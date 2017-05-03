 Интерпол документально подтвердил снятие с розыска Януковича, - адвокаты

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
В документе идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая "красная карточка". В частности, "Интерпол подтвердил, что на Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте и что их данные отсутствуют в базе Интерпола".
Такое же решение было принято в отношении сына экс-президента - Александра.
Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола, а основанием называли то, что "дела против них были политически мотивированными".
Напомним, в январе 2015 года стало известно, что Янукович объявлен в международный розыск Интерполом. В июле этого же года с сайта Интерпола исчезла информация о розыске экс-президента. В Украинском бюро Интерпола сообщили, что Янукович находится в розыске Интерпола, но публичный доступ к файлу ограничен на время рассмотрения поданной Януковичем и его защитниками жалобы об объявлении в розыск украинской стороной по политическим мотивам.
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"ЯНЫКА НАЙМУДРЕЙШЕГО" -ПОРА ВВЕСТИ В УКРАИНЫ для дефективных во власти....
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А зачем он власти без денег?
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Если посмотреть скольких генпрокуроров и от каких полит сил пришлось поменять до того как "порохобот" Луценко смог вернуть хоть часть денег Овоща и сделать хоть что-то полезное - то окажется что все зрадофилы должны завалить всерьез и надолго.
И с Интерполом разгребать тоже придется "власти барыг" а не пидору-Лещите, вомбату, зрадосюку или нашему новому полит-шоумэну из ближнего зарубежья.
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Об этом он заявил на заседании суда в Вене, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, по инициативе Фирташа они с Порошенко и Кличко встречались в Вене накануне президентских выборов в Украине в мае 2014 года. Бизнесмен ставил целью не допустить президентства Юлии Тимошенко."Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - заявил Фирташ.
Он отметил, что детали встречи являются конфиденциальными.
подтасовки на выборах. манипуляции и фальсификации нам говорят, - нет и не было в природе 54%. В 2014 году Как и не было победы Януковича в 2010 году в Идем дальше в этом русле? ответ на этот вопрос открывает нам главную причину бардака в стране,
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как говаривал Сосо Джугашвили, не то главное кто как голосует, а то кто считает эти голоса.
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А тут все ясно и прозрачно. Рыгам даже напрягаться не нужно было для этого. За них все шоколадное кодло сделало. Им теперь достаточно просто критиковать действия власти и говорить, что они все что обещали - просрали, народу удавку на шее затянули в виде тарифов ЖКХ, увеличения налогового преса за счет поднятия минималки, что ни один из тех кто на Майдане в народ стрелял не посажен до сих пор, что Пэця сам ведет торговлю с ОРДЛО (точнее до последнего вел покуда не состоялась блокада). Ой, да у них вообще такое поле для деятельности и такие возможности, что удивительно что они всего 54% голосов взяли. Должны были вообще под 80-90%.
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какую бы партию не создавал Порошенко, все равно получается ПР. ведь он ее ПР основатель. а то что народ как лохов то таке наро заслуживает своих правителей.
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112.уа сделал сенсацию и зраду на пустом месте. А Цензор перепостил эту ахинею.
Интерпол отказал Украине в подаче Чивакуни в розыск давным давно. Сейчас они просто подтвердили адвокатам Чивакуни, что он не находится в розыске по линии Интерпол.
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Какая пассивность? Народ за кулек гречки горы сдвигает!...
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а вот это уже совсем скрепно. Вот это гундяев он же миша япончик жгет. Скрепы так и рвутся. Видать мафия что то знает раз вывела бабло)
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Не знающий географии о границе не ведает...
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Ворон ворону глаз не выклюет.
В том же ряду, что и, фактически, "слив в унитаз" расследования по Майдану.
Главное при этом быдлоэлите делать страдальческое лицо и изо всех сил сдерживаться, чтобы не ржать.
Над кем ржать? Над нами
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15 сентября 2016г., Суд Евросоюза в Люксембурге, The General Court of the European Union, частично удовлетворил иск экс Президента Украины Януковича и его сына об отмене санкций.
О каких деньгах идет речь конкретно, не уточнялось, но факт остается фактом - вслед за 50 миллионами евро Арбузова, которые вчера благополучно легли в казну Латвии, следующая партия денег, украденных у НАРОДА Украины, будет возвращена вору.(подробнее: Снят арест с денег Януковича )
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Это ее естественное удобрение
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