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Все про:драка (2065) Львовщина (1449) Нацполиция (7209)

 По факту массовой драки у стадиона во Львове открыто уголовное дело, - Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по факту массовой драки возле стадиона во Львове по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

"Мы задержали 29 участников в возрасте от 18 до 25 лет. У них изъяты запрещенные предметы: ножи, топор, металлические трубы, деревянные биты и другое. О причинах конфликта пока никаких вразумительных объяснений парни не дают. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, чтобы исключить подобные ситуации в дальнейшем", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

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И что тут обсуждать... нет ни Гройсмана, ни Порошенко... хоть бы визитку какую нашли...
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повара, сантехники и лесоруб че-то не поделили.
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Арсенія Яценюка не розшукуватимуть по всьому світу: Інтерпол відмовив Росії

Інтерпол офіційно відхилив клопотання Росії щодо оголошення екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою його арешту і екстрадиції. Відтак, Інтерпол не оголошуватиме Яценюка у міжнародний розшук.
Про це у своєму Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.
"Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гбіська провокація лопнула", - написав міністр.http://24tv.ua/yatsenyuka_ne_rozshukuvatimut_po_vsomu_svitu_interpol_vidmoviv_rosiyi_n813364
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту массовой драки у стадиона во Львове открыто уголовное дело, - Нацполиция
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