 Убийство 30 российских солдат - не повод для ареста Яценюка, - Интерпол

Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гбіська провокація лопнула. pic.twitter.com/F6ttfKBH9O- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 травня 2017 р.
"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск по Арсению. Гбешная провокация лопнула", - отметил он.
Напомним, предварительная информация об отказе Интерпола в подаче Яценюка в розыск появилась 29 апреля.
Аваков тогда напомнил "фабулу дела":
"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями в (цитирую): "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".
Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.
Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.
За три дня Арсению предъявляют 30 убитых и 13 раненых!".
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http://dom.lenta.ru/articles/2017/04/21/ukraninan3dhouses/?utm_source=from_lenta
Украинский стартап разработал проект первого в мире полностью автономного, то есть не нуждающегося в сторонних ресурсах, дома. Создатели утверждают, что владельцы таких коттеджей просто забудут о счетах за услуги ЖКХ. Жилье печатается с помощью 3D-принтера, и его можно возить с собой повсюду - больше нет нужды останавливаться в отелях во время путешествий. Посмотрим, как выглядит эта небольшая домашняя революция.
Жителям коттеджа не нужны линии электропередач, газо- и водопроводы: он обеспечен всеми инженерными системами. По словам разработчиков, дом на 100 процентов автономен и обеспечивает себя солнечной энергией в любом климате. Это позволяет, во-первых, экономить на коммунальных расходах, во-вторых - перестать способствовать загрязнению окружающей среды.
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Доля богатств у 1% самых богатых в России:
2014 - 66.2%
2015 - 70.3%
2016 - 74.5%
что будет по итогам 2017?
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запроса уже как бы нет,
но 43 ватана то есть!
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Как вы кумарите... Да, мля, позавчера в лесопарковой зоне пройти невозможно было, чтобы не нарваться на "голодных умирающих" украинцев с килограмами шашлыка на мангалах. А о том, сколько вокруг той лесопарковой зоны машин наставили - вообще умолчу. И более чем уверен, что это не только в моём регионе.
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Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича. Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола, а основанием называли то, что "дела против них были политически мотивированными".
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Скорее всего, это только подтверждение.
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Вторник, 21 июля 2015, 14:42
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/21/7075188/
Вот не получается зрада, как ни крути. Т.е. можно перманентно кричать "зрада" каждый раз, когда Чивакуню убирают из списков пока пукан не разорвет.
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которая и сейчас продолжается - ведется с декабря 1994, а то и со времен
Лермонтова-Пушкина. Восстановили лишнехромосомные конституцию - НЕТ. 16.05.2015 очередной плевок в
главный закон страны - 57-летний женатый начальник РОВД женится на
несовершеннолетней. Лезгинка Кадырова на этой свадьбе - это танец на гробах роССийских
солдат. И ничего - кацапы в очередной раз утерлись… Жених - Чечня, Невеста - россиюшка
в который раз.
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Банк "Пересвет" от РПЦ
Накануне введения временной администрации исчезли около 780 миллионов рублей, примерно 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро.
Деньги, по словам кассиров, были выданы «под честное слово».
- Вот Вам деньги пожалуйста.
- Ага, спасибо.
- Ой, а Вы точно вернете?
- Да вот те крест!
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