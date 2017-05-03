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 Политика Украины, За рубежом
  2004  72
Все про:Аваков (2489) Интерпол (370) розыск (587) Яценюк (8411)

 Убийство 30 российских солдат - не повод для ареста Яценюка, - Интерпол

Интерпол официально отказал России в обвинении и запросе на международный розыск по бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Твиттере.


"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск по Арсению. Гбешная провокация лопнула", - отметил он.

Читайте также: На Рождество Яценюк пытал и убивал российских солдат в Грозном, - следком РФ

Напомним, предварительная информация об отказе Интерпола в подаче Яценюка в розыск появилась 29 апреля.

Аваков тогда напомнил "фабулу дела":

"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями в (цитирую): "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".

Читайте также: Новые гибридные Mitsubishi, которые получит Нацполиция, уже прибыли в Украину, - Аваков

Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.

Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.

За три дня Арсению предъявляют 30 убитых и 13 раненых!".

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Интерпол официально отказал России в запросе на международный розыск по Яценюку - Цензор.НЕТ 931

http://dom.lenta.ru/articles/2017/04/21/ukraninan3dhouses/?utm_source=from_lenta

Украинский стартап разработал проект первого в мире полностью автономного, то есть не нуждающегося в сторонних ресурсах, дома. Создатели утверждают, что владельцы таких коттеджей просто забудут о счетах за услуги ЖКХ. Жилье печатается с помощью 3D-принтера, и его можно возить с собой повсюду - больше нет нужды останавливаться в отелях во время путешествий. Посмотрим, как выглядит эта небольшая домашняя революция.

Жителям коттеджа не нужны линии электропередач, газо- и водопроводы: он обеспечен всеми инженерными системами. По словам разработчиков, дом на 100 процентов автономен и обеспечивает себя солнечной энергией в любом климате. Это позволяет, во-первых, экономить на коммунальных расходах, во-вторых - перестать способствовать загрязнению окружающей среды.
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Достаточно скачать картинку а по приезду можно распечатать на 3Д принтере)))))
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Побоялись, Сеня он такой может и в Европу на танке махнуть "под зелёным знаменем ислама"
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Алёна Попова‏Подлинная учетная запись @alyonapopova 2 мая

Доля богатств у 1% самых богатых в России:
2014 - 66.2%
2015 - 70.3%
2016 - 74.5%

что будет по итогам 2017?
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Так госдупа же разрешила возместить потери олигархам из-за санкция из бюджета. Чуток перебрала...
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Да в Чечне половина Сениной музыкальной школы скрипичными смычками российских десантников на части рубала!
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Интерпол тоже кролегов боится)))))Бедным кацапсинам и пожаловаться некуда)
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Кремляди любят когда их публично в дерьмо мокают.
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я уже верить начал в то, что он там и правда резал головы кацапам.
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Сеня кровавей его кровавшества Кровавого Пастора.
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молодца, Сеня!

запроса уже как бы нет,
но 43 ватана то есть!
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я не знаю что он там в рассее натворил мне похер но то что у него садисткие наклонности это факт так поизмываться над украинским народом и кинуть его в нищету на голодную смерть ещё ни один руководитель государства украины не был таким извергом
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И много уже умерло от голода?

Как вы кумарите... Да, мля, позавчера в лесопарковой зоне пройти невозможно было, чтобы не нарваться на "голодных умирающих" украинцев с килограмами шашлыка на мангалах. А о том, сколько вокруг той лесопарковой зоны машин наставили - вообще умолчу. И более чем уверен, что это не только в моём регионе.
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Да я с семьей , кумовьями и мелкими, жестоко оголодали под шашл, окрошку, копченую буженинку ("маленька абізяна" - горілочка та пиво теж були присутні на голодовці).
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Только в будущем не стоит совмещать это с совковыми майскими.
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Просто у жены выходные, да и киндерам в школу не надо.
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прочитал "кондитерам"...но потом вижу,шо двоится
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Кроль рано или поздно сядет,но в Украине,за воровство и геноцид Украинского Народа,ну а кАзлорылые просто смешны в этом случае,похоже что в Кацапии в мусарне побольше идиотов и сраколизов даже чем у нас
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Он успел все контракты с Рашей разорвать по военным и стратегическим поставкам, или еще что-то осталось?
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В то же время:
Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича. Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола, а основанием называли то, что "дела против них были политически мотивированными".
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Насколько я помню, Интерпол его и не объявлял пока в розык. Поэтому формулировка "сняли с розыска" - это манипуляции.
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12 января 2015 года Интерпол объявил в международный розыск бывшего президента Виктора Януковича(подозрение в незаконном завладении имуществом и хищениях). 21 июля Интерпол исключил его из международного розыска .
Скорее всего, это только подтверждение.
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Укрбюро: Интерпол закрыл файл Януковича временно

Вторник, 21 июля 2015, 14:42
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/21/7075188/

Вот не получается зрада, как ни крути. Т.е. можно перманентно кричать "зрада" каждый раз, когда Чивакуню убирают из списков пока пукан не разорвет.
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А зачем их розыскивать если они не прячутся?)))))))Запрос нужно давать на выдачу а не на розыск да и нет за ними международных нарушенийа только внутригосударственные К тому же труднодоказуемые. У интерпола вседа проблемы с финановыми машейниками.
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Надо было запросить - "Куда девались 7 патронов из второго рожка?".
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Так и останется непокараным "оьгӏазе пхьаагал".
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Война в Кацапиии называется - Восстановление КОНСТИТУЦИОННОГО порядка в Чечне,
которая и сейчас продолжается - ведется с декабря 1994, а то и со времен
Лермонтова-Пушкина. Восстановили лишнехромосомные конституцию - НЕТ. 16.05.2015 очередной плевок в
главный закон страны - 57-летний женатый начальник РОВД женится на
несовершеннолетней. Лезгинка Кадырова на этой свадьбе - это танец на гробах роССийских
солдат. И ничего - кацапы в очередной раз утерлись… Жених - Чечня, Невеста - россиюшка
в который раз.
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ТО ШО.Сєня ще у москалів моркву поцупив!? А може морквою і повбивав? От жеж падлюка.
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Это вот, как это - руссофобия, нет, руссофакия!!! 😁😁😁😁😁😁😁
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В Интнрполе все под стулом волялись , когда узнали за что пидерация Яцынюка в розыск подала !
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Сразу, мож, и серьёзно подошли к рассмотрению вопроса. Но потом кто-то нарыл сенину фотку. И тогда уже по вашему комменту.
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Ка то не по скрепному палучилося. За что ж диды ваивале ? 😀
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c Кулявлоба моджахед, как из гавна граната
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"Интерпол официально отказал России в запросе на международный розыск по Яценюку" - интересно, сколько Пулявлоб отстегнул кремлёвскому мяснику путлеру за такую сногсшибательную рекламу, а что касается репутации самого беса за этот бред, то её невозможно испортить, поскольку она отсутствует, и в конце концов надо накормить правильными мыслями тупоголовых москалей, а они всё проглотят.
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та да...эти третьеклассники.... никакой управы на них нету.так и хуйла сбросят
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Трудно помнить то чего не знали и не слышали)))))))
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А как сабаков прокомментирует то, что януковича с розыска интерпол снял?
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Лучше бы согласились на розыск, иначе ситуация может выйти из под контроля и перерасти в непредсказуемую.
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Не знаю сколько и кого убил, но за полтора года удачного премьерства внешний государственный долг Украины увеличился на 600 млрд. грн.
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А что удивительного когда идёт подлая война и марадёры вывозят всё что могут а кто может воровать это просто сегодня кландайк. Вы не помните бюджет СССР в ВОВ?
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Чесно скажу глядя на лицо Яценюка никто меня не убедит что он бандюга да ещё и зверствовал в чечне))))))))Может с бюджета что приватизировал но с таким лицом убивать невозможно))
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5 миллиардов рублей под честное слово
Интерпол официально отказал России в запросе на международный розыск по Яценюку - Цензор.НЕТ 9098
Банк "Пересвет" от РПЦ
Накануне введения временной администрации исчезли около 780 миллионов рублей, примерно 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро.
Деньги, по словам кассиров, были выданы «под честное слово».

- Вот Вам деньги пожалуйста.
- Ага, спасибо.
- Ой, а Вы точно вернете?
- Да вот те крест!
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Фуу, ну слава Богу!, а то я уже переживать начал.))))))))))
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Ничего из коментов не читал и мой тоже не читайте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийство 30 российских солдат - не повод для ареста Яценюка, - Интерпол
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