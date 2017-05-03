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 Политика Украины
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 У Украины не назначены послы в 18 странах

Украина не имеет руководителей в 20 своих дипломатических учреждениях за границей, в частности, нет посла при НАТО, в Латвии, Дании, Казахстане и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ответу управления генерального секретариата Министерства иностранных дел Украины, полученному на информационный запрос агентства, по состоянию на 27 апреля 2017 года не назначены послы в Латвию, Данию, Армению, Грецию, Хорватию, Черногорию, Македонию, Швейцарию, Ирландию, Алжир, Перу, Эфиопию, Анголу, Казахстан, Кубу, Республику Корея, а также в Россию и Сирию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника", - заявление МИД о демонтаже монумента вблизи Перемышля

Кроме того, до сих пор не назначены постоянные представители Украины в Миссию Украины при НАТО, а также Постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ.
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это, походу, новость для дзюдоиста, фигурной каталы, ложкина и прочих обездолених?
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Зате захищають позвоночних тварин. Це в першу чергу.
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а что так плохо?
украинцы только на выпас коров подходят?
как для меня, так я понимаю немцев, которые своих еврейских запроданцев, которые местных уничтожали, тоже начали уничтожать...
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а зачем послы?! у нас в Украине президент с профильным образованием!
он сам справляется!!!
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Шо, Тимошенко таки поедет послом в Гондурас?

Электронная петиция на сайте президента Украины с просьбой назначить лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко послом в Гондурасе собрала необходимый для дальнейшего рассмотрения минимум подписей - 25 тысяч. По состоянию на 15:00 5 октября это электронное обращение поддержали 25191 человек.

У Украины не назначены послы в 18 странах - Цензор.НЕТ 7822
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Госпажу Гаригян все время вспоминают,как кандидата в президенты,на ток шоу НТВ Московского.Вспоминаеют ведущие и очень умные неполитики,которых приглашает туда директор Нашего(кого нашего?)ТВ Калустикян.
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