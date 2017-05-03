 Бывшего замкомандира севастопольского "Беркута" уведомили о подозрении в госизмене, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины, подозрение предъявлено по ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
"Бывший милиционер, имея специальное звание подполковника милиции… способствовал организации в подготовке к проведению 16 марта 2014 года незаконного так называемого "референдума" на территории АР Крым по изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Также в феврале-марте 2014 года этот милиционер организовал незаконное проведение "беркутовцами" совместно с другими вооруженными лицами незаконных формирований проверки документов граждан и их транспортных средств. "Кроме этого, незаконными действиями он препятствовал попаданию на территорию полуострова представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины", - отмечается в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, в настоящее время следствие предпринимает меры для объявления в розыск подозреваемого для установления местонахождения и последующего задержания.
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Сидит, падло, на крыме или еще где на рассее....
Кстати, не очень в ладах с юрисприденцией, но ведь предъявляют обвинение "в личку", а здесь каким образом? Или опять Юга рулит?..
Как бы там ни было, кацы, вы лохи! - Это ж сколько проблем накинули сами на себя ради рускаго мира, а вас кинули?
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