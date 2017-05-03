 Налоговики разоблачили лиц, которые легализовали около 400 млн грн доходов, полученных преступным путем

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства ч. 3 ст. 209 УК Украины, было установлено, что ряд лиц с использованием подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, осуществляли хозяйственные операции, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем. Общая сума легализованных таким образом средств свыше 396 млн. гривен.
В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства.
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. .Де конфіскація ?
. А де посадкі су...? ...
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Безстыдство, цинизм, лицемериеэтой ублюдошной, поганой, потешной "власти" безграничны.
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заглавие и текст новости 400-396=4))))
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