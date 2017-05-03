 Новые гибридные Mitsubishi, которые получит Нацполиция, уже прибыли в Украину, - Аваков

Он отметил, что первая партия автомобилей в количестве 635 уже прибыла в Украину.
635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн. грн - 2 етап за 3-4 місяця pic.twitter.com/ncGgb8sAqZ- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 травня 2017 р.
Напомним, 29 декабря 2016 года компания Mitsubishi Motors Corporation согласилась сделать скидку на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции Украины в размере до 14%.
26 декабря Аваков и президент Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции. Согласно условиям, предложенным японской стороной, было запланировано поставить в 2017 году 635 Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 млн 510 тыс. 932 грн, что в валютном эквиваленте составляет 58 тыс. 600 долл. за один автомобиль.
Аваков обратил внимание Осаме Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине - обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых европейских странах. Министр подчеркнул, что особая комплектация и дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.
Сколько рюкзаков будет в комплекте с каждой машиной?
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Может покажешь этим лохам, как надо?
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Аккурат в прошлую среду наблюдал вереницы тягачей с полицейскими мициками на Окружной в Киеве.
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Украина не платит деньги за полицейские тачки, они идут по бартеру за киотские квоты.
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Деньги здесь вообще не фигурируют, дилеру не на чем наварить. Ну разве что на стоимости доставки машин из Японии, но она ж не зависит от цены машины.
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Только денег там, как таковым, нет. Там все взаимозачетом идет, дилер только посредник, а правительство Японии деньги на завод Мицубиси перечисляет. Ну, по крайней мере, с Приусами так было.
Дилер может получать только деньги за посредничество и это фиксированная сумма, не зависящая от цены этого джипа. Однако дилеры конкурируют между собой и, наверное, именно этим объясняется переход с Приусов на Мицубиши. и тут я верю, что мог быть откат.
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Вы лучше поведайте чего Интерпол снял Януковича с розыска?
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Если рассуждать абстрактно, то нашей дорожной полиции нужна (чисто мое мнение) достаточно большая, тяжелая и мощная машина . При этих условиях, да с учетом того, что полицейский автомобиль катается раз в 10-20 больше, чем я, то готов предположить, что в год на бензин у полицейской машины уходит порядка 10-20 штук баксов - это при условии, что не возьмут "это дорогущее гибридное говно".
С гибридным дорогущим говном экономия на бензине в год может оказаться порядка 10 тыс долларов, минимум.
За 5 лет автомобиль только на экономии на бензине окупит себя.
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Суммарные затраты на эксплуатацию большинства гибридов не ниже, чем их негибридных аналогов.
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- Вах! Минус адын. Глянье в каталог, там гибридные Роллс-Ройсы еще не появились?
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Кабмін УкраїниПодлинная учетная запись @Kabmin_UA 45 мин.45 минут назад
Заборгованість з комунальних послуг при первинному зверненні за субсидією НЕ впливає на оформлення допомоги.
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так шо засунь свою бабусю подальше.
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Из толстых добротных труб.
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http://www.mitsubishi-cars.co.uk/enquiries/price-list.aspx
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