 Интерпол официально отказал России в запросе на международный розыск по Яценюку

Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гбіська провокація лопнула. pic.twitter.com/F6ttfKBH9O- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 травня 2017 р.
"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск по Арсению. Гбешная провокация лопнула", - отметил он.
Напомним, предварительная информация об отказе Интерпола в подаче Яценюка в розыск появилась 29 апреля.
Аваков тогда напомнил "фабулу дела":
"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями в (цитирую): "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".
Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.
Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.
За три дня Арсению предъявляют 30 убитых и 13 раненых!".
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Доля богатств у 1% самых богатых в России:
2014 - 66.2%
2015 - 70.3%
2016 - 74.5%
что будет по итогам 2017?
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запроса уже как бы нет,
но 43 ватана то есть!
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