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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Интерпол (370) розыск (587) Янукович (32418)

 Интерпол документально подтвердил снятие с розыска Януковича, - адвокаты

Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

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В документе идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая "красная карточка". В частности, "Интерпол подтвердил, что на Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте и что их данные отсутствуют в базе Интерпола".
Такое же решение было принято в отношении сына экс-президента - Александра.

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Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола, а основанием называли то, что "дела против них были политически мотивированными".

Напомним, в январе 2015 года стало известно, что Янукович объявлен в международный розыск Интерполом. В июле этого же года с сайта Интерпола исчезла информация о розыске экс-президента. В Украинском бюро Интерпола сообщили, что Янукович находится в розыске Интерпола, но публичный доступ к файлу ограничен на время рассмотрения поданной Януковичем и его защитниками жалобы об объявлении в розыск украинской стороной по политическим мотивам.
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УКАЗ ПОРОШЕНКО О НАГРАЖДАНИИ ОВОЩА ОРДЕНОМ
"ЯНЫКА НАЙМУДРЕЙШЕГО" -ПОРА ВВЕСТИ В УКРАИНЫ для дефективных во власти....
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Интерпол документально подтвердил снятие с розыска Януковича, - адвокаты

А зачем он власти без денег?
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это какой то позор!!! А вы его еще простите твари...
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Тут Юрий Витальевич анонсировал начало судебного процесса против 🥒. Вот интересно , что он сейчас скажет , с каким задором в голосе объяснит , что за ..уйня происходит ?
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Шоколадный отамазал своего подельника... вот же гнида беспринципная
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А чего его искать, если все знают где он находиться?
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Это ты объясни своему шефу. И, кстати для свидетелей слепого траста скоро новое задание от МинСтеця:
Интерпол документально подтвердил снятие с розыска Януковича, - адвокаты - Цензор.НЕТ 906
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А нахрен моему шефу объяснять, что Алекс UA с форума Цензора ловит по углам и под кроватью порохоботов? Мой шеф не врач-пасихиатр, чтоб такие случаи его интересовали?
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Ты лучше объясни как рыги взяли 54% голосов на последних региональных выборах. Каждая тупая курица которая кукарекает о зраде на каждом углу делает только одно - подсерает сейчас своей державе. Не срите суки где жрете для начала, окей?
Если посмотреть скольких генпрокуроров и от каких полит сил пришлось поменять до того как "порохобот" Луценко смог вернуть хоть часть денег Овоща и сделать хоть что-то полезное - то окажется что все зрадофилы должны завалить всерьез и надолго.
И с Интерполом разгребать тоже придется "власти барыг" а не пидору-Лещите, вомбату, зрадосюку или нашему новому полит-шоумэну из ближнего зарубежья.
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Украинский бизнесмен, владелец холдинга Group DF Дмитрий Фирташ рассказал о сговоре с Петром Порошенко и Виталием Кличко против экс-премьера Юлии Тимошенко.
Об этом он заявил на заседании суда в Вене, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, по инициативе Фирташа они с Порошенко и Кличко встречались в Вене накануне президентских выборов в Украине в мае 2014 года. Бизнесмен ставил целью не допустить президентства Юлии Тимошенко."Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - заявил Фирташ.
Он отметил, что детали встречи являются конфиденциальными.
подтасовки на выборах. манипуляции и фальсификации нам говорят, - нет и не было в природе 54%. В 2014 году Как и не было победы Януковича в 2010 году в Идем дальше в этом русле? ответ на этот вопрос открывает нам главную причину бардака в стране,
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потому и до сих пор Кидаловы и ПРохиндовские у Банковой в почете и менять не собираются, хотя все сроки полномочий давно истекли.
как говаривал Сосо Джугашвили, не то главное кто как голосует, а то кто считает эти голоса.
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Такі як ви готові виправдати що завгодно, правда? Аби лиш справно грошики платили. Без честі і совісті, да?
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Ты лучше объясни как рыги взяли 54% голосов на последних региональных выборах.

А тут все ясно и прозрачно. Рыгам даже напрягаться не нужно было для этого. За них все шоколадное кодло сделало. Им теперь достаточно просто критиковать действия власти и говорить, что они все что обещали - просрали, народу удавку на шее затянули в виде тарифов ЖКХ, увеличения налогового преса за счет поднятия минималки, что ни один из тех кто на Майдане в народ стрелял не посажен до сих пор, что Пэця сам ведет торговлю с ОРДЛО (точнее до последнего вел покуда не состоялась блокада). Ой, да у них вообще такое поле для деятельности и такие возможности, что удивительно что они всего 54% голосов взяли. Должны были вообще под 80-90%.
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каков ПОП таков и ПРиход.
какую бы партию не создавал Порошенко, все равно получается ПР. ведь он ее ПР основатель. а то что народ как лохов то таке наро заслуживает своих правителей.
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Да это разве кому то интересно? Вон, соседней теме рашка опять соснула, с розыском Яценюка, вот то да, там интересно, а что злочинна влада отбилась почти от всего ей предъявляемого и даже те 2 лярда зелени оказались гособлигациями, нут о такое, местных "патриотов" это интресует мало. Забавные вы. Хотели быть независимой Украиной, а стали тупо антирашкой, и не более. А как тут мне пели в 14 году про инвестиции, что все вернем что уркали, и прочее бла бла бла. Ну и что по факту то? Ил кроме Бана сказать нечего?:
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Едь, Витя, едь... Гибридная война- это такая хреновая штука. Кстати, Лазоренко, вообще, никакой интерпол никогда не разыскивал...
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А Чивакуня разве был в розыске Интерпола?

112.уа сделал сенсацию и зраду на пустом месте. А Цензор перепостил эту ахинею.

Интерпол отказал Украине в подаче Чивакуни в розыск давным давно. Сейчас они просто подтвердили адвокатам Чивакуни, что он не находится в розыске по линии Интерпол.
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и не подумаем, освободим всех мерзавцев и попросим прощения. пеця блать это перемога, такая, что ваще полный атас. Там он еще фэйсбучник хвастается новыми авто с откатом минимум 8 к баксов с машины. Так что все норм будет лет через 100 и не в этой стране... Очень все грустно
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Иногда даже не хочется ассоциировать себя с народом, из которого сделали самых больших терпил
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В Наказание за гражданскую пассивность является власть злодеев. /Платон/
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В Наказание за гражданскую пассивность



Какая пассивность? Народ за кулек гречки горы сдвигает!...
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Не удивительно. В Интерполе всегда было очень сильное влияние Рашки. Они уже неоднократно пытались это сделать, но пока расстрел Майдана был свеж и на слуху, не могли себе позволить.
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Эти козломордые придумывают любой повод, чтобы пролезьть в любую организацию на западе, и не сидеть в комариной тайге.
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дааа товарищ генерал, то что у нас кальсоны обос*раны канешно виноват противник. это его г*но.
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Ну все, сейчас Семенченко и родственники Небесной сотни удавят Луценко.
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Это надо было делать пару лет назад, когда Интерпол его отказался подавать в розыск, а не сейчас, когда какой-то сайтишка задним числом из этого сенсацию слепил.
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Где там наш ханыжный генпгокугог? на днях он пьяненький радостные лозунги кидал в массы про неутешительные дела профессора.
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ОООО!!!!! А кто отвечает за этот бардак????? Какая на.... политическая мотивация, от приказа этого недоробка погибло более сотни людей и одному Богу известно количество раненых и покалеченных!!!!! ААУУУ МИНИСТЕРСТВА ВАШУ ,,,,,!!! Восстановите все как было!!!
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Из российского "православного" банка пропали около 90 млн долларов

Интерпол документально подтвердил снятие с розыска Януковича, - адвокаты - Цензор.НЕТ 5601

а вот это уже совсем скрепно. Вот это гундяев он же миша япончик жгет. Скрепы так и рвутся. Видать мафия что то знает раз вывела бабло)
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Что, лишился дивидентов? "жадность фраера сгубила"(с)
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Интерпол - рисковая организация. Вынуждает заниматься самодеятельностью.
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Наша власть и наш суд давно вынуждает заниматься самосудами, но народ терпит и дальше готов терпеть.. Одним словом - терпилы. Уже не жалко.
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Интерпол гнилая контора, политиков вообще не возможно єкстралировать. Для них єто все "политические преследования"
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Конечно, интерпол - это гнилая контора . Вот шоколадная контора давно пересадила всех регионалов, воров и приверженцев рассейского мира
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очень верно подмечено. Я вообще с них ору. слабенькие кацапчики нет у них силы духа и рвения к свободе, по сути так и есть рабы в душе они. Вот по этой причине у них будут там всякие прогулки по улицам до потери пульса со всякими он вам димон, он вам не куйло и так далее...
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в любой нормальной цивилизованной стране да. У нас все возможно... К сожалению
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Кто бы не пришел к власти, с таким законодательством каким оно есть действующая власть и все кто ее обслуживают всегда будут врагами народа.
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Что ложь? Узаконенная безответственность судьи за принятое решение или право органов местного самоуправления законно деребанить землю, или невозможность притянуть к ответственности действующую власть за состояние дорог и т.д., и т.п.
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Ложь то, что во всем виновато законодательство.
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"враги народа" - то терминология немного северо-восточнее....
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А что, у бандюковича есть шанс выехать за периметр кацапстана? Или Интерпол об этом не знает?
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Интерпол, он почему не парится? - потому что ФСБ-шные хуйлята бдят и бздят над лигитёмным 48 ч/сутки. Може и рад бы сдрыснуть, да хуюшки, да и некуда. Так зачем же отвлекать сержанта Петерсона на такую херню?
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он - лигитёмный, границ не понимает )))

Не знающий географии о границе не ведает...
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Говорят чмо Сеня напугал своей морковкой Кадырова . Тот и подписал отказную в Интерпол .)))))
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Кто бы сомневался в жидовской власти....пока они у власти Украина так и будет нищая....нужны националисты
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Брали бы пример с Израиля - приговор вынесли и исполнили, без разницы где это тело прячется.
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Учитывая что в Интерполе сейчас русня командует то и не удивительно.
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Фиг с этим интерполом, юГа любой процесс( спектакль)организует - только бы народ смотрел не мигая.
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Чтоб меня это сильно удивило - так нет.
Ворон ворону глаз не выклюет.
В том же ряду, что и, фактически, "слив в унитаз" расследования по Майдану.
Главное при этом быдлоэлите делать страдальческое лицо и изо всех сил сдерживаться, чтобы не ржать.
Над кем ржать? Над нами
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Та ладно! Это ведь прецедент - как следующий Президент сможет бежать со всем награбленным баблом? ПРОСТО и весело!
15 сентября 2016г., Суд Евросоюза в Люксембурге, The General Court of the European Union, частично удовлетворил иск экс Президента Украины Януковича и его сына об отмене санкций.

О каких деньгах идет речь конкретно, не уточнялось, но факт остается фактом - вслед за 50 миллионами евро Арбузова, которые вчера благополучно легли в казну Латвии, следующая партия денег, украденных у НАРОДА Украины, будет возвращена вору.(подробнее: Снят арест с денег Януковича )
Интерпол документально подтвердил снятие с розыска Януковича, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2746
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Как говорят - дерево демократии необходимо поливать кровью тиранов и патриотов.
Это ее естественное удобрение
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