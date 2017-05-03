 Порошенко и Нетаньяху обсудили по телефону создание зоны свободной торговли между Украиной и Израилем

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций. В этом контексте Нетаньяху выразил искреннюю благодарность за конструктивную и дружественную позицию Украины в рамках ООН.
"Были обсуждены вопросы содержательного наполнения визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль. Подчеркивалась важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
В этой связи стороны отдельно подтвердили настроенность завершить к конца 2017 года году переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем", - говорится в сообщении.
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