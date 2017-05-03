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 Экономика, Происшествия
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Все про:налоговая милиция (1305) отмывание денег (149) Запорожская область (558) легализация (77) ГФС (2776)

 Налоговики разоблачили лиц, которые легализовали около 400 млн грн доходов, полученных преступным путем

В Запорожской области сотрудники налоговой милиции разоблачили лиц, которые занимались отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства ч. 3 ст. 209 УК Украины, было установлено, что ряд лиц с использованием подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, осуществляли хозяйственные операции, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем. Общая сума легализованных таким образом средств свыше 396 млн. гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж


В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства.
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ПС ...Там зловили ...там знайшли ! ...
. .Де конфіскація ?
. А де посадкі су...? ...
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а ты не догадываешься,что судебная и исполнительная-это разные ветви власти?
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Как там в поговорке - что написано пером, то хоть кол на голове теши... или что-то вроде этого.
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Та да.Два разных клана.Но гроши любят одинаково
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Этой брехне уже никто не верит. Если сложить все сообщения, то получим, что проконвертировали (по сообщениям) 10-15 миллиардов гривень. При стоимости конвертации 10-14 процентов, кто-то наварил не меньше миллиарда: треть - крыше (налоговикам и СБУ), треть - банкам (за обналичку), треть - чистый заработок. И мы надеемся, что кого-то посадят? Неужели СБУ и ГФС? /Насралова уже посадили / Хотя уже никто в стране не сомневается: организовывают эти конверты те, кто должен с ними бороться.
Безстыдство, цинизм, лицемериеэтой ублюдошной, поганой, потешной "власти" безграничны.
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тут вообще все мутно. если они их отмыли, то откуда известна вся сумма?
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известна, потому как орендовали чужую моечную машинку
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики разоблачили лиц, которые легализовали около 400 млн грн доходов, полученных преступным путем
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