во все места.
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тут ще й ватник з руслан коцаба засвітився - вибачався за 2-ге травня від імені... західняків на місцевому ватному каналі. ау, ПС з Західної, ви мене почули?.
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"Президент Дональд Трамп буквально только что назвал северокорейского
лидера Ким Чен Ына «очень опасным» и предупредил американский народ, что
нужно готовиться к худшему: «Северная Корея повисла на мне тяжелым
грузом. Северокорейский лидер Ким Чен Ын чрезывычайно опасен … он
говорит ужасные вещи. Мы не можем позволить им делать то, что они
делают, мы не можем этого допустить. Поэтому мы должны быть готовы
сделать то, что мы должны сделать. Мы должны быть готовы к худшему»" - США готовятся к проведению второго испытательного запуска Minuteman III
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Вот что значит "гибридная война"........ Сепарский дружок рассказывает нам про "кремль".
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Северная корея такое Сталагмитнае гоффно что и РАБссия,только размеры разные..
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Игорь Конаков

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ.
Здравствуйте уважаемый Владимир Владимирович, дорогой наш Президент!
Пишет Вам жена бойца Информационных Войск России Ивана Ефимова.
Уже скоро месяц, как мой муж сражается на информационных фронтах.
Воюет смело, шальным файлам не кланяется и уже награждён именной бело-сине-красной флешкой.
Но в последнее время с мужем стали происходить странные вещи. Видимо, в результате какой-то контузии, полученной им в боях.
Так, недавно, когда я позвала его: «Иван, иди обедать», он обернулся, ответил: «Я не Иван, ты ошиблась, солдатка…» и вновь прильнул к монитору.
Я оторопела и сказала, что ему нужно иногда отдыхать от компьютера, на что он ответил, что никакого компьютера у него нет, и никогда не было, и что сейчас он вообще гуляет в парке с собакой, а меня видит в первый раз.
Тут я совсем испугалась, так как никакой собаки у нас нет.
Я решила позвонить подруге и посоветоваться, так как её супруг тоже служит в Информационных войсках, в чине системного сотрудника.
Не успела я поздороваться, как подруга зарыдала в трубку и сообщила, что батальон её мужа уже неделю как находится на учениях на каком-то бандеровском сайте.
Их там зажали укропы со всех сторон и жестоко троллят и ржут, отчего её муж уже неделю стонет и плачет у компа, ничего не ест, страшно исхудал и стал сильно пахнуть, так как укропы не дают им даже сходить в туалет.
Свободные аккаунты у них кончились, а многие бойцы уже не в состоянии сражаться, оттого, что стёрли кончики пальцев до кости.
А тут ещё на днях укропы отбомбили их тяжёлой реактивной свето-зажигательной информацией о перспективах курсе рубля, отчего от разрывов шаблонов, не совместимых с жизнью полегло очень много ребят.
Тут я поняла, что мои проблемы в сравнении с проблемами подруги - сущая ерунда и повесила трубку.
Но вчера мне стало особенно тревожно.
Утром мы пили чай и наш пятилетний сын спросил, почему на столе нет его любимых баранок?
И тут муж закричал, что на столе полно всяких баранок, тортов и плюшек. Ребёнок заплакал и сказал, что ничего не видит.
Муж вскочил, обозвал его проплаченным киевским ботом, отрезал ножом кусок от невидимого торта, повредив скатерть, потом запихнул невидимый кусок в рот, надел
балаклаву и ушёл к компьютеру строевым шагом.
Решила написать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, так как у меня вопрос: - когда в Информационных войсках будет проведена передислокация для отдыха личного состава?
И ещё один вопрос - будет ли скидка на электроэнергию для солдат Информационных войск?
А то нам пришла квитанция за свет, и я дважды сбивалась, подсчитывая количество цифр в итоговой сумме. Хотя супруг уже и заявил мне, что я вру, что жить стало лучше, жить стало веселее, и что коммуналка в России была и будет бесплатной, так как Россия является крупнейшим производителем электроэнергии не только в мире, но и во всей Солнечной системе, но я думаю, ему необходим отпуск.
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В любой нормальной стране участников акции уже давно на учет поставили бы спецслужбы.
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кацаПсинская Шестая танковая бригада массово вбрасывала в соцсети фотографии с позиций н Дамбассе,идентифицировано более 30 кацаПсинских хмырей танкистов срочников..Ихтанеты обосрались и спалили армию менистра ШойХу
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Русини - це застарілий етнонім всіх українців . Українці не "русскіє" (як навівають кремляді) ,а саме русини !
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ты кто? рюсский,имя Прилагательное к службе не готов..ОНО не бывает рюссишэ зольдатэн... :D
ты кто?монгол.проходи,в армию ШойХу сойдешь...
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Вату, вчера, потролили.
За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 5483

Над Куликовым полем, где проходит пророссийская акция памяти жертв событий 2 мая 2014 года, летает дрон с красно-черным революционным флагом ОУН.
Его запустили представители одной из патриотических организаций, передает корреспондент «Думской».
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Всяким кивам и пердящим здесь праведным паром-русский мир ползет на смрад, кровь и гниль, веками сопутствующих москальской державе. Чем быстрее произойдет отдаление Украины и замещение ею русско-мирской грязи своим национальным содержанием - тем скорее все вы станете просто не нужны со своим нытьем и псевдо-патриотизмом. Как и презренный "русский мир", которому все украинское - что черту крест.
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Проплачений кремлядями кива рассказывает про своих сотрудников?
Те же менты, которые убивали людей в 14м году сегодня у власти. Это уже всем ясно - зачем же напоминать об этом?
Кто подзабыл - почитайте, гляньте видео и фото - те же самые рыльники, что там... иначе давно бы уже был СУД. (читать+видео: Что случилось в Одессе 2 мая 2014? )
За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 2885
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Это коричневый майдан кремлёвских миротворцев.
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І до речі, західняки, зробить уже шось із кремблядським агентом русланом коцабом - він учора на 31-му каналі вибачався перед адєсітамі за 2-ге травня від імені галичан. у нас тут власної вати вистачає, на пуя ще ваша сюди лізе?
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Вчера, случайно, краем глаза посмотрел новости на канале "Репортер" - пиар оккупационного блока и "невинныхжертвнацистов". Крокодиловы слезы по "жертвам2мая" аж из телевизора выливались.
Бойко, Скорик и другие мрази пиарились.
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что значит - "за вчерашней"? за событиями трёхгодичной давности на Куликовом поле тоже стоит Кремль и агенты ФСБ!!!!!
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плять все знает Кива, а направить туды аваковских амбросиев с голубанами не в состоянии.а почему???
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Ты удивишься: какие странные женщины посетили Куликово поле 2 мая (ФОТО, ВИДЕО)
https://www.048.ua/news/1641419 За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 3260 За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 3260
За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 363 За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива - Цензор.НЕТ 1585
2 мая на Куликовом поле внимание людей привлекли две странные женщины.
Они закрывали лица марлевыми повязками, но также веревками у них были повязаны солнечные очки и странные конструкции на носу. Металлические пластины закрывали ноздри этих женщин.
Чудачки громко спорили о политике, а также заявляли, что власти "обезвоживают организм". Как говорится, нарочно не придумаешь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива
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