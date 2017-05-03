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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Аваков (2489) Интерпол (369) розыск (586) Яценюк (8411)

 Интерпол официально отказал России в запросе на международный розыск по Яценюку

Интерпол официально отказал России в обвинении и запросе на международный розыск по бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Твиттере.


"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск по Арсению. Гбешная провокация лопнула", - отметил он.

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Напомним, предварительная информация об отказе Интерпола в подаче Яценюка в розыск появилась 29 апреля.

Аваков тогда напомнил "фабулу дела":

"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями в (цитирую): "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".

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Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.

Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.

За три дня Арсению предъявляют 30 убитых и 13 раненых!".

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Побоялись, Сеня он такой может и в Европу на танке махнуть "под зелёным знаменем ислама"
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Алёна Попова‏Подлинная учетная запись @alyonapopova 2 мая

Доля богатств у 1% самых богатых в России:
2014 - 66.2%
2015 - 70.3%
2016 - 74.5%

что будет по итогам 2017?
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Интерпол тоже кролегов боится)))))Бедным кацапсинам и пожаловаться некуда)
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Кремляди любят когда их публично в дерьмо мокают.
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я уже верить начал в то, что он там и правда резал головы кацапам.
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Сеня кровавей его кровавшества Кровавого Пастора.
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молодца, Сеня!

запроса уже как бы нет,
но 43 ватана то есть!
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я не знаю что он там в рассее натворил мне похер но то что у него садисткие наклонности это факт так поизмываться над украинским народом и кинуть его в нищету на голодную смерть ещё ни один руководитель государства украины не был таким извергом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнтерпол официально отказал России в запросе на международный розыск по Яценюку
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