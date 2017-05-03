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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2489) Нацполиция (7209) киотские деньги (51)

 Новые гибридные Mitsubishi, которые получит Нацполиция, уже прибыли в Украину, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал новые гибридные внедорожники, которые Украина закупила для Нацполиции за "киотские" средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, министр написал в "Твиттере".

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Он отметил, что первая партия автомобилей в количестве 635 уже прибыла в Украину.



Напомним, 29 декабря 2016 года компания Mitsubishi Motors Corporation согласилась сделать скидку на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции Украины в размере до 14%.

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26 декабря Аваков и президент Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции. Согласно условиям, предложенным японской стороной, было запланировано поставить в 2017 году 635 Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 млн 510 тыс. 932 грн, что в валютном эквиваленте составляет 58 тыс. 600 долл. за один автомобиль.

Аваков обратил внимание Осаме Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине - обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых европейских странах. Министр подчеркнул, что особая комплектация и дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.
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кто бы сомневался. И сколько штук сразу закончит свой путь из за умелого вождения новой полиции - очьень важьно?
Сколько рюкзаков будет в комплекте с каждой машиной?
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кто их ремонтирует? и дорогие ли на них запчасти? это серьезное решение зависеть от одного рынка.
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А зачем их ремонтировать это же Японские машины! Дам где проедет Японец, немец там развалится!
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Старая плохо. Новая плохо. Средней не придумали.

Может покажешь этим лохам, как надо?
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Ланосы пускай бьют, в чем проблема, или за них откаты не такие сладкие ?
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на ладах уже пробовали бмв догонять...эксперимент не удался
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Самое отвратительное,что такая мразь как авакав,станет превращать подобные подарки для подкупа своих вассалов. Преданный получит,а тот что с совестью - нет.
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Они прибыли ровно неделю назад.
Аккурат в прошлую среду наблюдал вереницы тягачей с полицейскими мициками на Окружной в Киеве.
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Аваков обратил внимание Осаме Месуко на факт диспропорции между ценами. А до того сравнить цены религия не позволяла?
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Самое смешное, что это даже не желание наварить, а тупо непрофессионализм.

Украина не платит деньги за полицейские тачки, они идут по бартеру за киотские квоты.
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Так ведь дилер и наваривает. И делится с кем надо.
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Чем наваривает? Там денег в этой сделке нет. Мы отдаем им право использовать наши экологические квоты (которые для нас слишком большие), они нам за это дают машины.

Деньги здесь вообще не фигурируют, дилеру не на чем наварить. Ну разве что на стоимости доставки машин из Японии, но она ж не зависит от цены машины.
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По нашим мудрым законам МВД не может покупать напрямую у производителя, поэтому покупает у дилера. А переводит дилеру деньги правительство Японии или с наших счетов - разницы особой нет. Просто защита экологии не первоочередная задача МВД. Можно киотские деньги и с большей пользой для Украины и ее народа потратить.
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Согласен, можно найти лучшее применение киотским деньгам.

Только денег там, как таковым, нет. Там все взаимозачетом идет, дилер только посредник, а правительство Японии деньги на завод Мицубиси перечисляет. Ну, по крайней мере, с Приусами так было.

Дилер может получать только деньги за посредничество и это фиксированная сумма, не зависящая от цены этого джипа. Однако дилеры конкурируют между собой и, наверное, именно этим объясняется переход с Приусов на Мицубиши. и тут я верю, что мог быть откат.
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Жили не бедно, теперь еще модней будут. Гуляй рванина. Когда же на конец начнут работать?
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спорим за год их аваковские шумахеры перебьют?
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на фото 195 (это если учитывать, что в пробелах были машины )
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Петя же сказав що,на конфискованные 1,5 лярда,жалоб и претензий ни от кого нет.Короче откупился
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Какая мразь придумала закупать это дорогущее гибридное говно???
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Мы его не закупаем, а получаем в обмен на квоты по Киотскому протоколу. Типа бартер выходит. мы японцам квоты, они нам - тачки.
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Такая, что квоты - это не товар и мы не платим за эти машины живыми деньгами... А квоты нам не нужны, ведь мы их и так не выбираем. Если бы не японцы, мы б за них нифига не получили и каждый год они бы сгорали.
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А могли бы на киотские деньги верогенераторы закупить, чтоб углями сепарскими атмосферу не поганить...
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Хоть кто-то в ветке знается на теме. А то тут зрада кругом и ватные тролляки с косами стоят.
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Так... Попрошу не умничать! Чем дешевле авто - тем меньше сума отката. А чиновник всегда и во все времена хотел и хочет хорошо жить.
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Я езжу немного, реально, из-дому на работу и обратно, но в целом, у меня выходит порядка 1-2 штуки баксов в год.
Если рассуждать абстрактно, то нашей дорожной полиции нужна (чисто мое мнение) достаточно большая, тяжелая и мощная машина . При этих условиях, да с учетом того, что полицейский автомобиль катается раз в 10-20 больше, чем я, то готов предположить, что в год на бензин у полицейской машины уходит порядка 10-20 штук баксов - это при условии, что не возьмут "это дорогущее гибридное говно".
С гибридным дорогущим говном экономия на бензине в год может оказаться порядка 10 тыс долларов, минимум.

За 5 лет автомобиль только на экономии на бензине окупит себя.
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Посмотри сколько батарейка к такой машине стоит. И через сколько времени ее менять надо.
Суммарные затраты на эксплуатацию большинства гибридов не ниже, чем их негибридных аналогов.
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Если это гамно чего же на них очереди, на всех пяти континентах?
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интересно, а какая ответственность у палицая, если он расколотит машину?
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повышение в звании и выдача почетного черного пистолета - очьень важьно. Ну и мядальку с чурчхеллой могут вручить.
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Министр скажет:
- Вах! Минус адын. Глянье в каталог, там гибридные Роллс-Ройсы еще не появились?
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почему бы сразу не поставить на них кенгурятники...это значительно бы увеличило их выживаемость
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В цивилизованных странах жизнь пешехода дороже целостности решетки радиатора.
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сегодня была выпущена целая туча проклятий зрадовцами...

Кабмін України‏Подлинная учетная запись @Kabmin_UA 45 мин.45 минут назад

Заборгованість з комунальних послуг при первинному зверненні за субсидією НЕ впливає на оформлення допомоги.

Новые гибридные Mitsubishi, которые получит Нацполиция, уже прибыли в Украину, - Аваков - Цензор.НЕТ 9045
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В срак...засунь свою барижну реструктуризацію ...! Якщо бабуся мала пару- трійку тис ..боргів ..спробуй їх погасити за рік !
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у меня мать пенсионерка,получает 1300. субсидия оформлена,долгов нет.квитанции приходят электричество 0,водоснабжение 0,плата только за газ,около 400 грн.
так шо засунь свою бабусю подальше.
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Для гибридной ментополиции /торгуют наркотой,берут взятки и т.д,но вроде бы защищают закон/ нужны и гибридные автомобили.
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Вот, что надо было брать, и цена бы меньше была, к тому же такие крузаки без проблем служать по 20-30 лет https://auto.ria.com/auto_toyota_land-cruiser-76_11931909.html

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Такой крузак действительно до сих пор выпускают в Японии, только новый он стоит тысяч 40-50...
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Пусть сразу поставят кенгурины спереди и сзади.
Из толстых добротных труб.
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У меня вопрос , а нельзя ли было вместо гибридных купить обычный мономоторный автомобиль ведь он значительно дешевле гибрида и на сэкономленные деньги можно было бы не один год заправлять топливом этот автомобиль . С точки зрения экономии покупка гибридного авто на мой взгляд является сомнительной
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Теперь эти диспропорции заложены уже со стороны авакова: В англии такой автомобиль стоит в среднем 35 000 фунтов, при коэфф. 1.25, его стоимость будет в пределах 43 750 бакинских. А вот самая дорогая версия, как раз вписывается в цену авакова, но сомнительно, что именно их заказали.
http://www.mitsubishi-cars.co.uk/enquiries/price-list.aspx
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Жах, та й тільки. Скільки скалічених з війни під назвою АТО повертається, а всі блага "вертухаям", які колись носитимуть медальки на парадах перемоги над рашкою. Сьогодні в центрі Тернополя мав нагоду спостерігати. Двоє з нової поліції "доблестно" зупинили посеред вузької вулички "Газель" (два метри далі за "Калиною" на Острозького). То пів міста в корку застрягла. Захотілося щось спочатку отим "реформованим" пояснити. Та тут же передумав. Навряд чи зрозуміли би "двомісячні" (чи скільки там на курсах "науки" освоювали). коли не докумекали, що було місце автомобіль порушника відсунути трохи вліво, і ніхто би не постраждав. Одне слово, багато в мене претензій до Порошенка, але чим більше "внутрішні" органи очолюватиме Аваков, тим з кожним днем усе більше до "совка" з його репресіями скочуватимемося. А про заплічники (па-ресєйські рюкзаки) взагалі мовчу.
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шутки шутками но они суки жируют на наши деньги налогоплательщиков
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дятлам нужно сказать, что бы поставили ещё зелёный сигнал!!!!
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Как они их так ровненко выстроили? Небось целый день возились.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовые гибридные Mitsubishi, которые получит Нацполиция, уже прибыли в Украину, - Аваков
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