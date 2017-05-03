 По факту массовой драки у стадиона во Львове открыто уголовное дело, - Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.
"Мы задержали 29 участников в возрасте от 18 до 25 лет. У них изъяты запрещенные предметы: ножи, топор, металлические трубы, деревянные биты и другое. О причинах конфликта пока никаких вразумительных объяснений парни не дают. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, чтобы исключить подобные ситуации в дальнейшем", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.
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Інтерпол офіційно відхилив клопотання Росії щодо оголошення екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою його арешту і екстрадиції. Відтак, Інтерпол не оголошуватиме Яценюка у міжнародний розшук.
Про це у своєму Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.
"Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гбіська провокація лопнула", - написав міністр.http://24tv.ua/yatsenyuka_ne_rozshukuvatimut_po_vsomu_svitu_interpol_vidmoviv_rosiyi_n813364
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