 У Украины не назначены послы в 18 странах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно ответу управления генерального секретариата Министерства иностранных дел Украины, полученному на информационный запрос агентства, по состоянию на 27 апреля 2017 года не назначены послы в Латвию, Данию, Армению, Грецию, Хорватию, Черногорию, Македонию, Швейцарию, Ирландию, Алжир, Перу, Эфиопию, Анголу, Казахстан, Кубу, Республику Корея, а также в Россию и Сирию.
Кроме того, до сих пор не назначены постоянные представители Украины в Миссию Украины при НАТО, а также Постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ.
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ладно,в Хорватию тогда..
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украинцы только на выпас коров подходят?
как для меня, так я понимаю немцев, которые своих еврейских запроданцев, которые местных уничтожали, тоже начали уничтожать...
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он сам справляется!!!
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Электронная петиция на сайте президента Украины с просьбой назначить лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко послом в Гондурасе собрала необходимый для дальнейшего рассмотрения минимум подписей - 25 тысяч. По состоянию на 15:00 5 октября это электронное обращение поддержали 25191 человек.
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