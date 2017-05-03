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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Израиль (820) Нетаньяху (36) ООН (2078) переговоры (3290) Порошенко (12798) ЗСТ (479)

 Порошенко и Нетаньяху обсудили по телефону создание зоны свободной торговли между Украиной и Израилем

Президент Украины Петр Порошенко по инициативе израильской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций. В этом контексте Нетаньяху выразил искреннюю благодарность за конструктивную и дружественную позицию Украины в рамках ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия в рамках международных организаций

"Были обсуждены вопросы содержательного наполнения визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль. Подчеркивалась важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В этой связи стороны отдельно подтвердили настроенность завершить к конца 2017 года году переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем", - говорится в сообщении.

Читайте: Гройсман посетит Израиль 14 мая с официальным визитом, - израильские СМИ
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Если у русского поцреота в кране нет воды- значит выпили...
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Сегодня у Киселя бомбанет. Фошызды с евреями обсуждают создание зоны свободной торговли.
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пецю кроме торговли мало что интересует....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Нетаньяху обсудили по телефону создание зоны свободной торговли между Украиной и Израилем
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