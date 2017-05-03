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Все про:Египет (675) история (1323) Лавра (203) Министерство культуры и туризма (282)

 В Киево-Печерской Лавре обнаружили две египетские мумии, - Минкультуры

В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике во время сверки фондов нашли коллекцию древнеегипетских древностей, среди которых мумии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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"В начале 2017 года, во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древнеегипетскую мумию", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что речь идет о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, попавших в Киев еще на рубеже ХІХ - ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, позже находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский Лавре.

Отмечается, что несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище и лишь теперь были найдены.

Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов (погребальных сосудов для внутренних органов - ред.).

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Данную коллекцию вещей Древнего Египта и последние находки покажут 5 мая 2017 г. в 11-00 в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

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Быстрее всего в качестве "подарка" всеблаженнейшему.
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Значит законно их и вернуть!!! До сиих пор ничего толком не известно и египетских мумиях, пирамидах и проклятиях которые все это охраняют!!!
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Ну если есть отметка в паспорте о пересечении границы - значит законно
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Тогда возникнет вопрос - законно ли была передана технология мумификации? Т.е. соблюдено ли было авторское право?
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...если порыться,то там можно мондовошку мамонта найти...
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Не под клечатым одеялом случайно? Может то насралик замаскировался с замом?...
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Блин... Британцы и французы мумиями топеи паровозов топили. Их в том Египте было, почти как у нас скелетов на кладбищах.
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Шоб только с нетленными мощами Илюшки Муромца не попутали.
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Откуда тут египетские мумии? Скорее всего везде в мире их умели изготавливать, пока христианские священники не перебили всех народных умельцев, просто если историю до сих пор учить по учебнику Катерины 2-ой...
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В 19-20 веке шоле?
Известно откуда в Роисянской империи шо бралось. Оттуда же, откуда рыцарские доспехи и картины европейских классиков в Эрмитале и Оружейной палате - украли. А пролетарии потеряли.
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А что, разве Англия в Египте что-то покупала? Или Франция? Италия? Все крали из Египта, Индии, Америки. Но ни одна страна не считает это ворованным.
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Англия и Франция вывозили эти мумии из своих колоний. Там их не у кого было красть, если уж на то пошло. Это совсем не то же самое, что украсть у тех же англичан или французов.

По большому счету в Эрмитаже сейчас снегоступы и лапти должны быть выставлены, а не европейские доспехи, которые были именно украдены.

Я понимаю, что вы оправдание своего вчерашнего марадерства всегда нахзодите где-то в веках. Но это у вас всегда как-то коряво выходит.
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А что такое колония? Захваченная земля у аборигенов с применением силы. Или Индия и Египет, Мексика или Южный Китай до прихода европейцев были безжизненны и пустынны? Ваше оправдание вывоза ценностей колонистами ещё более корявы и тупы.
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Больше всего понравилось слово "обнаружили".
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вот такой учет тысячелетних исторических экспонатов
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Интересно, кто в христианский храм, языческих мертвяков подбросил и порчу навёл?😇
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Как раз, если ценные мумии, то мацьковские попы могут чуть закрыть брешь, которая образовалась в их финансах в банке РПЦ "Пересвет".
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Краще б Святой Грааль знайшли.Кажуть вiн, десь на Западной Украине захован
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Это первые вкладчики банка "Пересвет". Депозиты свои ждут.
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Янукович: "Ну, что плохого в том, что я запрятал там эти мумии?"
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обнаружили...То, наверное, мумии очнулись и, сами нашли археологов, что бы стрельнуть по сигарете))
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Думаю, взяли у египетских товарищей для раборки на органы мощи.
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Надыбали таки...Кирдык мумийовским субсидиям...
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Да, там есть "мумии". Но уж точно не египетские.
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Пока порошенео ни хрена нигде не делает,вата вывезет все в рашку из Лавры
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Киево-Печерской Лавре обнаружили две египетские мумии, - Минкультуры
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