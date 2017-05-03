 В Киево-Печерской Лавре обнаружили две египетские мумии, - Минкультуры

"В начале 2017 года, во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древнеегипетскую мумию", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что речь идет о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, попавших в Киев еще на рубеже ХІХ - ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, позже находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский Лавре.
Отмечается, что несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище и лишь теперь были найдены.
Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов (погребальных сосудов для внутренних органов - ред.).
Данную коллекцию вещей Древнего Египта и последние находки покажут 5 мая 2017 г. в 11-00 в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.
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Известно откуда в Роисянской империи шо бралось. Оттуда же, откуда рыцарские доспехи и картины европейских классиков в Эрмитале и Оружейной палате - украли. А пролетарии потеряли.
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По большому счету в Эрмитаже сейчас снегоступы и лапти должны быть выставлены, а не европейские доспехи, которые были именно украдены.
Я понимаю, что вы оправдание своего вчерашнего марадерства всегда нахзодите где-то в веках. Но это у вас всегда как-то коряво выходит.
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органымощи.
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