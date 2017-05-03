 Трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища в районе Светлодарской дуги, - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует Цензор.НЕТ.
Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план, и от ранений он скончался на месте.
Командование части организовало поиск военнослужащих. Их тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильного огневого противодействия противника.
В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих.
"Однако враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении штаба.
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Смерть російським людожерам!
Амінь.
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Не треба в цій гілці лайкати один одного.
Недоречно це.
Просто заходимо і віддаємо шану заагиблим Героям.
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Сум та біль...
Як же так хлопці,як же так...
І тіла ваші ті тварі не дають забрати...
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Лучший генофонд н а ц и и ...
Покойтесь с МИРОМ - В О И Н Ы !
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Не забудемо і не пробачимо запорєбріковій наволочі ці страшні втрати...
Слава Героям!
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Пока в тылу генералы пьют и жрут, герои погибают практически каждый день. Если так рассуждать, то в месяц 60 человек лучших погибают.
Нужно с этим что- то делать.
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Я уже много раз показывал статистику, два погибших в день - это 60 в месяц, 730 (!!!) в год. Только вдумайтесь в эти цифры, это несколько Илловайсков и Дебальцево. И самое обидное - не за хер собачий. Нельзя так подставлять солдат. Это преступление.
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Штабу - штабово, а украинцам - не все равно, кто, за что и как погиб. Даже если это ДРГ - наше родное? Это наши и рскладывать "реверансы?" Перед кем?
Почтим память этих людей.
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Плачу.
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