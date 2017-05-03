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 Трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища в районе Светлодарской дуги, - штаб

Трое украинских военных, спасая своего раненого сослуживца, героически погибли в районе Светлодарской дуги.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует Цензор.НЕТ.

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Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план, и от ранений он скончался на месте.

Командование части организовало поиск военнослужащих. Их тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильного огневого противодействия противника.

В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих.

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"Однако враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении штаба.
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Вічна Слава Героям!
Смерть російським людожерам!
Амінь.
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Є прохання, шановні.
Не треба в цій гілці лайкати один одного.
Недоречно це.
Просто заходимо і віддаємо шану заагиблим Героям.
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Нет победы без Героев! Нет победы без жертв!
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Больно читать. пока дождемся мира погибнет много парней. могли бы жить и работать, растить детей, любить и радоваться жизни, а путинский скот забрал у них все. нет меры, что бы понять тяжесть утраты и горечь стоит как ком в груди. Царство небесное. покойтесь с миром. мы помним, за что умерли вы.
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Сльози, сльози, горе... Яких Героiв родить Украiна.. Вiчна вам пам'ять , рiдненькi.
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Герої не вмирають!!!

Сум та біль...
Як же так хлопці,як же так...
І тіла ваші ті тварі не дають забрати...
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Герои у м и р а ю т !
Лучший генофонд н а ц и и ...

Покойтесь с МИРОМ - В О И Н Ы !
Трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища в районе Светлодарской дуги, - штаб - Цензор.НЕТ 2260
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Вони живі допоки ми їх пам'ятаємо...
Не забудемо і не пробачимо запорєбріковій наволочі ці страшні втрати...
Слава Героям!
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Полная деза. Если он привёл гранату в боевую готовность - он должен был сжимать скобу. Если он потерял сознание граната должна была взорваться, так как в бессознательном состоянии он не мог бы сжимать скобу. А те, кто пошли его спасать - погибли от вражеского огня, а поскольку их тела не удалось эвакуировать и проводится процедура по возврату тел - то откуда пейсателям известно что там произошло? Просто командир прикрывает свою задницу по поводу того, что отдал приказ на спасение. В принципе его вины нет. Это война и бойцы, и командир спасали своего раненного товарища. Но начальство за это может выипать командира. Поэтому приходится сочинять такое.
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Это кто кацапиков защищает? Жена Сирожи-квартиранта? Читать противно...
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Извиняюсь конечно... Земля пухом защитникам Родины. Вечная память. Но она здесь в тему...
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Вот даже сказать не чего. Вечная память Храбрецам и Отважным Воинам. 21 й век на дворе и сцука нет конца и края этому шабашу кремлевскому. + свои барыги барыжат, а лучший цвет нации гибнет. УКРАИНЦЫ - Вы Великие, все у нас будет хорошо в ближайшее время. Вечная память Героям...
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Будьте вы прокляты, рассейские фашисты !!!!!!! Горите в аду нелюди !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Украинским воинам поклон земной.......
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Кремлядский вброс через американскую прокладку в стиле "Держите вора!" -
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артой прикрыть не могли или кококо из шоколада а неиз железа ....меня вот это уже бесит на своей земле боятся чучмеков напалмлм жечь
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Александр Вит))) Он на фронт пойдет в качестве мишени, или в качестве пушечного мясо?
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Какое перемирие с этими тварями , какая торговля? Нужна полная капитуляция недореспублик. Никакой воды тварям. Вода и свет только после возврата пленных.
Пока в тылу генералы пьют и жрут, герои погибают практически каждый день. Если так рассуждать, то в месяц 60 человек лучших погибают.
Нужно с этим что- то делать.
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Коли керівники держави зрозуміють що односторні так звані перимир'я приносять тільки біду ,треба заставити тих покидьків ,що б вони в нас просили перимир'я ,а це значить давати гідну відповідь ,як на фронті так і в тилу ворога ,вони розуміють тільки силу .
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И где достойный ответ? Что, нельзя РСЗО, гаубицами, да хоть Бог его знает чем, в ответ стереть с лица земли любое, подчеркиваю, любое сепарское укрепление? И сказать громко за что. Нужно давно брать пример с Израиля. Мне лично пофиг сколько там сепаров погибнет, даже в месте с их болельщиками.

Я уже много раз показывал статистику, два погибших в день - это 60 в месяц, 730 (!!!) в год. Только вдумайтесь в эти цифры, это несколько Илловайсков и Дебальцево. И самое обидное - не за хер собачий. Нельзя так подставлять солдат. Это преступление.
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Это ключевой аргумент, что нужно работать первым номером и ипошить по сепарам из всего, что есть. Пох перемирия, пох минские соглашения. Как же эта шоколадная муть саипала! Теряем бойцов каждый день! Ну нельзя же ведь так!!!
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Война в Украине - это тот случай, когда я потом не приму никаких извинений от тех, кто сейчас "искренне заблуждается" и " не знал всего"

Трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища в районе Светлодарской дуги, - штаб - Цензор.НЕТ 8541
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нужно карать оккупантов каждый день, без остановки! какая может быть им амнистия?
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блін як болить душа від таких новин! вічна СЛАВА Героям! СМЕРТЬ МАЦКАЛЯМ! за одного нашого сотню ватних орків!
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Искренние сочувствия их семьям, родителям. Светлая память Героям Украины. Боль и слезы переполняют...
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Слезы на глазах... Вечная память вам, пацаны
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Нет слов, чтобы выразить боль утраты. Самые искренние соболезнования родным и побратимам!
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Почитай Ходаковского о потерях в ордло, и ты поймёшь в чем смысл.
Трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища в районе Светлодарской дуги, - штаб - Цензор.НЕТ 6766
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Откуда такие цифры? Мы вроде наступательных операций не проводим как и враг, друг друга разве что стреляют там...
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"Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении штаба."
Штабу - штабово, а украинцам - не все равно, кто, за что и как погиб. Даже если это ДРГ - наше родное? Это наши и рскладывать "реверансы?" Перед кем?
Почтим память этих людей.
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У меня вот тоже возникает вопрос: почему так наш штаб боится, что это была ДРГ - они же на своей земле, как-то удивляет отрицание...
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на плюсах сказали, що то були розвідники.
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Царство Небесне героям.. Земля пухом.. А від Петра - тиша.. Ні слів співчуття родинам полеглих, ні слова - як діяти надалі.. Повна відстороненість від війни.. Великоднє Петрове перемир'я з забороною на відкриття вогню - триває..
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Сам погибай а товарища выручай . Вечная память павшым героям !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища в районе Светлодарской дуги, - штаб
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