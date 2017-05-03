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 Политика Украины
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Все про:Беркут (10376) ГПУ (8523) прокуратура (2858) Севастополь (1624) государственная измена (123)

 Бывшего замкомандира севастопольского "Беркута" уведомили о подозрении в госизмене, - ГПУ

Прокуратура Автономной Республики Крым уведомила бывшего заместителя командира роты милиции особого назначения "Беркут" милиции Севастополя о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене и создании преступной организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины, подозрение предъявлено по ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

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"Бывший милиционер, имея специальное звание подполковника милиции… способствовал организации в подготовке к проведению 16 марта 2014 года незаконного так называемого "референдума" на территории АР Крым по изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Также в феврале-марте 2014 года этот милиционер организовал незаконное проведение "беркутовцами" совместно с другими вооруженными лицами незаконных формирований проверки документов граждан и их транспортных средств. "Кроме этого, незаконными действиями он препятствовал попаданию на территорию полуострова представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины", - отмечается в сообщении.

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По информации Генпрокуратуры, в настоящее время следствие предпринимает меры для объявления в розыск подозреваемого для установления местонахождения и последующего задержания.

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Какой Генпрокурор -такая и прокуратура. І сміх и гріх!!!!
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ті про своего соотечественника - Чайку? Єто точно.
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Сепари вільно гуляють по Україні, а вони шукають мента трьохрічної давнини.
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"Прокуратура Автономной Республики Крым уведомила..." - цікаво і як це зробили?
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Как в старину : Вышли на берег моря . Закупорили в бутылку "постановление " и бросили бутылку в море . "
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Это уже даже не смешно. "Объявляют в розыск" тех, кого достать не могут, а тех, кто "найден" и даже арестован- выпускают и дают возможность сбежать...... Просто смачный ПЛЕВОК в лицо народа. Доколе?????
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Ну теперь кацапы будут сношать этого колорадского лошарика во все дыры - деваться некуда, в Украине теперь только тюрьма. Так что теперь "склонен к измене" со всеми вытекающими, вплоть до "повышения" до начальника бурятского РОВД.
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"следствие предпринимает меры для объявления в розыск подозреваемого"

Сидит, падло, на крыме или еще где на рассее....
Кстати, не очень в ладах с юрисприденцией, но ведь предъявляют обвинение "в личку", а здесь каким образом? Или опять Юга рулит?..
Как бы там ни было, кацы, вы лохи! - Это ж сколько проблем накинули сами на себя ради рускаго мира, а вас кинули?
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На момент події офіцерський склад «Лиману» був вщент п'яний. Алкогольні напої з усіма вживав навіть вахтовий офіцер, і на головному командному пункті знаходилися тільки недосвідчені матроси, - повідомляє Думская з посиланням на джерела в окупованому Севастополі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывшего замкомандира севастопольского "Беркута" уведомили о подозрении в госизмене, - ГПУ
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